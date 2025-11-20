Osmi ženám dal do pití drogy a pak je znásilnil, soudí vojenského lékaře

  7:00,  aktualizováno  7:00
Krajský soud v Hradci Králové otevře případ vojenského lékaře a pedagoga, který čelí obžalobě ze sériového znásilnění osmi žen, zejména studentek. Podle spisu jim přidával do pití drogu a pak si je odvedl do bytu, kde je sexuálně zneužil, často surově.
Krajský soud v Hradci Králové

Krajský soud v Hradci Králové | foto: Tomáš Hejtmánek, MF DNES

V případě prokázání viny hrozí muži pět až 12 let vězení. Lékař podle policie páchal trestnou činnost v letech 2017 až 2024.

K sexuálním útokům totiž zneužíval svého postavení a také odborných farmakologických znalostí. Oběti vyhledával na studentských akcích a setkáních, stojí ve spisu.

Do nápoje podle obžaloby ženám přidal takzvanou „predátorskou“ drogu, jejíž hořkost v něm zanikne. „Bezbarvá a jedovatá chemikálie, obsažená v průmyslových čistidlech a rozpouštědlech, se zneužívá jako ‚predátorská droga‘. Ve skleničce s pitím se může objevit i bez vědomí budoucí oběti,“ píše na policejním webu Lucie Šmoldasová z Národní protidrogové centrály.

Oběti v tomto případě po droze trpěly částečnými výpadky paměti, a chybu navíc hledaly u sebe. Myslely si, že za jejich stav může alkohol.

Z obžaloby, kterou má iDNES.cz k dispozici, vyplývá, že mezi oběťmi byly zejména studentky medicíny.

