Ve středu odpoledne bylo na horách slunečno a teploty dávaly tušit blížící léto. Jenže přechod studené fronty ze severu srazil během noci na dnešek teploty na hřebenech Krkonoš pod bod mrazu a na některých místech teploměry ještě dopoledne padaly k minus pěti stupňům.

„Sněží!“ napsali ráno meteorologové na facebookový profil Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

„Na horách na severu kolem 1 000/1 100 m. n. m. už teploty spadly za studenou frontou pod nulu a aktuálně sněží. Sněhový poprašek leží místy i v 800 m. n. m., například v Říčkách v Orlických horách. Sněžit postupně bude i v Beskydech,“ uvedli meteorologové.

Kvůli nepříznivému počasí ráno nejezdila lanovka na Sněžku v horním úseku mezi Sněžnou a Růžovou horou. Během dopoledne se počasí zlepšilo a provoz lanovky byl obnoven.

„Neřekla bych asi, že sněží, ale lehký poprašek tady napadl. Už večer nebylo vůbec hezky. Sníh tady nahoře mě však nepřekvapil, tady je možné všechno,“ popsala ranní počasí Lucie Hnízdová z Labské boudy v Krkonoších.

Dopoledne se na horách opět objevilo slunce, dá se proto očekávat, že sněhový poprašek dlouho nevydrží, byť teploměr na Labské boudě i po 10. hodině ukazoval minus tři stupně.

„Podobné počasí má být i celý víkend, nejspíš tak sníh ještě napadne,“ míní Hnízdová.

Meteorologové očekávají dešťové a sněhové přeháňky až do neděle. Noční teploty pod bodem mrazy by měly na horách vydržet do pondělního rána. I v průběhu příštího týdne se mají noční minima pohybovat kolem nuly.