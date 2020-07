Řev motorů a létající piliny. Řezbáři s motorovkou měli na sochy hodinu

Řev motorů je slyšet už z dálky. Šňůra návštěvníků mířících třešňovou alejí k areálu hradu nad Skuhrovem nad Bělou zas prozrazuje, odkud že se přerývaný zvuk motorových pil nese. Stačí jen pár kroků a ve vzduchu je kromě grilovaných pochutin cítit vůně benzínu. Pětice řezbářů si právě dopřává chvíli odpočinku, než se pustí do královské disciplíny – speed carvingu, tedy rychlořezby, na kterou mají přesně 60 minut.

„Umíme udělat řezbu i za deset minut, ale hodinová řezba je taková královna. Při ní už se dá udělat třeba dvoumetrový motiv, podle toho, jak náročnou řezbu si vyberete a jak detailně ji chcete zpracovat,“ říká jeden ze zakladatelů a pravidelných účastníků symposia Proměny dřeva řezbář Jan Paďour z Josefova na Náchodsku.

Ještě než moderátor odstartuje hodinový limit, prohlížíme si rozpracované sochy, které vznikají v rámci hlavního programu. Řezbáři mají tři dny na to, aby vytvořili skulptury na zadané téma. Pod stanovými přístřešky, které chrání řezbáře a jejich techniku před sluncem, jsou již téměř dokončené. Letos představují rok na vsi, a tak vidíme pastýře s píšťalou, skupinu ovcí či sedící dívku.

„Zatímco sochy vzniklé při speed carvingu si mohou lidé ihned po vzniku vydražit a odvézt, sochy na takzvané velké téma zůstávají v obci, která je naším největším sponzorem. Ty letošní budou v místní části Brocná. Ale samozřejmě nemůže být ve Skuhrově sto soch, takže přemýšlíme, jak tu akci vyvíjet dál,“ přiznává hlavní organizátor Richard Poláček.

Pětice borců si nasazuje ochranné masky, sluchátka a čeká na pokyn. Někteří vypadají v celoobličejových maskách s hadicemi a ventilátory na zádech jako z akčního sci-fi filmu. Jan Paďour vysvětluje, že si je pořídili teprve nedávno.

„Jako profesionální řezbáři chceme chránit svoje zdraví, takže je to nutnost. Agresivní dubové piliny ulpívají na plicích, hlavně při broušení ten jemňoučký prach se dostává do plic, do očí a na sliznice. Jsou z toho dokonce záněty. Proto máme masky vyvinuté do nějakých lakýrnických provozů,“ vysvětluje Paďour.

Časomíra se rozbíhá a statní muži tahají za startovací šňůry, aby uvedli do chodu své pily. Kdo by čekal elektrické stroje nebo populární aku-nářadí, bude si muset počkat. Většinu hrubé práce obstarají silné benzinové motory. Až později přijdou na řadu menší stroje. Někteří borci mají za zády až dvacítku pil, brusek a dalšího nářadí. Některé modely dokonce dvakrát, aby při práci nemuseli dolévat benzín.

Řetězové lišty se zakousávají do mohutných dubových špalků s ohromující silou, jako když nůž projede máslem. Na zem létají piliny i větší kusy odřezků. Základní rysy soch jsou na světě za pár minut. Diváci sedí nejen na připravených lavičkách, ale obestoupili řezbáře ze všech stran, i od lesa, kde je za zábradlím prudký sráz. Další lidé sledují počínání mistrů na velkoplošné obrazovce.

„Speed carving je hlavní tahák, na který se schází nejvíce lidí. Mimo to tu jsou řemeslné stánky, airsoftová střelnice, občerstvení a pro děti malování na obličej,“ vyjmenovává ve volné chvíli Poláček, který pracuje jako hajný a pro symposium vybírá kvalitní dubové dřevo. „Když se o něj budou lidé dobře starat, ty vydražené sochy jim vydrží i dvacet let,“ slibuje.

Řezbáři se mezitím přesunuli od velkých pil k menším strojům. Slovo dostala odkorňovačka pro pomalý úběr materiálu, nejrůznější brusky a frézky. Při modelování detailů to skoro vypadá, jako bychom viděli při práci zubaře. O kus dál zase další z borců k vyčištění detailů od pilin a prachu používá stlačený vzduch. V pohotovosti je také hořák s plynovou bombou nebo sada barev ve spreji. Na zemi se mezitím vytvořila několikacentimetrová vrstva z pilin a odřezků.

„Není to jen o pile. My nemáme čas řezat po směru dřeva a neustále převracet pilu, takže řežeme, jak nám to přijde pod ruku. Protože pila je ostrá a dřevo roztrhá, dojde k vytřepení vláken a je potřeba chlup takzvaně utřít. Nejdřív se spálí a potom ho snáz ubrousíte. Pak se to patinuje, kartáčuje, aby socha dostala nějaký výraz a hloubku. Hodinová řežba je fakt makačka, ale diváci si přijdou na své,“ usmívá se Jan Paďour, když dokončí svého vousáče.

Hodinový limit právě skončil, pětice borců má hotovo. Jako první si mohl po 60 minutách práce na rozpáleném slunci oddychnout Radek Smejkal. Jeho socha sovy s podstavcem a nápisem vítejte je pro něj prvním výtvorem od podzimu.

„Stavěli jsme dům, takže na řezbařinu nebyl čas. Samotného mě překvapilo, jak to šlo hladce. Díky tomu, že jsem tři čtvrtě roku pořádně neřezal, jsem si zvolil téma, které mám natrénované, abych byl v klidu a nemusel se stresovat, že to nedám,“ říká řezbář a sokolník z Pardubic, který je také tanečním mistrem s vlastní taneční školou. Však také divákům po dokončení díla pár kroků předvedl.

Motory na pilách ještě ani nevychladly a moderátor Jan Dušek už roztáčí dražbu vytvořených soch. S vyvolávací cenou 500 korun začínají na hodnotě samotného materiálu. Brzy však přichází jedna nabídka za druhou a částky stoupají. „Kdo nemáte u sebe hotovost, pořadatelé vás dovezou k nejbližšímu bankomatu,“ směje se moderátor. Vydražená částka pomůže organizátorům zaplatit náklady na akci.