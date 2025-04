Když Hradec napočtvrté nepohne s opravou severních teras, přijde o dotaci

Před Hradcem je nejspíš poslední pokus zabránit ztrátě evropské dotace. V předběžných tržních konzultacích projevili zájem dva uchazeči. A právě s nimi chce město vést jednací řízení bez uveřejnění. Cílem je získat projektanta už v červnu. Později by nastal spěch, protože podle dotačních podmínek revitalizace musí být hotová do roku 2029.

Trojnásobné ztroskotání výběrového řízení způsobily podle Lukáše Řádka (TOP 09), náměstka primátorky pro oblast rozvoje města, především nefunkční systém digitalizace stavebního řízení a omezené kapacity projektantů.

„Optimální, nejméně rizikový a současně nejčistší, systém by bylo čtvrté zadávací řízení, ale tato varianta by pravděpodobně skončila tak, že by se tak velký projekt nestihl v termínu, který nelze posouvat,“ řekl Lukáš Řádek.

Náklady na severní terasy budou obrovské. Město už dříve uvedlo, že počítá se sumou kolem 200 milionů korun. Dotace 71 milionů z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) k podpoře revitalizace veřejných prostranství by představovala významný podíl.

Nepomohlo ani zařazení projektu mezi jednoznačné investiční priority města.

„Severní terasy jsou jedním z nejdůležitějších a zároveň nejcitlivějších krajinářských projektů v centru. Naráží i na velmi složitou realitu českého zadávacího prostředí. Tři po sobě jdoucí výběrová řízení skončila neúspěchem, proto jsme na přelomu ledna a února zahájili proces předběžné tržní konzultace. Ty nám přinesly dost cenných informací a po důkladném zvažování jsme vybrali variantu jednacího řízení bez uveřejnění, což je nejrychlejší i nejsrozumitelnější způsob, jak projekt získat,“ vysvětlil náměstek primátorky.

Drancování zeleně?

Další neúspěch při výběru projektanta by nejspíš znamenal přehodnocení. „Pokud i čtvrtý pokus bude neúspěšný, bylo by rozumné projekt ukončit a připravit rekonstrukci teras tak, aby byla citlivá k zeleni a došlo jen k minimálnímu kácení. Pokud se projektanta vybrat nepodaří čtyřikrát, je skutečně něco špatně. Architektonicky jde nesporně o velmi kvalitní návrh, je však ve vztahu k zeleni velmi razantní. Od roku 2012 se pohled na důležitost zeleně ve městě posunul a dnes už bychom postupovali jinak,“ zdůraznil Adam Záruba (Změna), náměstek primátorky pro oblast životního prostředí.

Územní rozhodnutí k obnově teras má radnice už pět let. Kromě rozsáhlých oprav inženýrských sítí by mělo přibýt i zcela nové schodiště na Kavčí plácek i systém cest s cílem bariérového přístupu na Velké náměstí.

Kdyby práce pokračovaly podle současného projektu, dostalo by se i na Žižkovy sady, které by se přiblížily koncepci parku z roku 1905 od architekta Františka Thomayera s francouzskou ozdobnou zahradou.

Ploty brání jen symbolicky

Vstup na severní terasy by neměl být možný už 14 let, ve skutečnosti však drátěné ploty mnoho nezmohou. Například otec rodiny, která si na terasy začátkem dubna udělala výlet i přes ploty, řekl: „Chtěli jsme dětem ukázat, kam se chodilo randit a taky jsme si natrhali zlatý déšť. Myslím, že je to celkem bezpečné.“

23. května 2024

Po zimě tu pracovali zaměstnanci technických služeb a jedna z černých kaněk města skutečně prokoukla. Podle uklizečů bylo na některých místech až deset košů nepořádku na čtvereční metr. Udržovací práce jsou však jen kosmetického charakteru.

Schodiště za zády sochy Jana Ladislava Pospíšila drží vyskládané panely, zdi někdejších hradeb jsou popraskané a situaci dál zhoršují nefunkční odvodnění a kořeny bujné vegetace. Velkým plusem je originální kulturní zázemí Lodivadla na Kavčím plácku, jenže terasy pod ním jsou většinou pod zámkem.

„Riziko pro dotaci je obrovské“

Geologové potvrdili, že nejhorší je situace na asi 150metrovém pásu mezi restaurací Šatlava a hotelem U Královny Elišky, kde našli patnáct rizikových míst, z nich nejméně sedm považují za akutní hrozbu. Varují před sesuvem, při němž by se vyvalily desítky kubíků zeminy.

Od postupu jednacího řízení bez uveřejnění si radnice slibuje hlavně zrychlení, zadávací podmínky ponechá stejné jako v předcházejících tendrech. Město si uvědomuje velké riziko, že pokud v roce 2029 nebude hotovo, veškeré dotace propadnou.

„To riziko je obrovské a my se snažíme postupovat co nejrychleji,“ upozornil Lukáš Řádek. „Pokud tento pokus skončí neúspěchem, asi se budeme muset rozloučit s dotací,“ konstatoval Adam Záruba.