Mladík obviněný z vraždy prodavaček stane před soudem. Jednání bude neveřejné

Útok, který šokoval celou zemi, se odehrál letos 20. února v prodejně Action v obchodní zóně v Hradci Králové. Zavražděným ženám bylo 19 a 38 let.
Jednu útočník podle policie napadl v prodejně, druhou v zázemí. Vícečetným bodným zraněním i přes zásah lékařů obě podlehly. Nůž s dvaceticentimetrovou čepelí policie nalezla na chodníku u obchodu.
|
Za vraždu dvou prodavaček v Hradci půjde mladistvý před soud v půlce října
Podezřelého policie zadržela krátce po činu, po obvinění ho soud poslal do vazby. Podle znalců byl mladík v době útoku příčetný. Jako mladistvému mu hrozí maximálně deset let vězení.
Obviněný mladík je Čech. Žil v neúplné rodině jen s matkou, má základní vzdělání a neměl ani práci, ani zájem o další vzdělání. Nechodil nikam do školy. Podle zjištění kriminalistů si oběti vybral zcela náhodně. Nepatřil k žádné teroristické ani extremistické skupině, činem uskutečnil svoje fantazijní představy. Doposud nebyl trestaný.
|
Lidé začali řvát a vybíhat z obchodu, útočník musel utéct zadem, líčí svědek
Při výslechu na policii si stěžoval na postup při jeho zadržení. „Podezřelý uvedl, že s ním měli policisté nelidsky zacházet a způsobit mu újmu na zdraví,“ popsala mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů Ivana Nguyenová.
Vyšetřování však ukázalo, že postup policistů byl v pořádku a inspekce proto věc odložila.
|
20. února 2025