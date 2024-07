Měl pětadvacet bodných ran, vražda čtrnáctiletého chlapce spěje k rozsudku

Projednávání případu začalo minulý týden ve středu, dnes se ještě očekává výslech svědků či znalců a odpoledne by měl zaznít rozsudek.

Dnešní hlavní líčení zahájil soudce výslechem znalkyně z oboru soudního lékařství. Zopakovala, že chlapec utrpěl mnohačetná poranění, z nichž ta nejvážnější byla v oblasti spánku.

„Poškozený zemřel násilnou smrtí na vnitřní krvácení v důsledku bodnořezných poranění. Všechna poranění vznikla v rozmezí několika desítek vteřin,“ uvedla znalkyně.

Dnes vypovídal i svědek z party, která se objevila v době incidentu opodál. „Pohybovali jsme se u vlakáče, Filipa (poškozeného) znám od vidění. Nevím o tom, že by to byl feťák, prostě normální kluk. Byl v pohodě. Pak chtěl cigáro a šel dovnitř do budovy až na perón,“ řekl u soudu známý oběti.

„Proč Filip odcházel, nevím. Pak jsme šli s kamarády taky dovnitř. Když jsem se šel vyčůrat, všiml jsem si, jak se Filip pere s nějakým klukem. Bylo to tak dvacet metrů. Nože jsem si nevšiml. Spadli na zem. Něco na sebe křičeli. Pak se ten druhý chlap dal na útěk. Jak jsem viděl ležícího Filipa, tak jsem k němu běžel. Chrčel, kašlal krev. Zavolal jsem na kluky. Byl jsem vystrašený, křičel jsem, ať volají záchranku. Ze záchranky nám po telefonu říkali, co máme dělat. Podložil jsem Filipovi hlavu, zacpal jsem mu ránu na hrudníku. Teklo z něho hodně krve. Filip nic neříkal, jen chrčel, bylo to hrozné. Krev měl všude, i na hlavě, byl pořezaný i na krku. Nemohl dýchat. Na zemi jsem si všiml nože se zlomenou čepelí. Podezřelý běžel směrem na Pardubice,“ popsal svědek.

Kuchyňský nůž

V soudní síni už od začátku platila speciální opatření. Obžalovaného třiatřicetiletého Bártu přivedla eskorta z vazby, hlídá ho pět členů justiční stráže. Na možnost prohlášení viny a dohodu o vině a trestu na začátku nepřistoupil. Soud tedy musel přikročit k provedení dokazování.

Obžaloba Bártovi připisuje brutální ubodání chlapce, vražda se stala 4. ledna 2024 okolo 17:24 hodin u kolejiště hlavního vlakového nádraží. Dvojice se před tím pohádala, Bárta napadl nezletilého kuchyňským nožem s délkou čepele 12,4 centimetru.

„Jednalo se o útok nožem, který poškozenému způsobil pětadvacet bodných a bodnořezných ran různé intenzity. Dvě bodnořezné rány pronikly do oblasti hrudníku a došlo k smrti poškozeného z důvodu vnitřního a vnějšího vykrvácení,“ popsala státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Obžalovaný poukazoval už dříve, že trpí schizofrenií a bere drogy, znalci u něj však nezjistili žádnou duševní poruchu ani ovlivnění drogami či alkoholem. Muž má však velmi nízký intelekt a vykazuje jisté prvky agresivity.

Tvrdil, že na nádraží nebyl

Obžalovaný se u soudu rozhodl nevypovídat. Předseda senátu Luboš Sovák proto četl z jeho výslechů na policii.

„Zdržuji se na ubytovně v Malšovicích. Nejsem zaměstnán, jsem na úřadě práce. Jiné příjmy nemám. Mám schizofrenii třetího stupně, léčím se, ale léky jsem nebral, nemám na to peníze. Často mě bolí hlava. Pervitin beru nitrožilně každý den deset let, peníze na to beru od rodičů. Také piju vodku a aperol. Z celé věci jsem rozrušený, je mi líto, co se stalo. Dál k tomu nebudu vypovídat,“ řekl obžalovaný už dříve na policii. Tehdy tvrdil, že si na incident nepamatuje, jen to, že šel na peron.

Svědek Ondřej D., kamarád poškozeného, u soudu vypověděl, že útok neviděl, do kolejiště ho přivedl až křik.

„Poškozeného jsem znal, byl to hodný kluk. Obžalovaného znám jenom podle vidění. Na vlakovém nádraží jsem přiběhl k Filipovi, který už ležel na zemi v krvi. Nic neříkal. Na zemi byl nůž. Filip hodně krvácel. A viděl jsem tady toho chcípáka, jak běží pryč,“ ukazoval svědek k obžalovanému.

„Já jsem na nádraží vůbec nebyl,“ kontroval Bárta. „Lžeš, on kecá,“ obořil se na něj svědek.

Motiv neznámý

Žalobkyně Lenka Faltusová upozornila, že policie v přípravném řízení našla jednoho svědka, který útok obžalovaného přímo viděl. Všiml si, že obžalovaný odchází s poškozeným z haly nádraží směrem k nástupištím. Když se hoch dlouho nevracel, svědek ho šel hledat. Další dva svědci viděli dvojici pouze odcházet.

Proti obžalovanému muži podle žalobkyně svědčí i to, že se na noži našla jeho krev i krev oběti, což potvrdil odborník z oboru genetiky.

Vysvětlila, že muž je pro civilní řízení omezen na svéprávnosti, proto má opatrovníka. Už v přípravném řízení psychiatr zjistil, že muž netrpí žádnou duševní poruchou, a tedy je trestně odpovědný.

„K motivu jednání se vyjádřit nelze, protože pan obviněný se nevyjádřil a pan poškozený zemřel. Cigareta (jako motiv) je pouze domněnkou, mohla to být cigareta nebo jiné věci,“ řekla žalobkyně.

Muž byl už dříve pětkrát potrestán za bagatelní trestnou činnost, šestkrát za přestupek. V době útoku byl v podmínce, která trvá až do ledna 2025. Podle opatrovníka čelí asi 14 exekucím a nezaplaceným pokutám.

Podle příbuzných se znali

Mladík začátkem ledna podle zjištění MF DNES zemřel patrně kvůli tomu, že útočníkovi odmítl dát cigaretu. Podle rodiny zavražděného se oběť s vrahem znala.

Hodinu poté, co chlapec zemřel, policie dopadla tehdy dvaatřicetiletého muže v jeho bydlišti. Na nádraží byl známý jako narkoman s nevyzpytatelným chováním.

4. ledna 2024

Na nádraží si někteří lidé nepřipadají bezpečně, bezdomovci a narkomani se tam opíjejí a žebrají. Tři dny po chlapcově smrti se tam sešly stovky lidí z romské komunity při pietě. Přišla tehdy i hradecká primátorka Pavlína Springerová, která před truchlícím davem pronesla, že je třeba společně pracovat na tom, aby Hradec byl bezpečný.

MF DNES začátkem února přinesla reportáž o tom, že se Romové za hrůzný čin mstít nechtějí a že požadují ve městě klid a mír. Hradecká radnice přijala další dvojici asistentů prevence kriminality a rozšířila kamerové body.