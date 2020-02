Investor Šnobr ovládl skiareál v Deštném v Orlických horách, má i hotel

Šest sjezdovek, dvě lanovky a čtyři vleky má největší zimní středisko v Deštném. Skiareál na svazích Studeného vrchu leží přímo v centru obce a provozuje ho společnost Sport Profi.

Donedávna patřila obci a několika podílníkům, kteří firmu zakládali v roce 1992. Nyní získala 85procentní podíl v areálu společnost Hamaga investora a minoritního akcionáře ČEZ Michala Šnobra.

Ten odkoupil podíl 27,6 procenta od obce Deštné v Orlických horách i podíly většiny spolumajitelů. Obchod se dojednával více než rok.



„Proběhlo několik schůzek, jednatel společnosti Hamaga se účastnil také zastupitelstva. Byla tam jednání se všemi společníky, interní audity a tak dále. Nechali jsme si také udělat znalecký posudek, abychom měli představu, kolik by mohla obec za svůj podíl dostat,“ říká starostka Deštného Alena Křížová.

Zastupitelstvo si dalo podmínku, že svůj podíl neprodá, pokud investor nezíská i podíly od ostatních společníků. Limit stanovilo na 75 procent. Chtělo tak zamezit tomu, aby obecní podíl ve skicentru koupil někdo na spekulaci.

„Nechtěli jsme to prodávat za každou cenu. Naším cílem bylo prodat areál silnému investorovi, který má zájem středisko dál rozvíjet. Myslím, že to bylo správné rozhodnutí,“ míní Křížová.



„Teď je na nějaké velké plány a jejich prezentaci ještě brzy, protože transakce proběhla na sklonku roku, ale pomalu to dáváme dohromady a bavíme se o možnostech. Chceme areál posunout nahoru, ale zároveň zachovat jeho krásný charakter, který má historicky. To je náš cíl,“ ujišťuje Michal Šnobr, že Deštné se nemá stát orlickohorským Špindlem.

Obec za svůj podíl získala 22 milionů korun. Přestože investor finanční podmínky obchodu komentovat nechce, celkovou sumu za nákup areálu lze odhadnout na téměř 68 milionů. Firmu má dál vést jednatel Petr Prouza, jehož otec dosud vlastnil zhruba desetiprocentní podíl, který se snížil na 3,6 procenta.

„Je to spíše motivační podíl. Mám ambice tady pokračovat. Prodej by měl přinést rychlejší rozvoj areálu a investice. Organizačně se nic nemění,“ ujišťuje vedoucí skicentra Petr Prouza.

Desetiprocentní podíl ve firmě si ponechal Jiří Dařílek, který v areálu provozuje lyžařskou školu, a procentní podíl zůstal také Janu Dankovi, který má na starosti technický úsek. V majetkové struktuře tak už jsou jen lidé spojení s areálem.

Nový investor by měl pomoci s vybudováním restaurace u dolní stanice lanovky Marta II, která má vyrůst příští rok. V plánech je také stavba retenčních nádrží pro umělé zasněžování a výměna staré dvousedačkové lanovky Marta I za moderní čtyřsedačku. Areál se chce zaměřit i na rozvoj letní sezony.

„Spoléhat se v dnešní době jen na zimu nelze, takže náš záměr souvisí s tím, zatraktivnit to místo i pro letní rekreaci. V tomto směru však nejsou rozpracované žádné zásadní plány. Myslím, že během letošního roku se ta strategie vyjasní. Jde o to mít plnohodnotnou letní i zimní sezonu,“ vysvětluje Šnobr.

Investice půjde k 200 milionům, tvrdí investor

Skicentrum však není jediným areálem v obci, do kterého byznysmen a energetický analytik J&T loni investoval. Už na začátku roku koupil hotelový resort Alfa, který leží při vjezdu do Deštného od Dobrušky. Právě díky tomuto obchodu se zřejmě spolumajitelé rozhodli prodat podíly právě jemu.

„To, že investuje do Alfy, byl jistě argument. Nabízí se tam synergie a my věříme, že to spojení bude fungovat,“ míní starostka. Za nákup hotelového areálu zaplatila Šnobrova skupina Hamaga nižší desítky milionů korun. Dalších až sto milionů by měla stát rozsáhlá rekonstrukce, která je nyní v plném proudu. Areál se má po přestavbě otevřít letos v prosinci.

„Celkově by investice do Deštného mohly odpovídat částce kolem 200 milionů,“ potvrzuje informace MF DNES Michal Šnobr, který chce Deštné zařadit do sítě svých rekreačních areálů pod značkou Amenity resorts. Hotelové komplexy má na Lipně, ve Špindlerově Mlýně a v České Kanadě.

Chatky, ale i konferenční sál, bowling a wellness

Z již zastaralého areálu chce investor nákladnou přestavbou udělat moderní čtyřhvězdičkové ubytování. Kapacita hotelu a zrekonstruovaných chatek má zůstat na zhruba 150 lůžkách. Zvenku se objekty příliš nezmění, přibude jen terasa u restaurace. K výrazným zásahům však dochází uvnitř hlavní budovy.

„Je to rozšíření konferenčních prostor, ubytování bude mít jiný charakter. Zvyšujeme komfort, doplňujeme výtah, budujeme bowling a wellness, které napojujeme na stávající bazén. Restauraci rozšiřujeme o terasu,“ popisuje Michal Šnobr.

Konferenční sál se rozšíří na 150 míst a vznikne i druhý menší salonek. V suterénu budovy, který dosud nebyl zcela využitý, navíc kromě wellnessu a bowlingu vznikne i lobby bar. I přes čtyři hvězdy však nemá jít o ubytování pro vyvolené. Naopak, Amenity Resort Orlické hory chce cílit na rodiny s dětmi.

„Je to zcela mimořádné místo, kde si myslím, že je cílení na rodiny vhodné. Je tam klid, nádherný výhled a navíc dojde i k úpravě areálu a obnově sportovišť, které jsou z našeho pohledu zanedbané. Koupil jsem i pozemek mezi resortem a silnicí, také z tohoto pohledu to zatraktivníme pro využití rodin s dětmi,“ říká Šnobr.

„S budoucím propojením se skiareálem chceme některé služby i sdílet a areál otevřít také pro hosty skiareálu z venku. Budeme tam mít poměrně velké wellness, bowling, bazén, v létě sportovní vyžití všeho druhu. Doteď byl areál víceméně uzavřený, my ho chceme otevřít,“ upozorňuje Šnobr na synergie obou podniků.

Odrazit se mají třeba v plánovaném gastru pod sjezdovkami, které by měla zajišťovat kuchyně z resortu.

Stavební práce jsou však podle Šnobra nyní ve skluzu kvůli komplikované situaci na stavebním trhu. Prioritou je nyní vnitřní rekonstrukce, k dalším úpravám areálu dojde později.