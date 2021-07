Škvorecký, Maryša i antika. Tématem sezony Klicperova divadla bude svoboda

Minulá 136. sezona hradeckého Klicperova divadla nesla podtitul Hrdinové, nebo zbabělci, ale neblaze s ní zatočil, jako s každým živým uměním, covid-19.



Do 137. sezony činohry se proto vejdou dva tituly, na jejichž premiéry nedošlo, tedy Gogolova Ženitba a Benátský kupec, a přibude šest dalších.

„Divadlo se už od dob antiky zabývalo těmi nejdůležitějšími otázkami lidské existence a tuto ambici by nemělo ztratit ani dnes. Zažili jsme více než roční období, ve kterém si mnozí z nás připadali nesvobodně, přestože šlo jenom o zakrytí obličeje, dočasné omezení pohybu, trávení volného času s přáteli a lockdown kultury.



Pro nás všechny to byla nová skutečnost, která nutně vyvolává otázky: Co bychom dělali, kdybychom o svobodu přišli nejen kvůli pandemii? Kdybychom o ni přišli definitivně? Kde jsou meze naší osobní svobody? A co jsme pro zachování svobody ochotni udělat? Moderní svět se neustále mění, zrychluje a zaobírat se otázkami svobody člověk nemá čas. A právě proto je tu divadlo. Místo ideální k zastavení. K setkání. K pobavení se a přitom i k rozjímání – třeba o tom, jak je to s tou svobodou vlastně složité,“ říká umělecký šéf Pavel Khek.

Myšlenkám o svobodě chce dát křídla fantazie Larse von Triera, dramatičnost nejlepší česká hra Maryša, swingovat budou Škvoreckého Zbabělci, pohled zcela současný nabídne oceňovaná britská autorka Laura Wade v komedii Doma, jsem zlato. Anticky nekompromisní pojetí svobody je v tragédii Orestés, bitva o svobodu může mít podobu černé komedie Na koho to slovo padne.

„Sečteno podtrženo – sezona 2021/22 nabídne dvě české premiéry, dvě originální interpretace klasiky, jednu adaptaci slavného románu s živou kapelou a celým souborem a jeden přepis filmového scénáře dánského provokatéra,“ říkají dramaturgové.

První premiérou bude divadelní adaptace kultovního filmu Larse von Triera Prolomit vlny z roku 1996. Příběh o snaze vykoupit něčí utrpení za cenu vlastní pověsti i o tom, že Bůh se neukrývá v katedrálách, ale v lidských srdcích, se poprvé odehraje v říjnu ve Studiu Beseda za režie Pavla Kheka.



„Ten příběh je vlastně pohádka. Ale nechodíme do divadla právě proto, že už nám rodiče před spaním nečtou ty krásné příběhy, které jsme si mohli představovat a projít skrze ně do krajiny snů?“ uvádí režisér.

Maryša klame tělem

Druhou říjnovou premiérou bude Maryša bratří Mrštíků, pamětníci si jistě vzpomenou na slavné inscenace Jana Grossmana a Vladimíra Morávka. Po více než 20 letech se klasika vrátí v pojetí Michala Háby.

„Maryša klame tělem, nebo spíš jazykem. Česká klasika, která se občas povinně objeví na repertoáru, samozřejmě hlavně pro školy, a kde se mluví nářečím. Jenže o nějaké rustikální a folklorní zdání nejde. Maryša mluví o rigidním systému, který drtí lidskost. Pod vesnickou selankou se skrývá svět, ve kterém tržní princip pronikl daleko za hranice trhu. Maryša je obchodována, Maryša je prodávána. Žena jako komodita. A stejně jako obsah fascinuje i modernost formy - je to hra krátká, úsporná, úderná. Maryša je taková česká coolnes. Jen se člověk nesmí nechat zmást tím jazykem,“ míní Hába, jenž v Hradci připravil už Albeeho klasiku Kdo se bojí Virginie Woolfové a Lakomce.“

Holky, muzika a Češi

Prosincoví Zbabělci budou celosouborovou inscenací. Režisérem a zároveň spoluautorem dramatizace slavného románu Josefa Škvoreckého je Pavel Khek.



„Jako puberťáka mě na tom románu zajímaly holky a muzika. Jako dospělého mě zajímaly Škvoreckého postřehy o lidské povaze, o češství či možná ještě lépe o čecháčkovství… A jako režiséra mě zajímá - zda se to dá spojit? Spojit do jedné inscenace, okořenit pořádnou dávkou humoru a podlít šťávou živého jazzu, kterou ze sebe vymačkají členové našeho divadelního bandu,“ uvádí režisér.

První premiérou v roce 2022 bude britská tragikomedie dramatičky Laury Wade Doma, jsem zlato. V Británii oceňovanou hru, jež pojednává s lehkostí a humorem, že žít v domově z plakátu není dlouhodobě udržitelné, nastuduje v české premiéře Jan Holec.

„Jak krásné by bylo utéct a vytvořit si nový, lepší svět. Ale jak se zbavit jednou provždy toho starého, který nám nedá spát? Doma, jsem zlato je skvěle napsaná současná hra, která se spouští do hlubin niterního světa, který je zmítán touhami i strachem z vlastního života. Zoufalá honba za štěstím zde odkrývá naši směšnost i tragičnost,“ říká Holec, divákům známý tajemnou komorní inscenací Fernando Krapp mi napsal dopis.

Pět mužů a jeden revolver

Jarní část sezony patří slovenským režisérům. Jakub Nvota se ujme režie klasické antické tragédie Orestés. Euripidovo radikální drama o rodinné tragédii, o neschopnosti nést následky svých činů, ale i o touze žít a snaze uchopit osud do vlastních rukou uvede Klicperovo divadle vůbec poprvé.



„Niekto nám niekedy v detstve nahovoril, že pravda na svete je len jedna. A my sme si z toho, bohvieako, odvodili, že tá jedna musí byť práve tá naša. Že náš pohľad na veci, náš názor, už nie je len pohľad a názor, ale je to tá skutočná pravda. A keďže je len jedna, ostatní sa logicky musia kompletne mýliť. A my musíme urobiť všetko preto, aby sme svoju pravdu obhájili. A skutočne sme schopní, pre pravdu urobiť naozaj všetko. Napríklad klamať. Vypozorovali sme totiž ako ľudstvo už dávno, že ten, kto stojí na strane pravdy, alebo si to miesto vydobije silou, môže ostatných súdiť a požívať takmer neobmedzenú moc. Inými slovami, nejaká pravda mu už v takom postavení, môže byť ukradnutá,“ míní Nvota.

Pět mužů, jedna místnost, jeden východ a jeden revolver. Českou premiéru černé komedie maďarského dramatika Gábora Görgeye Na koho to slovo padne připraví na květen uznávaný a oceňovaný režisér Michal Vajdička.