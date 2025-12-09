„Náchodští kriminalisté se případu nadále intenzivně věnují a zjišťují nové skutečnosti. Existuje důvodné podezření, že poškozených bude mnohem více, než se doposud podařilo zjistit,“ sdělila mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková k případu.
Muž na snímcích mohl lidem nabízet a poskytovat právní služby, případně se s nimi mohl setkávat v rámci jiných obchodních aktivit. „Kriminalisté hledají osoby, které s tímto mužem přišly do styku, protože mohou mít cenné informace pro probíhající trestní řízení,“ řekla mluvčí.
S jakýmikoli informacemi k obviněnému muži se dá obrátit na policii na telefonních číslech 974 534 510 nebo 974 534 492, případně na mobilním telefonu 735 785 346. Informace je možné zaslat také na e-mailovou adresu krph.podatelna@policie.gov.cz.
O rozkrytí rozsáhlého případu hospodářské kriminality informovali policisté v říjnu. Jednašedesátiletého muže, čtyři další lidi a tři firmy stíhají coby organizovanou skupinu pro jedenáct skutků. Zahrnují podvody, krácení daní, zkreslování údajů o stavu hospodaření, legalizaci výnosů z trestné činnosti, padělání veřejných listin, maření spravedlnosti a poškození věřitele.
Skupinu podle kriminalistů řídil právě jednašedesátiletý muž, který vystupoval s legendou, že je právník s vysokou školou, přitom byl už dříve soudně trestaný.
Skupina se pokoušela třeba o ovládnutí jiné společnosti. V případu figurují i padělané dokumenty. Cílem skupiny bylo získat peníze a zmanipulovat právní procesy, šlo o milionové částky.
Podvody za miliony. Gang vymáhal falešnou pohledávku, padělal faktury i soudní listiny
Falešný právník například na začátku roku 2023 podle kriminalistů přesvědčil zástupkyně jedné společnosti z Náchodska, že je schopen vymoci neexistující pohledávku. „Na základě smyšlených právních služeb vystavil sérii faktur, které společnost uhradila v celkové výši přesahující 850 tisíc korun. Aby utvrdil jejich důvěru, předložil jednatelkám společnosti padělané usnesení Okresního soudu v Náchodě s falešným razítkem a smyšleným číslem jednacím,“ popsala jeden ze skutků mluvčí.
Obviněným hrozí tresty až na 10 let a osm měsíců, právnickým osobám peněžité tresty, zákaz činnosti nebo zrušení subjektu.