Z historického náměstí v Novém Městě zmizí přetížená silnice první třídy

Poškozené zdi barokních domů, propadlý sklípek i semafory u věže Zázvorka v Novém Městě nad Metují už dva roky výstižně dokumentují, jak citelně dopadá hustá doprava na Husovo náměstí a nejbližší okolí.

Zhoršení tehdy způsobilo, že kraj opravoval úsek silnice kolem Nového Města a řidiči, často mířící na směny do automobilky, jako zkratku volili právě náměstí.

Většina tranzitu včetně kamionů sice nyní opět jezdí po krajské silnici mezi Krčínem a Spy, formálně však silnice I. třídy pořád kuriózně vede přes Husovo náměstí s městskou památkovou rezervací. Náměstí dál trpí průjezdem velkých autobusů, občas do úzkých uliček zabloudí i kamion.

Například ve čtvrtek 22. října sahala kolona aut od náměstí až po Sepský most a mezi nimi byl i tahač s nákladem nově vyrobených aut, zřejmě jedoucí do Polska.

Varovné jsou hlavně trhliny v asfaltu u Zázvorky, způsobené buď auty, nebo pohybem skal, jejichž podklad se vyklání do údolí.

„Semafory v ulici U Zázvorky jednoznačně přinesly na Husovo náměstí zklidnění. Cenou za to je, že v období dopravní špičky se krátkodobě tvoří kolony aut v Komenského ulici, ale není to nic zásadního. Výrazně klesl počet kamionů vjíždějících na náměstí, bohužel i nyní k tomu občas dochází, a to navzdory faktu, že příjezdovou ulici lemují zákazové značky,“ popisuje současnou o něco klidnější situaci novoměstský místostarosta Libor Hovorka (dříve za ODS, nyní nezařazený).



Novoměstská památkářka Radka Škaldová přitakává, že dopady automobilové dopravy se skutečně zmírnily. Kvůli semaforům u Zázvorky se už nemíjejí auta v nejužším místě ulice, kde na domy působilo dynamické zatížení bržděním aut. Auta také kvůli bariérám projíždějí dál od kraje skalního masivu a už ho tolik nezatěžují.



Semafory u náměstí budou už napořád

Snahu o přečíslování silnic památkářka kvituje a doufá, že ji stát s dalšími završí v dohledné době. Stejně ale podle ní určitá omezení zůstanou trvale.

Jak dostat silnici I/14 z Husova náměstí? Pracovní skupina řeší „přečíslování“ silnic. Současnou trasu Vrchoviny - Husovo náměstí - Spy chce nahradit novou trasou Vrchoviny - Náchodská ulice - Spy. Znamená to dotáhnout řadu majetkových převodů, je třeba vyřešit návaznost silnic 2. a 3. tříd.

ŘSD zadá v roce 2021 projekt na stabilizaci podloží a opravu vozovky ulice U Zázvorky. Město se bude podílet stavbou chodníků a veřejného osvětlení, podle radnice se vozovka zúží ve prospěch chodníků a semafory zde budou už natrvalo. Po opravě a převodu připadne vozovka městu. Podle radnice by stát mohl opravit i další úseky na průtahu historickým centrem.

„Kyvadlový provoz je nutné zachovat, bez toho se bohužel už neobejdeme. Snížení tonáže linkových autobusů rozhodně požadujeme, z toho nelze ustoupit. Pokud by se to nepodařilo, může se v dohledné době stát, že bude třeba dalších výrazných omezení. Pak už se můžeme dostat do situace, že nebudeme řešit, jaká doprava je možná, ale zda tam vůbec nějaká doprava možná bude,“ varuje referentka novoměstského odboru výstavby a regionálního rozvoje Škaldová, která má na starosti státní památkovou péči.

Před dvěma lety se snažila ve správním řízení pohnat k odpovědnosti přímo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) České republiky, později jej ale na doporučení památkové inspekce stáhla, pak pokračovala rozesíláním podnětů politikům i řadě institucí, aby se ochranou památkového dědictví konečně zabývali.

Nové Město bylo založeno roku 1501 na skalnatém ostrohu. Terén tvořený opukovými pilíři je složitý. Potíže jsou nyní hlavně se silnicí vedoucí kolem Zázvorky. Vozovka tu prochází přímo po okraji skalního ostrohu po někdejším mostu u zbourané Krajské brány.

„Musíme si uvědomit, že komunikace v ulici U Zázvorky je pro průjezdní a zejména jakoukoli těžkou dopravu naprosto nevhodně umístěná. To dnes už nezměníme, to musíme respektovat. Čili opravit, co opravit lze, a dále používat s maximální ohleduplností, abychom výhledově z ulice U Zázvorky nemuseli mít pěší zónu,“ vysvětluje památkářka.

Silnice si vymění, u Zázvorky bude velká oprava

V září se sešli zástupci Královéhradeckého kraje, města a ŘSD kvůli návrhu nového uspořádání místní silniční sítě. Dohodli se na variantě, že silnice I/14 povede v budoucnu od Spů do Krčína, a nikoli už přes náměstí. Radnice o to usilovala už dříve, bránila se však převzít do majetku poničené úseky silnice v historickém centru.

Nyní to vypadá, že si instituce vzájemně vymění majetek spojený se silnicemi a stát také zničenou vozovku nejprve opraví.

Obchvat, nebo přeložka? Referendum z října 2018 zavázalo radnici, aby přestala prosazovat stavbu přeložky I/14 od Spů přes Krčín do Vrchovin připravovanou ŘSD. Musí se zabývat jižním obchvatem. Město na jaře 2019 požádalo Královéhradecký kraj, aby pro obchvat vymezil územní rezervu, a zatím čeká, až kraj dokumenty aktualizuje.

Naproti tomu státní ŘSD už krátce po referendu potvrdilo, že upřednostňuje jako nejvhodnější přeložku I/14. Třikrát v minulosti neúspěšně žádalo stavební úřad o územní rozhodnutí, čtvrtý pokus stáhlo. Podle kritiků z přípravného výboru referenda stát nedořešil u přeložky, aby vyhověla hlukovým limitům. ŘSD přípravy přeložky pozastavilo, nyní čeká na výsledek zadané studie.

„Zástupci ŘSD přislíbili, že úsek stávající silnice I/14 vedoucí přes Husovo náměstí opraví před převodem vozovky na město. Rozsah oprav se stanoví na základě vzájemné dohody obou stran. Na základě zmíněného jednání Správa silnic Královéhradeckého kraje s městem a ŘSD zahájí přípravu podkladů pro převod silnice II/285 (budoucí silnice I/14) do vlastnictví státu,“ říká mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechmann.

Jak ale varoval na zářijovém zastupitelstvu starosta Petr Hable (Volba pro Nové Město), „přečíslování“ silnic na ministerstvu dopravy může trvat až několik let. Zato opravy u Zázvorky jsou už téměř na dosah.

ŘSD zatím nechce říct termín oprav, technologii ani cenu. Podle radnice se počítá s tím, že silnice se zúží a rozšíří se chodníky, což prospěje bezpečnosti chodců a omezí to vjezd kamionů. Velké autobusy zatím přes náměstí jezdí, radnice však ujišťuje, že chce omezit jejich počet a nahradit je menšími vozy.

S opravou u Zázvorky souhlasí i památkáři, požadují však, aby ŘSD vyměnilo asfalt za žulové kostky, které už v městské památkové rezervaci jsou. Čekají i rozsáhlý archeologický průzkum.

Dosavadní hlavní tah kolem Nového Města mezi Spy a Krčínem je sice opravený, jenže krajská silnice je tu úzká. Ani to by však nemusela být překážka pro to, aby tudy jednou vedla I/14. Státní silničáři tvrdí, že až úzkou silnici získají do majetku, nevyhovující parametry začnou odstraňovat.

Vyhraje obchvat, či přeložka?

Někteří zastupitelé už se obávají, že po „přečíslování“ silnic ŘSD přestane řešit tranzit nákladních aut přes okrajové části Nového Města, jimiž vede hlavní tah mezi Rychnovskem a Náchodem. Tím by mohla padnout zatím nepřipravená varianta jižního obchvatu, prosazeného občany v referendu, ale i varianta přeložky I/14.

Vedení radnice však nabádalo, aby se „přečíslování“ silnic s těmito dlouhodobými záměry nesměšovalo.

U obchvatu není jasné, kdo by ho zaplatil, naproti tomu přeložka je znovu ve hře.

„V současné době je příprava přeložky pozastavena, ŘSD zadalo studii na řešení přednádražního prostoru včetně technicko-ekonomického posouzení, jejíž součástí je i hluková a rozptylová studie přeložky silnice I/14. Po dokončení studie a po seznámení s výsledky svoláme jednání, kde se bude diskutovat o dalším postupu v přípravě této stavby,“ přibližuje Nina Ledvinová z ŘSD.