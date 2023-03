Pirát z Adršpachu dostal za sražení chodců pět let, oba horolezci zemřeli

Kromě nepodmíněného trestu má zákaz řízení na osm let a musí uhradit nemajetkovou újmu kolem 10 milionů korun. Jeho auto propadlo státu.

Obě strany se vzdaly práva na odvolání. Rozsudek je pravomocný ohledně viny a výše trestu. Zmocněnci si však nechali lhůtu ohledně vyměřené škody, tato část je zatím nepravomocná.

Nehoda se stala 22. srpna před 22. hodinou u horního parkoviště v Adršpachu. Na následky zranění zemřeli dva horolezci, majitelé outdoorové firmy ve věku 29 a 49 let. Jeden podlehl zraněním na místě, druhý ve vrtulníku.

„Je mi to strašně líto, nemělo se to stát, Adršpachem jsem projížděl asi šest sedm let, každý den a vím, že každou sezonu tam projde denně 2,5 nebo až 3 tisíce lidí. Provoz tam řídí hasiči, policie, strážníci, večer se to tam uklidňuje, a když prší, návštěvnost je minimální, asi 500 lidí. Ten den pršelo, mě by nenapadlo, že mi někdo vleze do silnice,“ řekl obžalovaný u soudu. Svou vinu prohlásil.

Obžalovaný se přiznal, že vypil tři piva. Pak v noci projížděl Adršpachem, aby si vyzkoušel tuning na svém autě. Viděl, že silnice přes obec je prázdná. V tu dobu však horolezci, kteří předtím popíjeli v hospodě a podle znalce byli středně opilí, šli vesnicí i s ukradenou dopravní značkou. Řidič se s autem otočil a za pár minut se vracel zpět. Na rovince u turistických parkovišť se s vozem rozjel, jenže v tu dobu oba muži stáli i se značkou ve vozovce.

„Byl to mžik, když se to stalo. To jsem jel a najednou proti mně značka zákaz vjezdu. Možná jsem viděl jednoho člověka, o dvou jsem nevěděl a najednou rána. Věděl jsem, že mám zákaz řízení, v tu chvíli jsem nebyl schopen zastavit,“ řekl Jan Č.

Okresní státní zástupce Vladimír Štěpánek navrhl řidiči trest v horní sazbě 6 let, ale uznal, že oběti se chovaly velmi riskantně.

Obhájce Jan Kubeček žádal přihlédnout k tomu, že muži se pohybovali ve vozovce bez reflexních prvků, v opilosti a stáli uprostřed silnice se zákazovou značkou. Chtěl pro klienta trest od 3,5 roku vězení.

Předseda senátu Jiří Kučera zhodnotil, že nejzávažnější bylo ublížení z nedbalosti. Přihlédl k tomu, že šofér překročil téměř dvojnásobně povolenou rychlost v obci, řídil opakovaně přes zákaz a z obav z postihu odjel, aniž obětem pomohl.

„Není ale možné nereflektovat polehčující okolnosti. Obžalovaný od počátku spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení, svého činu litoval. Řekněme, že šanci zabránit fatálním následkům neměl v daném případě jen on, ale i chodci, kteří už tím, že se pohybovali prostředkem silnice, mohli na blížící se vůz reagovat vhodněji než tím, že zůstali stát vprostřed jízdního koridoru vozidla,“ zdůvodnil soudce Jiří Kučera, podle nějž však přitěžující okolnosti převážily.

Obžaloba muže viní ze spáchání přečinů usmrcení z nedbalosti, neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, jelikož řídil vozidlo, přestože má vysloven platný zákaz řízení až do roku 2027.

Policie nejprve našla odstavené auto a do několika hodin vypátrala i jeho řidiče. Když jej dopadli, měl dechovou zkoušku negativní, ale znalecký posudek z toxikologie potvrdil, že měl v době nehody okolo 0,2 promile alkoholu v krvi. Znalecký posudek z oboru dopravy zase poukázal na to, že řidič jel v obci rychlostí přibližně 90 km/h a že poškození muži šli prostředkem silnice.

Dvě desítky záznamů, opakované zákazy řízení

Jan Č. má v evidenční kartě řidiče na dvě desítky záznamů. Soudy mu opakovaně ukládají zákaz řízení, které však nerespektuje, přestože v závěru zářijového jednání před okresním soudem uvedl, že ho páchání další trestné činnosti mrzí.

Muž byl v minulosti za obdobnou trestnou činnost již odsouzen. Podmínku dostal za to, že v listopadu 2016 při couvání v Červeném Kostelci v důsledku nepozornosti porazil autem seniorku. Žena se těžce zranila na hlavě a v nemocnici později zemřela. Muž za to dostal v roce 2017 patnáct měsíců vězení s odkladem na pětiletou zkušební dobu a také pětiletý zákaz řízení.

Ten však podle zjištění soudu nedodržoval. Ve zkušební době byl dvakrát odsouzen kvůli tomu, že dál šoféroval. Spáchal také tři přestupky. Okresní soud v Náchodě loni v září přeměnil Janu Č. podmínku na trest vězení, v té době už pobýval ve vazbě kvůli nehodě v Adršpachu.

Soudce Jan Bergmann tehdy rozhodl, že Jan Č. spáchal ve zkušební době dalších pět deliktů, nevedl řádný život, neosvědčil se a podmíněně odložených 15 měsíců musí vykonat ve věznici s ostrahou. Muž podal okamžitě stížnost, Krajský soud v Hradci Králové mu však na podzim nevyhověl.