Na předměstí Hradce se bojí, že jim spojka D11 a obchvatu přivede kamiony

Ještě před dvěma měsíci se jeden koaliční zastupitel Hradce Králové nechal slyšet, že snahu o jiné dopravní napojení mezi severním obchvatem a dálnicí D11 je potřeba zadusit hned na začátku. Neměl to být velký problém, protože šlo o iniciativu plotišťského zelináře.

Jenže od té doby se z osamoceného protestu stala lavina, která smetla naděje, že propojka dvou strategicky důležitých komunikací projde na ministerstvu dopravy a že stejně dopadne i plánované odstavné parkoviště.

Nelichotivá slova mají obyvatelé Plotišť pro soustavu dvou kruhových objezdů a parkoviště. Spojka mezi už existující dálnicí a severní tangentou, která bude obchvatem Hradce Králové, jim prý pozve kamiony přímo na zápraží. Protestující už dosáhli toho, že město bude jednat o možných změnách.

Peníze zatím jsou

„Máme opravdu problém. Silnice se asi bude muset překreslit a dost možná to bude znamenat další netušené komplikace,“ řekl hradecký zastupitel.

Podle něj je v ohrožení nejen přijetí nového územního plánu, ale i trpělivost a peníze od ministerstva na severní tangentu. Ta se podle vyjádření mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Petry Drkulové má začít stavět v roce 2027.

Vyjednáváním s ŘSD zastupitelé pověřili náměstka primátorky pro územní plánování Adama Zárubu.

„Situace je pro všechny strany složitá a nepříjemná. V podstatě jde o stav, kdy jdou proti sobě dva veřejné zájmy. Město ale není v roli soudce, aby mohlo rozhodnout. Na jedné straně tu jsou zcela zásadní a strategické priority města, a to urychlení výstavby severní tangenty a dokončení nového územního plánu, na druhé straně stojí část obyvatel hradeckých Plotišť, jež požaduje změnu trasování napojení tangenty a zrušení plánovaného záchytného parkoviště,“ uvedl.

Podle Záruby už byla trasa severní tangenty projednána, ale „tehdy se z Plotišť prakticky nikdo neozval“.

„Proč to informační vakuum?“

Sdružení Zdravé Plotiště včetně opozičních politiků se domnívá, že nikdy není pozdě. Poukazuje, že lepší než unáhlené rozhodnutí, které nepůjde vzít zpět, je zdržení. Před zastupiteli si sdružení stěžovalo na neinformovanost a nezájem města.

„Vystupujeme tu už počtvrté. Plotišťákům chybí vaše pomoc, podpora, odpovědi a viditelná aktivita. Můžeme se jen domnívat, že dlouhé informační vakuum bylo záměrné,“ řekl Martin Havlíček.

Dva kruhové objezdy s převýšením přirovnal k horské dráze: „Budou ji znát daleko za hranicí kraje, možná i v zahraničí.“

Pršely stížnosti na zvýšenou dopravu, světelný smog, obavy z možné kriminality a neuniklo ani plánované odstavné parkoviště.

„Ani ve snu by mne nenapadlo, že když se přiblíží vytoužená dálnice D11, město se nebude bít o její přímé napojení. Je tu záchytné parkoviště, které počítá, že člověk mířící do našeho města dobrovolně sjede z hlavního přivaděče, zaparkuje a půjde na vlak, který ho dopraví na hlavní nádraží, kde přesedne na linky MHD. Složitější dopravní řešení na dvou kilometrech snad ani nelze vymyslet,“ apeloval Tomáš Benda.

„Hradec není Praha, Plotiště nejsou Černý most a vlak není metro, toto řešení fungovat nebude. Nejvíc alarmující je však záměr odstranit vysoce bonitní půdu a nahradit ji asfaltem. My v Plotištích nechceme pěstovat náklaďáky,“ řekl Benda.

Radši dva roky zdržení

Kauzu pochopitelně proprala i opozice. Například zastupitel Denis Doksanský (ANO) připomněl Adamu Zárubovi jeho aktivistickou minulost. Koalice však náměstka podržela námitkou, že severní tangentu i její napojení na dálnici připravuje ministerstvo dopravy.

„Je to nesmyslný projekt. Kdo to chce vidět, ten to vidí. Stále ještě tam nejsou bagry ani kamiony. My bychom se měli bavit o tom, jak to zastavit. Raději bychom měli zdržet územní plán, než si tady nechat vybudovat zvěrstvo, které nás bude stát neuvěřitelné peníze a navždy zničí kus Hradce. Radši dva roky zdržení, než mít takovou chybu na věky věků,“ řekl Doksanský.

„Co jsi, Denisi, udělal pro Plotiště ty?“ reagovala primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Řešení, které se nikomu nelíbí

Napjatou atmosféru se pokoušel uklidnit exprimátor Oldřich Vlasák (ODS). „Trasa tangenty se za mého působení několikrát měnila, řešilo se napojení na dálnici i na druhé straně u Svinar. Předpokládali jsme, že napojení bude přímé, několikrát jsme tu měli představitele ŘSD a přesvědčovali je o tom,“ připomněl předseda výboru pro územní plánování.

Zmínil i důvody, proč nekomplikované napojení není možné: „Odborníci říkají, že dálniční křižovatka u ČKD už nesnese další napojení. Postavit další křižovatku směrem na Jaroměř lze, ale až v určité vzdálenosti, to ukládá zákon. A nakonec severně od ČKD jsou naleziště chráněná důlním zákonem. Proto bylo předloženo toto řešení.“

„Je to nezvyklý tvar, který se nelíbí ani mně. Pakliže bychom toto řešení odmítli, znamená to zdržení minimálně dva roky a nové projektování. A to ani nevím, jestli je někdo z projektantů schopen nakreslit dálniční křižovatku, abychom mohli napřímo napojit severní tangentu,“ poznamenal Oldřich Vlasák.

Další vyjednávání se státem

Výsledkem je střet dvou veřejných zájmů: nového územního plánu s nesouhlasem obyvatel Plotišť. Řešením může být vyjednávání s ministerstvem dopravy s rizikem, že stát přesune peníze pro severní obchvat na lépe vykomunikovaný projekt.

„Nechceme to podceňovat a zcela rozumíme požadavku obyvatel Plotišť, s ministerstvem dopravy jsme v kontaktu a o celé záležitosti se s nimi chceme i nadále bavit. Do jednání zapojíme i ŘSD a budeme společně prověřovat možnosti napojení. Nemůžeme a nechceme ohrozit nebo pozdržet proces přípravy územního plánu ani výstavby tangenty, ale můžeme se znovu podívat na to, zda jsme udělali skutečně vše, co jen bylo možné,“ ujistil Adam Záruba.