Hotelovka dostala novou kuchyň, má vybavení jako michelinská restaurace

Profesionální konvektomaty, planetární mixéry či kuchyňské roboty posunuly výuku do úplně jiné dimenze. Bělohradské výukové středisko je součástí krajské Střední školy gastronomie a služeb v Nové Pace. Rekonstrukci i pořízení vybavení financoval Královéhradecký kraj.

Původní kuchyně v suterénu bělohradské školy se proměnila k nepoznání. Donedávna zde byly staré dřevěné skříňky, plynové sporáky, které se hodily spíše na chalupu, a větralo se okny.

„Byly tady čtyřicet let staré dřevěné vály a domácí sporáky. Vybavení bylo zastaralé a vůbec nedostačovalo,“ přiznává učitelka odborného výcviku Jitka Mašková v nové cukrářské dílně.

Kompletní vybavení včetně stolů a skříněk je nově z nerezu, staré plynové vařiče nahradily indukční plotny a o výměnu vzduchu se stará výkonná vzduchotechnika.

Průzkum moderní techniky

V proskleném chladicím boxu jsou piškotové korpusy na dort, v pekařském konvektomatu s dotykovým displejem se připravují věnečky a v permanenci je také profesionální vana s teploměrem na rozpouštění a temperování čokolády. „Teplotu si nastavíme podle druhu čokolády, kterou potřebujeme rozpustit,“ ukazuje mistrová.

Vynachválit si nemůže hlavně moderní konvektomaty. „Když jsme dřív pekli třeba pálenou hmotu, museli jsme plechy nejdřív postříkat a pak dát péci. Na rozdíl od klasických cukrářských pecí si tady můžeme nastavit kromě teploty i čas, napařování nebo rychlost otáček.“

Součástí vybavení je šlehací stroj, melanžer či planetární pekařský mixér.

„Myslím si, že v leckterých provozech, do kterých naši žáci po škole nastoupí, se s podobným vybavením ani nesetkají. Pokud ano, tak budou mít velkou výhodu, protože s tím už budou umět pracovat,“ dodává učitelka odborného výcviku.

Kuchařské a cukrářské učiliště v Lázních Bělohradě má nejmodernější vybavení.

První studenti si novou cukrářskou dílnu vyzkoušeli začátkem října. Druháci a třeťáci, kteří dosud měli praxi v Nové Pace, si zvykají na nové prostředí a hlavně přístroje.

„Je tady všechno samozřejmě modernější a v hodně věcech lepší. Technologie prozkoumáváme a zkoušíme, co všechno umějí. Jde to dobře a věřím, že to bude čím dál tím lepší. Jsme tady i v menším kolektivu a na všechno je víc času,“ uvádí studentka druhého ročníku Lenka Antošová.

Zákusky a dorty, které se spolužáky tvoří, dělají na objednávku. Škola cukrářský sortiment nabízí veřejnosti.

Kuchařské nebe

Do cvičné kuchyně se prochází přes menší místnost určenou pro mytí nádobí. Jejím mozkem je průmyslová myčka, která znečištěné talíře, příbory nebo mísy umyje expresně za dvě minuty. Když učitel odborného výcviku Petr Hamerle, jenž má na starosti kuchaře, poprvé vstoupil do moderní kuchyně, jen těžko hledal slova. A to má za sebou pětadvacetiletou praxi v krkonošských hotelech a restauracích.

„Kuchyň má nejnovější vybavení, jaké může být. Je to ten nejvyšší level, takové kuchařské nebe,“ pochvaluje si.

Na indukční plotně probublává čočková polévka a vaří se brambory, v multifunkční pánvi studenti grilují kuřecí stehna. Připravují také tortilly s trhaným masem, které míří do školního bufetu.

V kuchyni je pět konvektomatů včetně velkého centrálního a na dvou „ostrovech“ celkem deset pracovních stanovišť pro studenty. Každé má vestavěnou indukční plotnu, dřez s baterií a zásuvkový stolek. Nerezové stoly a skříně mají vnější i vnitřní rohy kulaté, aby se kuchaři nezranili a aby se tam neusazovaly nečistoty. Všechno je uzpůsobené tak, aby údržba pracoviště byla co nejjednodušší a nejrychlejší.

Učni mají k dispozici veškeré technologie, bez kterých se neobejde žádná špičková kuchyně: šokový zmrazovač pokrmů, výdejní pojízdnou lázeň, chladicí stoly, pojízdný ohřívač talířů nebo holdomat, což je nízkoteplotní trouba pro udržování jídel v požadované teplotě. V multifunkční pánvi je možné vařit, smažit, grilovat i dusit.

Kuchařské a cukrářské učiliště v Lázních Bělohradě má nejmodernější vybavení.

„Můžu si odpoledne založit guláš, nastavit to na nízkou teplotu, třeba 75 stupňů, a nechat dusit přes noc. Ráno přijdu a guláš je hotový. Tady to třeba tak často nevyužijeme, ale v praxi se tímto způsobem vaří běžně. V restauracích, ve kterých jsem pracoval, se vařilo víc v noci než přes den,“ vysvětluje Petr Hamerle.

Lepší technologie, lepší jídlo

Nejvyšší kvalitu má i nerezové nádobí. Stejně jako cukrářská dílna má kuchyň moderní vzduchotechniku. Škola do ní ještě umístí dvě kamery, které umožní předváděný výkon živě promítat na obrazovku. Studenti, kteří si nové pracoviště osahali, jsou nadšení.

„Je to dobře vymyšlené, líbí se mi, že tam je hodně místa. Občas jsme zažil kuchyně, třeba na Erasmu na Slovensku, které byly mnohem menší, a všichni jsme se tam pletli. Z vybavení je tady úplně všechno. Čím jsou technologie lepší, tím lépe a rychleji se s tím dělá, a i jídlo je lepší,“ říká třeťák Lukáš Vagay.

„Velká výhoda je, že každý má svoje místo, kde může krájet, má tam dřez a indukci. S multifunkční pánví, která v kuchyni je, jsem v životě nedělal. Dá se s ní dělat všechno možné, bylo to zajímavé,“ poznamenává jeho spolužák Ondřej Vaníček.

Střední škola gastronomie a služeb v Nové Pace díky rekonstrukci získala další plnohodnotné zázemí pro praktickou výuku tří oborů. „V přípravě našich žáků budeme více nezávislí. Podobnou kuchyň máme v Nové Pace, ale vzhledem k tomu, že počet žáků výrazně stoupl, kapacitně nestačí. Do prvního ročníku oboru kuchař-číšník jsme letos přijali šedesát nových uchazečů, což je maximální možný počet. Obdobná situace je také u cukrářů, kterých jsme přijali čtyřicet pět,“ uvádí ředitel střední školy Petr Jaroš.

Zároveň věří, že pracoviště vybavené nejmodernějšími technologiemi bude pro studenty motivací, aby v oboru vydrželi. „Celá řada absolventů hned po vyučení odchází od řemesla. Doufám, že to pro ně bude dostatečná motivace a ztratí ostych před takto náročnými technologiemi, kterými jsou dnes špičkové hotely a restaurace vybaveny.“

Kuchařské a cukrářské učiliště v Lázních Bělohradě má nejmodernější vybavení.

Rekonstrukce kuchyně a dílen odborného výcviku trvala přibližně půl roku. Dělníci vyměnili rozvody, vybudovali nové místnosti pro výuku, prostory pro mytí nádobí i sklady a oddělené šatny. Kraj za opravy a technologie zaplatil téměř 26 milionů korun.

„Jsme druhé nejmodernější školní pracoviště v republice, což nám umožňuje poskytovat vzdělání na nejvyšší možné úrovni,“ říká končící náměstek hejtmana za školství Arnošt Štěpánek (Piráti).

Střední školu gastronomie a služeb Nová Paka v aktuálním školním roce navštěvuje 544 studentů. Kromě oborů s výučním listem kuchař-číšník, pekař, cukrář, krejčí, truhlář a výrobce potravin nabízí maturitní obor hotelnictví. Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu v oboru podnikání.