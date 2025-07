Když se sociální demokracie před čtyřmi lety poprvé v historii samostatné republiky nedostala do poslanecké sněmovny, mnozí odborníci očekávali, že v tradiční straně dojde k ozdravení vedení a očistnému procesu.

V Královéhradeckém kraji se značka SOCDEM vloni skutečně zvedla, když se v čele koalice Hlas samospráv probila nejen do krajského zastupitelstva, ale i do vedení kraje.

Jenže strana hledající novou identitu začala kromě toho minulý týden hledat i prostor pro volební spojenectví s hnutím Stačilo!. A právě tento moment stranu i v kraji uvrhl do ještě většího chaosu než v roce 2021, kdy se sociální demokracie snažila najít průsečíky s hnutím ANO.

Již tehdy představovalo spojenectví s ANO velmi vážný ideový problém pro posledního sociálnědemokratického hejtmana Jiřího Štěpána. Až „zásnuby“ s komunistickým subjektem Stačilo! však pro náměstka hejtmana, a tedy i nejvýše postaveného sociálního demokrata v kraji, znamenaly nepřekonatelný problém.

Starosta Rokytnice v Orlických horách po více než 20 letech ukončil stranické členství a také budoucnost značky SOCDEM vidí černě. A není sám. Krajský předseda sociální demokracie a starosta Náchoda Jan Birke sice ve straně zůstává, ale situaci označil za „nejvážnější politickou krizi, kterou SOCDEM v novodobé historii zažila“.

Podle dalšího vysoce postaveného straníka Jana Čtvrtečky je nyní potřeba dát dohromady členy, kteří ještě v sociální demokracii zůstali, a zkusit se zase postavit na nohy.

„Není pro mě místo“

Tradiční strana se bude muset obejít bez předsedy pražské organizace Jiřího Dienstbiera, pardubického hejtmana Martina Netolického, senátora Petra Víchy i Jiřího Štěpána, který neskrývá hořkost.

„Jako by ve mně něco umřelo. Členem ČSSD, chcete-li sociální demokracie, jsem více než dvacet let. Vstupoval jsem do ní jako do strany, která stála na straně demokracie a svobody. Dnes jsem však členem strany, která dobrovolně vstupuje do svazku s antisystémovou stranou KSČM, hlásící se rétorikou k totalitnímu režimu. To není ani svobodné, ani demokratické, a ve straně, která se k tomuto dobrovolně rozhodla, pro mě není místo,“ řekl Jiří Štěpán.

Nezapřel vystudovaného historika, když připomněl, že v den jeho nedávného vystoupení ze strany – přesně před 77 lety – se konal neslavně proslulý slučovací sjezd komunistů a sociálních demokratů.

Jiří Štěpán si vybudoval pověst klidné síly a ve své nyní již bývalé straně reprezentoval modernější pojetí než zavile levicové a staromódní křídlo sociální demokracie. Netajil se kritikou prezidenta Miloše Zemana. V roce 2017 se dokonce distancoval od dárku, který Zemanovi předala Asociace krajů, tedy od vyřezávané hole a kartičkou „Hůl na nového premiéra“, což mu exprezident podle všeho nikdy nezapomněl.

„Nezabránili jsme bolševickému převratu“

„Politický názor máme odlišný, vždycky jsem vás ale cenil jako rovného a zásadového chlapa. A to jste zase ukázal. Netleskám tomu, jak se vedení SOCDEM rozhodlo, ale cením váš přístup. Stejně jako jsem ocenil odchod středem sálu, když vás Miloš Zeman na sjezdu na Střeláku přirovnal k Miroslavu Štěpánovi,“ připomněl poslanec z Hradce Králové za TOP 09 Matěj Ondřej Havel prezidentovo „přeřeknutí“.

Za Jiřího Štěpána se postavil také hradecký sociální demokrat Radek Koiš. „Bylo mi ctí tě přijímat do tehdy ještě ČSSD. Je to už hodně dávno a oba jsme ještě cítili vítr ve vlasech. Je smutné, že ani jako místopředsedové krajské organizace SOCDEM jsme nedokázali zabránit bolševickému převratu ve straně. Snaha byla, ale kudle do zad se brání těžko.“

Jiří Štěpán, jenž byl sám několikrát spojován s rebely, kteří měli usilovat o stranický převrat, prostor pro návrat nyní nevidí.

„Je předčasné spekulovat, jakým způsobem předsednictvo sociální demokracie stranu povede. Poslední kroky a vyjednávání s hnutím Stačilo! pro mě rozhodně nejsou důvodem pro to, abych věřil, že se situace zlepší. Spíš mám úplně opačné pocity. Je to otázka nejen na předsedkyni a ztenčující se členskou základnu, která současnými kroky a odchody vyjádřila naprosto jasně, že ten krok byl absolutně nekonzultovaný, nekoordinovaný a neodsouhlasený. Myslím, že během několika týdnů uvidíme výstup z jednání s hnutím Stačilo!. Každopádně kroky předsedkyně a jejích blízkých jsou podle mě fatální. Odešli dlouholetí straníci, kteří se dosud ztotožňovali s hodnotami sociální demokracie. Jsme v momentu, který až historie zhodnotí, co se vlastně přihodilo,“ doplnil poslední sociálnědemokratický hejtman Královéhradeckého kraje.

Otřásl se i silný Náchod

SOCDEM se v kraji vždy spoléhala na Náchod. I tady vloni ztratila svou značku, protože starosta založil uskupení Jan Birke pro Náchod, ale zůstal krajským předsedou i členem sociální demokracie. Také velmi silná náchodská klika se však distancovala od spojenectví s narudlým Stačilo!.

„Na posledním předsednictvu SOCDEM jsem hlasoval proti spolupráci s KSČM. Byl jsem přehlasován, předsednictvo rozhodlo jinak. Už dříve jsem veřejně oznámil, že v nadcházejících parlamentních volbách kandidovat nebudu – a to ani za SOCDEM, ani za žádný jiný politický subjekt. Projekt Stačilo! pro mě osobně není přijatelný, a to ani svým obsahem, ani formou. S hodnotami, které v politice zastávám, není slučitelný. Jsem členem sociální demokracie 26 let. Při vědomí všech historických souvislostí považuji současný vývoj za nejvážnější politickou krizi, kterou SOCDEM v novodobé historii zažila,“ zdůraznil Jan Birke.

Ztráta dalších silných jmen

Velmi podobně uvažuje i místostarosta a další dlouholetý člen SOCDEM Jan Čtvrtečka. Ani on však ještě nesvléká dres a neztrácí chuť.

„Že bychom se měli objevit na kandidátkách hnutí Stačilo!, s tím pochopitelně mám velký problém. To, co se v minulých dnech stalo, je problém z hlediska naší budoucnosti. Stranu však opouštět nemám v úmyslu,“ zdůraznil místostarosta Náchoda, jenž se zamyslel i nad budoucností:

„Netuším, jak to bude vypadat na příštím sjezdu, ale po úvahách se spojenectvím se Stačilo! se některé orgány strany staly neakceschopnými a možná i neusnášeníschopnými. My proto musíme dát dohromady členy, kteří ještě v sociální demokracii zůstali, a zase se postavit na nohy. Každopádně nechceme dělat ukvapené závěry. Na odchod a opuštění lodi je vždy dost času.“

K situaci ve straně se odmítl vyjádřit bývalý sociálnědemokratický hejtman i senátor a současný zastupitel Broumova Lubomír Franc. Na rozdíl od něj již dres ČSSD svlékli například Miroslav Antl a Jaroslav Malý, kteří sice v roce 2020 obhajovali své křeslo v horní komoře parlamentu, avšak nikoli v nemoderním oranžovém dresu, ale už coby nezávislí kandidáti.

Po nich na protest se směřováním strany definitivně opustil barvy dlouholetý poslanec a nynější ředitel Krkonošského národního parku Robin Böhnisch. Také on – podobně jako Jiří Štěpán – kritizoval snad až příliš levicové zaměření strany.