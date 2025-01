Děti hladověly, měly zkažené zuby, kojenec zemřel. Za týrání dostali rodiče šest let

Líčení začalo ve středu, ve čtvrtek soudce Miroslav Mjartan dospěl k rozsudku, který odpovídal podané obžalobě. Přišel pouze otec dětí, matka se omluvila, protože v prosinci porodila dalšího potomka.

Dvojice by měla vykonat trest ve věznici s ostrahou. Spolu musí nahradit Všeobecné zdravotní pojišťovně škodu 206 tisíc korun. Další částky mají zaplatit nezletilým dětem.

Rozsudek není pravomocný. Oba obhájci se odvolali, státní zástupkyně si ponechala lhůtu na rozmyšlenou.

„Všechny tři děti trpěly podvýživou, strádáním, špatně mluvily, měly zkažený chrup, který je vážně ohrožoval. Děti trpěly chronickými bolestmi, které jim znemožňovaly příjem potravy. Tato situace trvala několik let. Byla to dlouhá doba a rodiče měli čas, aby se poučili. Jejich odpovědnost nesejme ani to, že se špatně shánějí zubaři nebo že špatně konaly úřady,“ uvedl předseda senátu Miroslav Mjartan.

Rodiče byli podle něj byl opakovaně edukováni a bylo jim sdělováno, jak mají děti vychovávat, aby se normálně vyvíjely. Pokud na to nedbali, jde vina za nimi. „A to u obou ve stejné míře,“ řekl soudce.

To, že měly děti bolesti a nemohly jíst, ukazuje podle Mjartana na hrubost a bezcitnost rodičů, ačkoliv to původně z jejich strany nemuselo být tak zamýšleno.

„Fakt, že rodiče mají děti, není důvod, aby nedostali nepodmíněný trest. Už proto, že zločin páchali na svých dětech. Co se týče trestu, je i vzhledem k nově narozenému potomku podle nás šest let vězení adekvátní trest,“ poznamenal předseda senátu.

Novináři se obžalovaného při odchodu ze soudní síně zeptali, z jakého důvodu se odvolal. „Necítím se být vinen,“ prohodil muž a odmítl se s médii dále bavit.

Doporučení lékařů pomíjeli, řekla žalobkyně

Podstatou týrání podle obžaloby bylo, že rodiče u potomků nedbali na výživu a základní hygienu, především v oblasti chrupu.

„Spolu v místě společného bydliště v bytě v rozporu se zákonnými povinnostmi plynoucími z rodičovské odpovědnosti opakovaně a dlouhodobě nedodržovali či odmítali pokyny a doporučení pediatra, a to zejména pokyny týkající se výživy. Na preventivní prohlídky docházeli až po opakovaných výzvách, doporučená vyšetření odmítali, zanedbávali zejména zubní hygienu a psychomotorický vývoj dětí, hlavně v oblasti řeči. Byli si přitom vědomi, že zdravotní stav dětí vyžaduje sledování u pediatra a zvýšenou péči,“ uvedla ve spisu žalobkyně Lucie Žabková.

Dle obžaloby v důsledku zanedbání péče u nezletilých docházelo od půl roku jejich věku k nedostatečné výživě a naplnění nutričních potřeb. Zanedbání zubní hygieny vedlo u dvou dětí k postižení chrupu a dásní, k bolestem a problémům s kousáním, které omezovaly schopnost přijímat adekvátní stravu.

Špatná péče vedla u dětí ke špatnému růstu a propadu hmotnosti. Děti se dostaly do fáze podvýživy, která oslabovala jejich imunitu a byla provázena nedostatkem sil a energie.

Z obžaloby vyňali úmrtí nejmladšího

V obžalobě původně stálo, že nejmladší syn byl ve 14 měsících natolik podvyživený, že se nebyl schopen vyrovnat s akutním infekčním onemocněním zažívacího traktu, který vedl v květnu 2022 k jeho úmrtí.

Znalci z Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice Hradec Králové však vypracovali posudek, ze kterého vyplývá, že mezi podvýživou a smrtí není možné hledat příčinu.

Obžalovaným navrhla státní zástupkyně nepodmíněný trest ve výši šesti až sedmi let za zločin týrání svěřené osoby, nikoliv však s následkem smrti jednoho z poškozených.

Děti bolely zuby, takže nemohly jíst

„Škála odpovědnosti je široká. Ne každé chování může mít trestně právní přesah. Na druhou stranu je tu chování i méně závažné, které je protizákonné. Dvě starší děti dlouhodobě neprospívaly, byla prokázána těžká podvýživa. Obě děti se už narodily neprospívající, a to kvůli kouření a nedostatečně výživě matky, což jsou zásadní negativní faktory. Po narození do pátého měsíce věku sice prospívaly dobře, ale pak u nich došlo kvůli nezařazení příkrmu a pevné stravy k obrovskému propadu. Rodiče nedbali na opakované rady lékařů. U lékaře se chovali až agresivně, neposlouchali rady pediatričky,“ uvedla v závěrečné řeči státní zástupkyně.

Kvůli zanedbané péči se děti časem propadly do těžké podvýživy, lékaři starším dětem z nedostatku zubní hygieny diagnostikovali extrémně zkažený chrup. Druhému synovi museli zubaři vytrhnout více než polovinu zubů. Žalobkyně popsala „začarovaný kruh“, v němž děti kvůli silné bolesti zubů nemohly jíst, což jen prohlubovalo podvýživu.

„Podvýživa a zkažený chrup má charakter těžkého ublížení na zdraví. Jediní trestně odpovědní za stav poškozených jsou rodiče,“ prohlásila žalobkyně.

Skoro pětiletá dcera byla hospitalizována pro neprospívání. Nebyla schopná přijmout pevnou stravu, lékaři ji to museli učit. Obžalovaná u svých dětí nejdříve odmítala nutné stomatologické zákroky, čímž podle žalobkyně jen podporovala jejich strádání. Na bolesti zubů jim dávala prášky na utišení.

Podíl měla i pediatrička, míní obhajoba

Obhajoba v závěrečné řeči uvedla, že rodiče své děti milují a snažili se, jak jen mohli. Za problémy s chrupem může podle nich i špatně dostupná stomatologická péče.

V obhajobě zaznělo, že by soud měl zvážit také trestní odpovědnost pediatričky, která rodiče s nemocným kojencem poslala po vyšetření domů. V době návštěvy lékaře už podle znalců trpěl těžkými záněty vnitřních orgánů.