Bezdomovci jim sloužili jen za stravu a nuzný nocleh, soudí otce se synem

Dvojici zásahovka dopadla loni na Jičínsku. Od té doby jsou muži ve věku 50 a 26 let se stejným křestním jménem František ve vazbě. Podle obžaloby si vyhlíželi lidi bez domova, bez stabilního příjmu a rodinného zázemí, například na pražském hlavním nádraží i jinde po republice. Slíbili jim práci, ubytování a výdělek, skutečnost však byla jiná.
Poškození pracovali prakticky každý den, často deset i více hodin, většinou pouze za jídlo a přespání v provizorních podmínkách.
„Poškozené považovali ve světské hantýrce za své kádese, v podstatě sluhy, kteří pro ně pracovali a byli jejich posluhou jen za stravu a nocleh,“ řekl státní zástupce Milan Šimek.
Práce zahrnovala například údržbu domu a zahrady v Čejkovicích nebo péči o psy. Zneužívaní pracovali také na ubytovnách v Kopidlně, Brandýse nad Labem a Jičíně. Byla to zařízení, která Bradáčovi opravovali a provozovali. Poškození také pracovali na pouťových atrakcích a v zábavním parku Šťastná země v Radvánovicích. Někteří museli prodávat svařené víno nebo sloužit jako řidiči.
Na poškozené byl podle žalobce Šimka vyvíjen psychickým nátlak. Čelili slovním urážkám, ponižování a v několika případech i fyzickému násilí. Jeden z mužů údajně utrpěl dvojnásobnou zlomeninu čelisti po útoku pěstmi. Obžalovaní podle spisu využívali obav poškozených, že pokud odejdou, zůstanou bez peněz a střechy nad hlavou.
Dostával jen na jídlo a tabák
Některým odebrali osobní doklady, což jim znemožnilo utéct. Jedna z poškozených žen vypověděla, že byla nucena pracovat bez nároku na odměnu, přespávat v nedůstojných podmínkách a na Silvestra sloužit jako obsluha u stolu, aniž by se sama mohla najíst. Když utekla, obžalovaní ji našli a donutili k další práci.
Nejdelší období údajného zotročování se týká muže, který pro dvojici pracoval šest let. Slíbili mu denní mzdu, ale nikdy ji nedostal. Podle obžaloby na něm získali neoprávněný prospěch přes půl milionu korun.
Další poškozený pracoval u Bradáčových až do března 2025. Peníze nikdy neviděl, dostával pouze malé částky na jídlo a tabák. Podle jeho výpovědi pracoval až dvanáct hodin denně.
Za zločin obchodování s lidmi mužům hrozí až dvanáctileté vězení. Starší z obžalovaných je stíhán také za nedovolené ozbrojování. Policie u něj našla 72 kusů funkčního střeliva, které držel bez zbrojního průkazu.
František Bradáč starší, dnes invalidní důchodce, který trpí psychickými problémy, byl už dříve čtyřikrát soudně trestán. „Nemám důvod prohlásit vinu, omlouvám se,“ řekl soudu.
„Nesouhlasím s obžalobou, necítím se vinen,“ prohlásil také mladší z obžalovaných.
Podle obžalovaného Bradáče staršího se události odehrály jinak, než je poškození popisují. Zpochybnil například, že by jedna z poškozených pracovala tolik hodin, co uvedla policii. „Nakrmení zvířat jí trvalo deset hodin? To je nesmysl.“
Také odmítl, že by kohokoliv nutil, aby u nich zůstávali. „Nikdo jim v ničem nebránil, jak se snaží vykreslit obžaloba,“ řekl František Bradáč starší. Naopak poznamenal, že některé poškozené sám z ubytovny vyhodil, ale oni se stejně vrátili a chtěli dál pracovat.
Nucenou práci však odmítl a zpochybnil také zlomenou čelist poškozeného. Podle jeho slov jim jeden z poškozených dluží desítky tisíc za nájem na ubytovně.
„Spíš jsem na tom prodělával“
Předseda senátu Petr Mráka se Františka Bradáče staršího ptal, jestli měl s poškozenými podepsanou pracovní smlouvu. Obžalovaný přiznal, že ne, stejně tak přiznal, že o práci nevedl žádné účetní doklady: „Nebral jsem to jako zaměstnávání lidí, ale jako výpomoc.“
„Proč jste si nenajal firmu?“ ptal se soudce.
„Dneska vím, že by to bylo lepší. Když o tom dnes přemýšlím, tak jsem na tom spíš prodělával. Dal bych si za to facku,“ řekl Bradáč starší.
Obžalovaný hovořil také o tom, že jeden z poškozených byl alkoholik, tak mu dával za práci dva litry vína denně.
U pondělního líčení byla občas dusná atmosféra. „Už se nechci k ničemu vyjadřovat. Mám pocit, že jsem předem odsouzený a že nikoho nezajímá, co tady říkám,“ rozčílil se například obžalovaný, když odpovídal na dotazy žalobce.
Krajský soud v Hradci Králové se v současnosti zabývá ještě jedním velmi podobným případem. Rodina z Trutnovska provozující pouťové atrakce si podle spisu zotročila nejméně osm lidí, i v tomto případě šlo většinou o bezdomovce.