Obří kola a kousek horské krajiny. Sousoší v Trutnově se líbí i provokuje

Přibližně deset metrů dlouhou instalaci tvoří „peloton“ několika bicyklů z nerezové oceli, každé kolo má průměr 150 centimetrů. Dílo představuje rozfázovaný pohyb kola při jízdě z kopce.

„Jízda jsou točící se kola a kmitající špice bicyklu v terénu. Sochou je pro mě celý střed objezdu, dynamický sjezd stylizovaný v ocelové konstrukci i kousek krkonošské krajiny uprostřed města,“ uvádí Veronika Psotková.

Technické služby uprostřed křižovatky vytvořily přírodní reliéf s několika kameny, návrší se během několika měsíců zazelená. Dílo bude večer nasvíceno.

První skici a kresby autorka vytvořila před dvěma lety, pak vznikl 3D model. Sochu vyrobili pracovníci trutnovské strojírenské firmy Kasper Kovo.

„Když vidím cyklistický závod, fascinuje mě, jak kola jedou blízko sebe a přitom se nedotknou, jakoby do sebe přecházejí. To pro mě byla hlavní inspirace,“ vysvětluje dvaačtyřicetiletá sochařka.

Instalací chce město vzdát hold cyklistice a všem místním cyklistům. „Trutnov po celé republice i v zahraničí proslavily terénní stezky pro horská kola Trutnov Trails nebo významný silniční hobby závod Krakonošův cyklomaraton,“ říká místostarosta Tomáš Hendrych (VPM), který s nápadem přišel.

Místostarosta vysvětluje: „Lámal jsem si hlavu, čím vyzdobit vznikající okružní křižovatku. S nápadem nějakým způsobem připomenout cyklistiku jsem se svěřil dalšímu bláznovi potrefenému cyklistikou Rudolfu Kasperovi.“

„Ať je o čem diskutovat“

Podnikatel Rudolf Kasper spolupracuje se sochaři a podporuje umělce dlouhodobě, před více než rokem v bývalé poříčské elektrárně s manželkou otevřel Centrum současného umění EPO1. Ke spolupráci oslovil Veroniku Psotkovou: „Věděl jsem, že už v minulosti vytvářela sochy s tematikou jízdního kola. Jízda možná někomu bude připadat trochu kontroverzní, ale to je správné. Trutnovu přeju, aby bylo o čem diskutovat.“

Instalace vyvolává smíšené reakce. „Čím častěji tohle vidím, tím víc se mi to líbí,“ píše na sociální síti Ludmila Odarčenková. „Mělo tam být něco, co vystihuje Trutnov. Kopec a rozřezaná kola? Moc pěkný,“ naopak ironizuje Renata Sofilkaničová.

Někteří diskutéři se pozastavují nad velikostí sochy. „Škoda jen, že monument je tak vysoký, kruhový objezd je kvůli tomu méně přehledný,“ myslí si Libor Petráš.

Líbí se vám trutnovské sousoší Jízda od výtvarnice Veroniky Psotkové? ANO 29 NE 10

Veronika Psotková se v Trutnově představila už v minulosti na akci Sochy ve městě. Její drátěné plastiky visely na pěší zóně a na Dolní promenádě. Jízda představuje odklon od její dosavadní tvorby, je zdaleka největším dílem, které kdy udělala.

„Bylo lákavé vytvořit objekt, který není drátěný a který není figurální. Všechno, co jsem se naučila na drátěných sochách, jsem v tomto konceptu zužitkovala, i když to byla zcela jiná práce. Byla jsem supervizorem, ne tím, kdo s materiálem fyzicky dělá. To pro mě bylo úplně nové,“ vyznává se sochařka.

Fontána by byla dražší, soudí starosta

Náklady na pořízení sochy překročily jeden milion korun. Dvě třetiny zaplatilo město, třetinu významné trutnovské firmy a podnikatelé. Podle starosty Michala Rosy (ODS) je to výrazně méně, než kolik stojí třeba vodní prvky na kruhových objezdech.

„Toto umělecké dílo vyjde nejen v pořizovacích, ale i v provozních nákladech na zlomek toho, co by nás stála vodní fontána. Teď nás čeká oprava dvou dosluhujících a už víme, že na ni budeme dávat řádově miliony korun,“ uvedl.

Kruhový objezd před dvěma lety nahradil nepřehlednou křižovatku ulic Pražské, Úpické a Žižkovy. V Trutnově je 12 okružních křižovatek a většina z nich má originální výzdobu. U kina Vesmír řidiči projíždějí kolem draka, u autobusového nádraží je vodní fontána, uprostřed objezdu ve Volanovské ulici stojí stožár s vlajkami, na nichž jsou vyobrazeny erby partnerských měst. Kruhový objezd u výpadovky na Pec pod Sněžkou už od roku 2013 zdobí třímetrová bronzová socha Rýbrcoula od Pauliny Skavové.

Jízda je další z mnoha soch od významných českých umělců v ulicích Trutnova. Před kulturním centrem Uffo stojí už více než deset let smečka bronzových šelem od Michala Gabriela a od roku 2019 na Slovanském náměstí jeho lev z nerezových plátů oceli. Před rokem Gabriel stejnou metodou vytvořil dvoutunovou pamětní desku s postavou Václava Havla, která je umístěna u kina Vesmír.

Paulina Skavová kromě Rýbrcoula vytvořila sochy permoníků na kašnu na Krakonošově náměstí nebo repliku sousoší Emila Schwantnera Tanec smrt, jež se v roce 2017 vrátilo do městského parku.