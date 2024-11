Zapálil dům, kde uhořel senior. Za vraždu a pokus o další dostal mladík doživotí

Podle obžaloby muž z pomsty loni v září zapálil dům v Plotištích na okraji Hradce Králové, kde uhořel jeho obyvatel a pes. Šlo o dědu mladíka, který žil s expřítelkyní obžalovaného. Soka v lásce plánoval zabít taky. Při prvním skutku ho však viděl svědek. Protože mohl jeho plány překazit, Tůma ho vylákal pod záminkou finančního vyrovnání a pobodal ho. Napadenému se však podařilo utéct.

Tůma u soudu tvrdil, že dům nezapálil a k pobodání mělo dojít při vzájemné potyčce, v níž se údajně bránil. Jeho verzi však soud neuvěřil, přestože v průběhu soudního líčení muž vystupoval sebevědomě. Trest přijal bez emocí, bez jediného výrazu tváře. Po chvíli však obličej skryl v rukou a vypadal zdrceně.

Podle soudce je obžalovaný manipulativní, narcistický a paranoidní. I nepatrné emoční signály bere jako ohrožující.

„Psychologické znalecké posudky jsou vůči obžalovanému hodně negativní. Podle nás odpovídají realitě,“ uvedl předseda senátu Luboš Sovák.

Obžalovaný tvrdil, že dům nezapálil on, ale právě svědek. To však soud odmítl. Upozornil na to, že oba muži byli několikrát trestaní.

„Pokud jde o rozdílné výpovědi, podle nás svědek neměl důvod dům zapálit, na rozdíl od obžalovaného, který měl motiv,“ řekl soudce.

Svědek je podle soudu bezdomovec, který bere pervitin. Posudky ho vykreslily jako podřízenou osobu, která není vůdčím typem. Naproti tomu Tůmu odborníci označili za osobu spíše vůdčí, která má až neadekvátní reakce vůči svědkům.

„Obviněný je schopen rozpoznávat důsledky svého jednání. Motivem je podle nás hlavně to, že se s obžalovaným rozešla přítelkyně a že se začala stýkat s poškozeným. Podle nás se s rozchodem nesmířil,“ uvedl na adresu obžalovaného soudce.

Podle soudu má Tůma asociální charakter, není schopen sebereflexe, ignoruje morální hodnoty společnosti a svá jednání bagatelizuje. Dle psychiatrických posudků je další vývoj velmi nepříznivý a jeho porucha osobnosti je dle odborníků neléčitelná.

Soud: Muž činy plánoval

Žhářský útok se stal loni 25. září krátce po půlnoci. Podle obžaloby muž útok plánoval, šel tam v noci, přinesl si hořlavinu a zapalovač a na více místech v přízemí dům podpálil, přestože věděl, že se uvnitř nachází přinejmenším dvaasedmdesátiletý senior a jeho pes.

„Klaníme se k verzi, že obžalovaný štěkání psa v domě slyšel. Navíc věděl, že tam poškozený žije, že tam bydlí, vícekrát tam byl. Výpověď svědka považujeme vůči obžalovanému jako usvědčující,“ uvedl soud, že skutek vraždy považuje za prokázaný.

Jakub Tůma u Krajského soudu v Hradci Králové

Další činy se odehrály během jediného týdne. Svědka události vylákal ke slepému rameni Labe pod záminkou finančního vyrovnání. Místo toho ho však pobodal. Zraněnému muži se podařilo utéct a náhodní kolemjdoucí mu poskytli první pomoc a zavolali záchrannou službu, čímž mu pravděpodobně zachránili život. Třetí vraždu plánoval na 27. září. Zabít chtěl partnera své expřítelkyně.

„Založil si falešný profil na facebooku, zjistil si, kde poškozený bydlí. Vše si plánoval,“ zaznělo u soudu.