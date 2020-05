Na okraji Hradce se sešly čtyři stavby silnic, místní jezdí „tankodromem“

Rozkopaná silnice zavezená jen provizorní drtí, u každého kanálu zúžení kvůli chybějícímu asfaltovému napojení a do toho stovky vozidel kličkujících mezi výmoly a neobratně se míjejících na úzké cestě. Tak vypadá Spojovací ulice ve Svobodných Dvorech.

Jindy poklidná vedlejší cesta k základní škole se už loni změnila v rušnou dopravní tepnu, a to kvůli těžkým nákladním vozům, které po zcela nevyhovující komunikaci vozí zeminu z výkopů k recyklaci a naváží materiál na stavbu dálnice D11.



Místní už na začátku roku sepsali petici za zklidnění dopravy. Jenže ta je nyní ještě intenzivnější než dřív. Kvůli opravám na silnici I/11 je totiž zavřena křižovatka na páteřní Dvorské ulici, auta navíc nemohou jet ani z druhé strany od Kuklen, kde se pracuje na nadjezdu přes budoucí dálnici D11.

Čilý stavební ruch na dálnici přitom panuje hned za hranicí obce a aby toho nebylo málo, kvůli stavbě kanalizace řidiči neprojedou ani sousední obcí Bříza. Pokud si nechtějí kvůli opravě okružní křižovatky zajet 10 kilometrů po hradeckém venkově, musí právě do Spojovací ulice anebo průjezdem za čerpací stanicí, o němž však většina řidičů neví.

„Spojovací ulice je jediná přístupová komunikace k nám do areálu. Teď, když začali opravovat jedenáctku, kruhák v Zelené ulici je uzavřen, kruhák ve Dvorské je uzavřen, na Stěžery je to uzavřeno. Když pojedu po Pražské přes Stěžery a Chaloupky, kamion se tam nevyhne s autobusem, takže ho tam nepošlu. A Spojovací ulice je stále rozkopaná. Kdy bude hotová?“ dotazoval se na pondělním zastupitelstvu rozhořčený Petr Peroutka, jehož firma sídlí na okraji Svobodných Dvorů.



Potíž je, že Hradec Králové nechal loni ve Spojovací ulici postavit nové chodníky. Součástí investice za 10,6 milionu korun bylo také odvodnění, přeložky sítí, dvě autobusové zastávky a místa pro přecházení. Stavba je od konce března hotová, ve vozovce po ní zůstaly překopy a díry kolem kanálů.



„Je to jenom zaházené a zhutněné, aby se tam dalo nějak projet, ale je to samá díra. My jsme chtěli, aby silnici dali do pořádku, ale město na to neuvolnilo peníze. Proto, že by se tam měl udělat celý nový povrch, zřejmě na městě rozhodli, že se oprava těchto výkopů neudělá asfaltem, ale jen se to zahází,“ vysvětlil předseda komise místní samosprávy Jan Klubíčko.

Radní pojedou ulici obhlédnout, zda je tak špatná

„Minulý týden tam navezli kamenný prach, za týden, jak tam jezdí autobusy, osobní a nákladní auta, tak už tam jsou zase deseticentimetrové díry. Když na dvoře umyju auto a vyjedu ven, tak na jičínské už je zaprasené,“ postěžoval si Peroutka.

Podle náměstkyně primátora pro ekonomiku Moniky Štayrové (ANO) není silnice dokončena, protože město na její opravu nyní nemá peníze.

„Velice mě mrzí, že nemáme dostatek financí, abychom si mohli dovolit zaplatit tuto komunikaci ve výši 5,5 milionu korun. Museli bychom udělat nějaké finanční převody. Chtěli bychom se jet na Spojovací ulici podívat, jestli je skutečně tak zoufalá. Obávám se, že v Hradci Králové existují ještě horší ulice, ale nebudu předjímat,“ řekla.

Vedení města se situací ve Spojovací ulici již zabývalo. Kromě samosprávy a petice občanů si už na stav vozovky stěžovala i tamní základní škola, která na rozkopané ulici sídlí.

„Komplikuje to život především rodičům, kteří děti vozí autem. Je to velmi nepříjemné i proto, že tady jezdí těžká technika, za námi je zázemí stavby dálnice i samotná stavba. Technika jezdí na úzkém prostoru kolem školy. Upozorňujeme na to rodiče a žáky, ale to je jediné, co můžeme udělat,“ připomněl ředitel školy Pavel Balda.

„Na kolegiu primátora jsme se dohodli, že se tam pojedeme podívat, jak to v reálu vypadá,“ potvrdil náměstek primátora pro školství Martin Hanousek (Změna a Zelení). Jeho kolegyně Štayrová na zastupitelstvu slíbila, že pokud je silnice skutečně v tak zoufalém stavu, jak místní popisují, pokusí se chybějící peníze v rozpočtu najít.

Vás to mrzí, ale mě to stojí peníze, říká podnikatel

„Chodník je hotov tři měsíce. Vás ta situace mrzí, ale mě to stojí peníze. Za pneumatiky, za opravy, za mytí aut. Dostali jste nás do takového stavu, že nemáme kudy jet,“ sepsul radnici Peroutka.

Podobně hovoří i ředitel školy. Zatímco stavbu dálnice řídí Ředitelství silnic a dálnic z Prahy, opravu silnice I/11, která bude trvat do 23. srpna, má na starosti hradecká pobočka podniku, práce ve Spojovací ulici si zadal Hradec Králové a kanalizaci v Bříze, kde je uzavírka do 26. června, staví obec Všestary.

„Tady vidím absolutní nesoulad v nějakém plánování a přípravě. Předpokládali jsme, když se zavřou oba kruhové objezdy, že Spojovací ulice už bude hotová, aby to nebyl průjezd staveništěm. Komplikace byla, že nám uzavírka nebyla předem oznámena, abychom mohli informovat rodiče. Ráno jsme přijeli a silnice byla zavřená,“ doplnil Balda.

Podle náměstka pro investice Jiřího Bláhy (ODS) projekt na nové chodníky vznikl ještě za minulého vedení a součástí měla být jen oprava po výkopech. Ta by se do uzavírky Dvorské ulice nejspíš stihla.

„Asi se netušilo, jak moc ta ulice utrpí nákladní dopravou. Zřejmě si tehdy nemysleli, že bude nutné ji opravit celou. Budu se ptát, jaké náklaďáky tudy jezdí a jak moc jsou zatížené,“ poznamenal Bláha.