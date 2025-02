Vdovu soudí za zfalšování závěti kvůli bohatému dědictví, přišla až podeváté

Spolu s Řípovou jsou obžalované další tři ženy – Růžena Kneiflová, Lada Butzke a Petra Doležalová, které podle spisu podvodu napomáhaly.

Soudce Jiří Vacek dnes na úvod podotkl, že obžalovaná napodeváté k soudu přišla. Minule se omluvila kvůli rýmě, kašli a kvůli tomu, že se v noci budí a potí, přitom měla od lékaře povolené vycházky.

„Skutečně to, co jste mi posledně poslala, není důvod k absenci, takže máte neomluveno. Mám na vás nabito. Ještě jednou a půjdete do vazby. Ta poslední absence byla skutečně zbytečná. Jsem rád, že jste se dneska dostavila a snad už to půjde bez komplikací,“ uvedl předseda senátu.

Státní zástupce Radim Vítek uvedl, že obžalovaná tajila manželovu pravou závěť, kterou poté našli v místě jejího bydliště. Později byla nalezena třetí závěť, o které Řípová neměla tušení.

Podle žalobce žena zfalšovanou závěť vytvořila tak, že ji sama sepsala na papír, kde byl předtím pouze manželův podpis. Pravou závěť, kterou pro případ své smrti podnikatel pořídil a podle které se měl jeho majetek mezi dědice rozdělit podle zákonných podílů, zamlčela.

„V přesně nezjištěné době do 28. února 2020 úmyslně jinak zcela prázdnou stranu listu papíru formátu A4, na níž se nacházel pouze pravý vlastnoruční podpis jejího manžela umístěný vpravo dole, opatřila v její horní polovině tištěným textem,“ píše se v obžalobě.

Ve falešné závěti podle spisu mimo jiné stojí, že manžel „zůstavuje veškerý svůj nemovitý, movitý majetek, jakož i veškeré své obchodní podíly v obchodních společnostech a své cenné listiny a akcie včetně svých pohledávek pro případ smrti své manželce“.

Z obžaloby dále vyplývá, že legalizovat tuto závěť Řípové pomohla hlavní účetní obce na Náchodsku, která věděla, že tím napomáhá ke zločinu. Ta je nyní druhou z obžalovaných. Účetní podle spisu provedla legalizaci závěti, kde už byl podpis. Nepravdivě ji ověřila, neboť ji údajný autor závěti před ní vlastnoručně nepodepsal a nevyhotovil svůj podpis do ověřovací knihy obce.

Další dvě obžalované se podle spisu dopustily toho, že se jako svědkyně podepsaly pod tuto fiktivní závěť.

Tři závěti. Jedna falešná, dvě pravé

„Musely být minimálně srozuměny s tím, že svými formálními svědeckými podpisy na závěti, coby listině upravující nakládání s pozůstalostí v hodnotě minimálně v řádech stovek milionů korun, pomáhají obžalované Aleně Řípové, aby se po smrti manžela neoprávněně domáhala pozůstalosti, v důsledku čehož mohlo dojít ke škodě ostatních dědiců v částce vyšší než 10 milionů,“ uvedl dále žalobce Vítek.

Falešný dokument poté Řípová poslala notáři do úschovy. Z pozdějšího vyšetřování však vyplynulo, že manžel již dříve sepsal jinou závěť, kterou obžalovaná záměrně schovala. Stálo v ní, že podíl dědiců bude rozdělen zákonným způsobem. Tuto závěť našla u obžalované policie při domovní prohlídce.

Posléze se našla ještě třetí závěť, o které nevěděla ani obžalovaná. V ní podnikatel odkázal nemovitosti a další cennosti svým čtyřem dětem.

Řípová se podle spisu dopustila pokusu o podvod a přečinu zneužití pravomoci úřední osoby formou účastenství, za což jí hrozí až 12 let vězení.

Účetní obžaloba viní z podvodu a zneužití pravomoci úřední osoby, dvě svědkyně údajného podpisu zfalšované závěti pak čelí obžalobě z podvodu.