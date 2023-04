Rodiče v Hradci založili dětem svobodnou školu, sídlí ve skautské klubovně

V září chtějí otevřít plnohodnotnou instituci zapsanou v rejstříku ministerstva školství a získat státní příspěvek na provoz.

„Byli jsme nadšeni z přístupu ve školce a říkali jsme si kam dál. Pak nás napadlo, že tady bude určitě víc rodičů, jako jsme my,“ říká jeden ze zakladatelů Jiří Tobolka. Zaujaly je soukromé školy v Hradci, jenže narazili na obrovský převis žádostí.

„My i Tobolkovi máme tři děti a nechtěli jsme každý rok čekat, jestli nás vylosují a půjdou do školy, která se nám líbila a dávala smysl. Tím nechci říct, že spádová škola musí být špatná, nerada bych je házela do jednoho pytle, ale my děti vychováváme s respektujícím přístupem a posílat je do klasické školy nám nedává smysl. Stáli jsme i před rozhodnutím odstěhovat se kvůli škole do Prahy,“ přiznává spoluzakladatelka Veronika Hloušková.

V režimu domácí výuky

Ke dvěma rodinám se nabalili další zájemci a od září nastoupilo do komunitní školy 18 žáků. Po právní stránce zatím jsou v režimu domácího učení. Podmínkou zápisu do školského rejstříku je vybudování vhodných prostor, které splňují požadavky na vzdělávání dětí.

Že je to v Hradci potíž, by mohli vyprávět ředitelé dalších soukromých škol Comenius nebo Hučák, které našly azyl v jedné z univerzitních budov.

„Od podzimu se budeme stěhovat do jiných prostor, které teď zařizujeme. Nechtěli jsme klasické třídy, takže jsme se dívali po velkých kancelářích, které si můžeme přestavět podle potřeb. Našli jsme je v centru blízko parku. Věřím, že je zvládneme do konce srpna upravit. Sociálky už tam jsou, jde hlavně o příčky. Největší bod asi bude kolaudace,“ věří Tobolka.

Škola v lednu získala souhlas města se zápisem do rejstříku. Pro Hradec jde o posun. Ještě před čtyřmi lety žádost firmy Scio, která tu také plánovala založit soukromou školu, radnice odmítla. Vedení tehdy argumentovalo, že městské školy jsou dostatečně kvalitní a že Scio předložilo nedostatečné podklady.

Svobodná škola

Krok staví na principech svobodné školy podle britského Summerhillu nebo amerického Sudbury Valley, kde žáci sami rozhodují, co budou dělat. Po úvodních měsících však v Hradci přidávají více formální struktury, než je ve vzorových školách běžné.

„Stávalo se nám, že dvě děti řekly, že jdou ven, a strhly polovinu skupiny. Pak bylo těžké s druhou navázat. Proto se je snažíme více motivovat, že budeme dělat věci společně,“ vysvětluje Jiří Tobolka. Inspiraci si berou hlavně v severských zemích, jejichž školství patří ke špičce.

„Bereme to tak, že děti jsou zvídavé, akorát jim chybí prvotní pošoupnutí, aby si opravdu jen nehrály,“ doplňuje Hloušková.

Škola má nyní jednu hlavní učitelku s třicetiletou praxí, která alternativní metody používala ve výuce už dříve.

„Výhody vidím především ve vztazích, v prostoru pro svobodnou hru a komunikaci. Každý má možnost vnést něco svého a děti nejsou tlačené tím, že když udělají chybu, dostávají hned známku,“ říká učitelka Eva Faltisová.

Škola používá i řadu prvků z Montessori pedagogiky. Ve třídě chce mít jen 12 dětí a kromě pedagoga i asistenta. To umožní individuálnější přístup. Skupiny mají tvořit klasické školní ročníky, ale na část aktivit se budou spojovat.

„Věkově smíšené prostředí je pro děti velmi obohacující, ale ne vždy ideální. Takové trojročí je také extrémně náročné pro učitele, protože vlastně učí paralelně třikrát,“ upozorňuje Tobolka.

Ve volnějším režimu se podle něj děti učí pomaleji, ale rychleji si zlepšují sociální a komunikační dovednosti: „Chceme se na výuku dívat v delším horizontu, abychom mohli jet hravou formou bez nějakého přehnaného tlaku a stresu. Díváme se, co budou umět na konci páté třídy. Vezměte si ten náraz při přechodu do školy. V srpnu si ještě hrajete ve školce a v září máte celé dopoledne sedět jako někde na dílně.“

Daní za malé kolektivy je však cena. Krok letos od rodičů vybírá školné 7,5 tisíce korun měsíčně. Příští rok sice dostane státní příspěvek, avšak stoupnou náklady na prostory. Dosud zakladatelé rozjezd financovali z vlastních úspor. Až se škola rozroste, nevylučují, že by školné mohlo klesnout.