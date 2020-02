Pokání a usmíření zabralo, za pobodání otce dostal muž jen podmínku

Obžalovaný tak podmíněným trestem s dlouho zkušební dobou dostal jedinečnou šanci dokázat, že své pokání myslí vážně. Původně mu totiž hrozilo až 18 let vězení.

Důležitou roli sehrálo, že poškozený nemá vážné následky a že se se synem usmířili. Obžalovaný navíc soudu slíbil, že se dobrovolně podrobí protialkoholické léčbě, najde si vlastní bydlení a novou práci.

Soudce vyměřil Vtípilovi tříletý trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na pět let. Po tuto dobu budou na odsouzeného dohlížet odborníci.

„Obžalovanému se ukládají přiměřená omezení a přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život spočívající v tom, aby se v průběhu zkušební doby podrobil vhodným programům psychologického poradenství, zdržel se požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek a podle svých sil nahradil způsobenou škodu, kterou trestným činem způsobil. Obžalovanému se ukládá ochranné psychiatrické a protitoxikomanické léčení v ambulantní formě,“ stojí v rozsudku.

Verdikt je pravomocný, obhájce i žalobce se vzdali práva na odvolání.

„Byl to zkrat. Lituji toho“

Konflikt se odehrál loni 24. září odpoledne u rodinného domu v Kopidlně na Jičínsku. Poškozenému sedmdesátiletému muži uštědřil jeho syn podle spisu několik bodnořezných ran. Zraněný musel zůstat den v nemocnici, rány měl zejména na hlavě a kolem krku a ramen.

„Byl to zkrat. Lituji toho. Kdybych nebyl pod vlivem alkoholu, určitě bych to neudělal,“ řekl ve středu. K činu se přiznal, ale soudu řekl, že má výhrady k právní kvalifikaci. Tvrdil, že otce rozhodně nechtěl zabít.

Spor mezi příbuznými se vyhrotil poté, co si spolu dali odpoledne doma několik panáků vodky.

„Otec mě napadl jako první. Vyčítal mi, že kouřím marihuanu, já mu zase vyčítal, že se u nás tolik pije. Poprali jsme se. Já jsem se vytrhl a odešel do domu. Vrátil jsem se s nožem a pak se to stalo. Když jsem si uvědomil, co jsem provedl, okamžitě jsem volal sanitku a otce ošetřoval. Snažil jsem se mu obvázat rány,“ řekl Vtípil.

Předsedovi senátu Miroslavu Veselskému řekl, že si uvědomil, že to byla chyba a že je rád, že následky nejsou vážné. „Práce sanitáře mě naplňovala, chci lidem pomáhat, ne ubližovat. Chtěl jsem být společnosti užitečný, proto jsem vzal práci v nemocnici,“ řekl.

Napadený otec synovi odpustil

Po incidentu se usmířili. Otec byl za synem ve vazbě a nyní tvrdí, že mu odpustil. „Když viděl krev, hned toho nechal a začal mě ošetřovat. Za chování syna cítím vlastní vinu, protože jsem ho napadl jako první,“ řekl poškozený soudu.

Z hlavního líčení také vyplynulo, že poškozený má vážnou kriminální minulost. Byl odsouzen za vraždu tchána, kterou spáchal v roce 1975.

Obžalovaný soudu řekl, že se dobrovolně podrobí protialkoholické léčbě a že se rozhodl abstinovat. Otci se za vše omluvil. Už s ním prý nebude bydlet, ale bude ho navštěvovat a starat se o něj. Soudce Veselský se ho opakovaně ptal, zda mu má skutečně věřit, že se polepší. Verdikt dokládá, že tomu uvěřil.