Areály v Krkonoších příliš nezdraží, ušetřit se dá na skipasech online

Mezi aktuální největší investice patří šestisedačková lanovka v Deštném v Orlických horách za 85 milionů korun a stavba retenční nádrže na úpatí Černé hory v Krkonoších za 150 milionů.

Největší český skiareál ve Špindlerově Mlýně loni nakročil k lyžařskému propojení Svatého Petra a Medvědína. Otevřel dvě nové sjezdovky, Přehradní na Hromovce a Lesní na Medvědíně. Z medvědínské Vodárenské cesty se stala plnohodnotná trať, rozšířila se i nejvytíženější modrá sjezdovka ve Svatém Petru. Letos středisko dokončilo úpravy a investovalo do zasněžování.

„Dokončovali jsme to, co jsme před loňskou sezonou nestihli. Dělali jsme terénní úpravy sjezdovek, posílili technologii zasněžování a koupili jsme novou rolbu. Jsou to investice v desítkách milionů korun,“ sdělil ředitel skiareálu René Hroneš.

Cena nejlevnějších jednodenních permanentek pro dospělého ve Špindlu začíná na 790 korunách. Ceny se jako v minulých letech odvíjejí od termínu, sněhových podmínek a vytíženosti střediska. Nejvýhodnější budou skipasy zakoupené přes věrnostní program Gopass s časovým předstihem. Naopak nejdražší budou na kamenných pokladnách v areálu, kde celodenní skipas vyjde na 1690 korun.

Věrnostní program doznal před sezonou dalších úprav. Část utracených peněz dostanou lyžaři zpátky a budou za ně moci nakoupit skipasy a další produkty.

„Po analýze a zpětných vazbách jsme se rozhodli přejít od listopadu na atraktivnější Gopass Cashback program, díky kterému zlevňujeme. Nabízí větší flexibilitu a jednodušší užívání slev a výhod. A zákazníci s ním ještě více ušetří, část peněz jim nově vracíme zpět,“ vysvětlil ředitel.

Ceny skipasů ve vybraných střediscích Černá hora – Pec od 880 Kč Špindlerův Mlýn od 790 Kč Benecko

720 Kč online,

790 Kč na pokladně,

veselé soboty od 4. 1. 2025: 590 Kč online,

650 Kč na pokladně Herlíkovice 950 Kč Mladé Buky 710 Kč Malá Úpa

1040 Kč online,

1150 Kč na pokladně (hlavní sezona)

830 Kč online,

920 Kč (vedlejší sezona) Deštné v Orlických horách

880 Kč na pokladně (hlavní sezona),

730 Kč (vedlejší sezona),

pohyblivé ceny skipasů v e-shopu Říčky v Orlických horách

od 790 Kč Orlické Záhoří 750 Kč Buková hora: Červená Voda a Čenkovice

820 Kč online,

880 Kč na pokladně Horní Domky, Rokytnice nad Jizerou

1290 Kč na pokladně (hlavní sezona),

980 Kč (vedlejší sezona),

pohyblivé ceny skipasů v e-shopu Uvedené ceny jsou za celodenní skipas pro dospělého.

Za každý nákup v internetovém obchodě, lyžařské škole, půjčovně nebo restauraci lyžaři dostanou zpět jedno až pět procent z částky.

„Odvíjí se to podle kategorie zákazníka. Ti, kteří nakupují naše produkty častěji, dostanou zpátky více,“ dodal Hroneš.

Letošní sezona ve Špindlerově Mlýně oficiálně začne zimním festivalem 7. prosince. Na dojezdu sjezdovek ve Svatém Petru zahraje kapitán Demo, kapely Horkýže Slíže a MIG 21. Vystoupí také DJ Lucca a Andrea Pomeje. Organizátoři připraví zábavný program pro rodiny i vyhřívaný part stan pro víc než tisíc diváků.

Díky poklesu teplot pod bod mrazu skiareál uprostřed týdne poprvé spustil sněžná děla na Hromovce a ve Svatém Petru.

Světelné instalace na bobovce

SkiResort Černá hora – Pec, který ve východních Krkonoších provozuje 50 kilometrů sjezdovek, před sezonou investoval deset milionů korun.

„Nejatraktivnější novinkou budou světelné 2D a 3D instalace, které lemují trasu devítisetmetrové bobové dráhy a jejího okolí v Relaxparku v Peci pod Sněžkou,“ sdělil výkonný ředitel Jakub Janda.

Zastřešený pojízdný koberec v Live parku Javor v Peci bude osvětlen, což ocení hlavně děti při odpoledním a podvečerním bobování, které bude zdarma. Skiareál pořídil nové výukové prvky do parků lyžařských škol a obnovil třetinu vybavení v půjčovnách. V nabídce budou mít tisíc párů lyží všech velikostí.

Po konci poslední sezony SkiResort zahájil za 150 milionů korun stavbu retenční nádrže s parkovištěm u dolní stanice lanovky Hofmanky Express v Janských Lázních. Letos proinvestuje 90 milionů, stavba skončí příští rok na podzim. Nádrž na úpatí Černé hory pojme 15 tisíc kubických metrů vody, středisko tak bude mít k dispozici víc než dvojnásobnou kapacitu akumulované vody proti dnešku.

Zásadně se zkrátí doba pro přípravu sjezdovek. Zasněžování provozovatel načasuje a v několika málo dnech přichystá více tratí najednou. Také se lépe vypořádá se stále častějšími výkyvy počasí.

„Naší snahou bude, abychom v první fázi z této akumulace vysněžili tři až čtyři sjezdovky, především Hofmanky, Zalomenou a Černohorskou. Měli bychom být schopni velmi rychle zahájit sezonu se třemi přepravními zařízeními a až šesti kilometry sjezdovek,“ vysvětlil dříve prokurista SkiResortu Petr Hynek.

Na sjezdovkách se bude lyžovat za podobné ceny jako loni. „Ke zdražení jsme přistoupili jen u vybraných typů skipasů a pouze o inflaci. Nejlevnější celoresortový jednodenní skipas pro dospělého lze koupit od 880 korun. Nejdražší skipas v hlavní sezoně při nákupu na pokladně vyjde na 1390 korun,“ informoval Jakub Janda.

Areálové skipasy v Černém Dole a Velké Úpě začínají na 730 korunách. Při nákupu permanentek v internetovém obchodě s dostatečným předstihem lyžaři zaplatí až o třetinu méně než na pokladně. SkiResort nabídne také flexibilní skipas za 990 korun, který lze uplatnit v kterýkoli den sezony. V prodeji bude pouze do Vánoc.

Vlekaři už v Peci pod Sněžkou zkušebně zasněžovali. „Jakmile budou ideální podmínky, rádi bychom spustili naplno děla na Černé hoře i v Peci,“ uvedla mluvčí Zina Plchová. Loni se na Černé hoře začalo 1. prosince na třech kilometrech sjezdovek.

Multimediální expozice v kině

Malá Úpa v Krkonoších investovala 12 milionů korun do posílení zasněžovacího systému, pořídila pět sněžných děl a o polovinu zvýšila kapacitu čerpací stanice.

„V posledních sezonách se zkracuje doba, kdy jsou pro zasněžování vhodné podmínky, proto musíme být schopní vytvořit co nejvíce technického sněhu v co nejkratší době,“ vysvětlil ředitel skiareálu Martin Buček.

V centru Hořec, kde je od loňské sezony kino, se letos otevře prostor pro multimediální expozice s 25 zpětnými projektory pro 3D promítání. V kině poběží každý týden minimálně tři dětské filmy a dva pro dospělé. Každé úterý tu bude animační program pro děti. V Malé Úpě se opět otevře mobilní kluziště.

Cena nejžádanějšího skipasu v hlavní sezoně, tedy od Vánoc do poloviny března, vzroste o necelých 10 procent. V internetovém obchodě ho zájemci do půlnoci před lyžováním koupí za 1040 korun, loni to bylo za 950. Na pokladně celodenní skipas vyjde na 1150 korun. V mimosezoně lyžaři za lístek online zaplatí 830, na pokladně 920 korun.

Naopak za nižší ceny než v loňském roce si lyžaři koupí permanentky v obecním areálu Benecko v centrálních Krkonoších se 16 sjezdovkami, lanovou dráhou a deseti vleky. K vícedenním permanentkám navíc získají večerní lyžování zdarma. Jednodenní lístek bude o dvacetikorunu levnější než loni. Na pokladně vyjde na 790, online bude stát 720 korun.

„Vstupy jdou pořád nahoru, ale my každý rok ceník upravujeme podle zkušenosti z předchozí sezony,“ řekl starosta Benecka Jaroslav Mejsnar (nestraník). V lednu středisko zavede snížené ceny na sobotní lyžování. Stát bude 650 korun na pokladně a 590 korun v internetovém obchodě.

Místo vleků šestisedačka

V Deštném v Orlických horách bude sloužit nová šestisedačková lanovka, kterou vlekaři získali z jihotyrolského Kronplatzu. Cenou 85 milionů korun je to největší investice v historii střediska.

Lanovka dlouhá 850 metrů nahradí dosavadní vlek, tatrapomu a dvousedačku v areálu Marta I. Nová bude dolní stanice lanové dráhy s pokladnami a toaletami.

„Závěrečné zkoušky by měly být v polovině prosince, na vánoční svátky chceme lanovku zprovoznit,“ potvrdil ředitel skiareálu Petr Prouza.

Skipasy zdraží o 10 procent. Na kamenné pokladně bude celodenní lístek v hlavní sezoně stát 880 oproti loňským 790 korunám, ve vedlejší sezoně to bude 730 korun. Elektronický skipas v předprodeji platný na kterýkoli den sezony stojí 790 korun. Ceny permanentek online se budou, podobně jako ve Špindlerově Mlýně, měnit podle sněhových podmínek a obsazenosti střediska.

„Pokud si lyžař skipas koupí s dostatečným předstihem, ušetří třicet až čtyřicet procent ceny platné na pokladně. S obsazeností jednotlivých dnů budou ceny stoupat, ale nikdy nepřesáhnou hranici 880 korun,“ dodal Prouza.

Na sezonu se připravují také Říčky v Orlických horách, skicentrum pořídilo nová sněžná děla. Jednodenní skipas lze pořídit od 790 korun.