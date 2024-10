Autem srazil prchajícího soka. Vyhýbal jsem se chodcům, hájí se muž u soudu

Konflikt začal 15. ledna v 11:15 roztržkou u hradecké zastavárny a pokračoval o několik minut později v centru města, kde obžalovaný podle policie dřevěnou násadou napadl poškozeného, a to tak, že jej minimálně dvakrát silou udeřil zezadu do zad.

Napadený se snažil utéct, ale útočník nasedl do auta Volkswagen Golf Variant a po několika minutách ho dostihl v pěší zóně.

„Zvyšoval rychlost a zezadu najel do jdoucího poškozeného, kterého měl po celou dobu v zorném poli. Přední částí vozidla do něj narazil. Vlivem nárazu poškozený upadl na kapotu, přesto obžalovaný pokračoval v jízdě, s poškozeným ujel minimálně deset metrů, než z vozidla upadl na zem,“ uvedla státní zástupkyně Lenka Faltusová při pondělním hlavním líčení v největší síni hradeckého krajského soudu.

Poškozený se ještě několik metrů kutálel a auto narazilo do stojící dodávky. Střet natočila kamera městské policie.

Nechtěl jsem ho zabít, tvrdí souzený

Podle spisu pětatřicetiletý obviněný musel vědět, že poškozeného může zabít. „Způsobil mu pohmoždění hlavy, bederní páteře, břicha a distorzi pravého zápěstí. Poranění si vyžádala lékařské ošetření v nemocnici. Svým jednáním mu mohl způsobit závažnější poranění či smrt,“ řekla žalobkyně.

Obžalovaný, kterého k soudu přivedli z vazby, při výslechu uvedl, že se cítí být nevinen. Uznává, že poškozeného srazil, odmítá však, že by to udělal schválně. Tvrdí, že to byla jen náhoda.

18. ledna 2024

„Nesouhlasím s tím, že jsem ho chtěl zabít. Já jsem nevěděl, že je to ten člověk, vyhýbal jsem se chodcům a zazmatkoval,“ prohlásil.

Souhlasil, že muži uštědřil rány tyčí, ale tvrdí, že to byly jen dva údery do lýtka. „Šel jsem do zastavárny zastavit prstýnek. Přišel poškozený. Nařkl mě, že jsem ho už kdysi napadl a sebral mu peníze. Známe se už dlouho. Sprostě mi nadával, začali jsme se hádat. Pak odešel, ale znovu se vrátil. Prali jsme se, spadli jsme na zem, mlátil mě do obličeje. Majitel nás roztrhl a jeho vyhodil,“ vypověděl.

„Jel jsem opatrně“

Dále popsal, že když poškozeného po incidentu v zastavárně opět zahlédl v centru Hradce, vytáhl násadu, vylezl z auta, šel za ním a dal mu dvě rány. Poté se vrátil do auta, pokračoval pěší zónou, kam však běžné automobily nesmí. Ostatně dopravní situaci ve městě dobře zná, živí se totiž jako taxikář. Nyní však řídil své vlastní auto, nebyl ve službě.

„Jel jsem opatrně, snažil jsem se vyhnout skupince chodců, ale narazil do toho člověka. Vyskočil jsem, volal záchranku, s operátorkou mluvil po telefonu a čekal na sanitku,“ uvedl. Obdobně vypovídal i na policii v přípravném řízení.

„Proč jste na tu pěší zónu vůbec jel?“ ptal se ho předseda senátu Miroslav Mjartan. Obžalovaný neurčitě vypověděl, že se snažil z centra vyjet pryč, a přiznal, že vjetím do pěší zóny porušil zákaz vjezdu.

„Konflikt byl pro mě ukončený, já ho znám odmalička. Jak jsem se vyhýbal lidem, zazmatkoval jsem, zrychlil a narazil do poškozeného,“ zopakoval.

Obžalovaný je recidivista. Pro výtržnictví byl odsouzen již Okresním soudem v Hradci Králové v roce 2007, znovu za výtržnictví o rok později a do třetice ještě loni. Nyní je obžalovaný ze zločinu pokusu vraždy, ublížení na zdraví a z výtržnictví, za což mu hrozí 10 až 18 let. Soud bude pokračovat výslechem svědků a znalců.