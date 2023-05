Exnáměstek se nemusí omlouvat zastupiteli za výrok, že jeho škola dluží

Vlastník a výkonný ředitel škol Sion a zastupitel hnutí ANO Doksanský zažaloval někdejšího náměstka primátora za dotaz, který na veřejném jednání zastupitelstva položil vloni 18. ledna. Týkal se sporu soukromé základní školy Sion s městem. Škole tehdy vypršela nájemní smlouva v městských prostorách a hrozily jí velké sankce za to, že se za plného provozu během školního roku odmítá vystěhovat.

Omluva za to, že Hanousek „nedůvodně, nepravdivě a závažně veřejně zpochybnil důstojnost, čest a vážnost“ Doksanského, měla zaznít nejen před zastupiteli, ale i na několika webových portálech včetně iDNES.cz, v rozhlase i televizi. Okresní soud však žalobu zamítl a Denis Doksanský se žádné omluvy nedočká.

„Sion je příjemcem dotací ze strany města. Chtěl bych se zeptat, zda mu ty dotace budou pozastaveny, protože asi je teď v pozici dlužníka,“ řekl vloni v lednu na jednání Hanousek, který stále trvá na tom, že Sion městu bez úroků dluží přesně 927 120 korun za neoprávněné užívání školy Mandysova a náklady města spojené s náhradním umístěním své vlastní školy.

Šikanózní žaloba

„Už od začátku jsem říkal, že to byla klasická šikanózní žaloba. Celé to bylo absurdní a vymyšlené. To, co jsem pronesl na zastupitelstvu, bylo zcela korektní a v pořádku. Ukazuje se, že nebyla pravda, když v březnu uvedl, že soudkyně mu dala za pravdu. Smyslem jeho konání byla snaha o zastrašování lidí, kteří se zajímají o nesplacené závazky školy Sion vůči městu. Měl by se více soustředit na to, aby ty statisícové částky uhradil. Jsem zvědavý, kdy se to stane,“ řekl Martin Hanousek.

Denis Doksanský se opíral o to, že v polovině ledna roku 2022 ještě nemohla být řeč o dluhu. Sion se měl z pronajatých prostor ZŠ Mandysova vystěhovat do Silvestra, ale setrval tu až do konce března. Rozhodnutí soudu jej nemile zaskočilo.

29. září 2022

„Velmi nás to překvapilo, protože při projednávání se zdálo, že paní soudkyně jednoznačně viděla, že k poškození došlo. Nicméně nakonec došla k posouzení, že má osoba nelze odpojit od Sion škol, tím pádem nevidí, že by se poškození týkalo mě jako fyzické osoby jako spíš reprezentanta škol. Tu logiku chápu, i když s rozsudkem úplně nesouhlasím. Myslím si o tom své, sám vím, jak nás to poškodilo a kolik rodičů řešilo, jestli školy nekrachují,“ upozornil hradecký opoziční zastupitel.

Sion má zaplatit necelý milion

Ředitel škol Sion připouští, že u soudu se může ocitnout znovu, tentokrát však v roli žalovaného. Jeho instituce by měla zaplatit smluvní pokutu přes 590 tisíc korun a navrch škodu přesahující 330 tisíc, celkem více než 927 tisíc korun. Sion se brání, sepsal proto seznam investic do městského majetku, které podle Doksanského sahají k 1,5 milionu korun.

„V době, kdy pan Hanousek mluvil o dluhu, jsme žádný dluh mít ani v nejmenším nemohli. Tehdy se to všechno teprve vyjednávalo. Ostatně jsme s městem stále v řešení, jak se k tomu postavit. Mandysova již něco vyčíslila a my zvažujeme, jestli to budeme akceptovat anebo půjdeme soudní cestou. Na celou věc jsou různé právní pohledy. My se každopádně snažíme soudu vyhnout a myslím, že s paní primátorkou v tom máme oboustranně jasno. Rádi bychom našli cestu, jak soud neabsolvovat. Pokud by však nebylo vyhnutí, rozhodně to nebude věc osobní nebo politické bitvy, ale spíš bychom to brali pragmaticky, aby my i město mohli vystupovat jako řádný hospodář,“ upozornil Doksanský.

Soudními žalobami si v minulém volebním období hradečtí zastupitelé hrozili vícekrát. Jejich schůze často končily ve vypjaté atmosféře po vyčerpávajících mnohahodinových jednáních. Spor Doksanský versus Hanousek však byl jediný, který se dostal až před soud.