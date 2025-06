Když se v loňském roce začalo v Hradci Králové čím dál hlasitěji mluvit o značně problematickém napojení severní tangenty na dálnici D11, chladnou hlavu si nezachovalo město ani ministerstvo dopravy, natož rozčílení obyvatelé Plačic.

Vlna hysterie se již rozplynula, přesto až dosud zůstával nejasný postoj ministerstva dopravy, které spíš jen vzalo na vědomí snahu města pořídit alternativní napojení obou strategických komunikací.

Nedávno si však přijel stavbu křižovatky Mileta prohlédnout ministr dopravy Martin Kupka a řekl, že jeho resort je ochotný na hradeckou expertizu jiného propojení počkat. Zároveň však zmínil chmurnou vizi, co by se mohlo stát, kdyby hradecký cíl o nalezení nekonfliktního napojení selhal.

„Hledali jsme odpověď, jak to právně co nejlépe zvládnout v Plotištích a společně s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) hledáme i to, jak napojení zvládnout technicky. Všichni víme, jak moc Hradec severní tangentu potřebuje, aby se ulevilo centru. Varianta, že by padla celá stopa tangenty, by pro Hradec znamenala oddálení opravdu o mnoho let, možná i několik desítek,“ řekl pro MF DNES Martin Kupka.

„Budu se snažit, aby to nepadlo. Nyní hledáme, jak to v Plotištích uspořádat tak, aby to mělo co nejmenší negativní zásah do území. Sledoval jsem i veřejné projednávání s výhradami, které zaznívaly, a my prostě musíme najít způsob, jak přijatelnými zásahy i z hlediska času to dát co nejlépe dohromady,“ uvedl ministr.

Začne stavba za dva roky?

Odehrál se však i jiný posun. Zastupitelé města bez výhrad schválili pořízení studie vhodnějšího napojení severního obchvatu na dálnici D11. Radnice pro vznik expertizy vybrala společnost Sudop Praha a výsledek má být znám do konce roku.

Hradec by si ve svém vlastním zájmu měl pospíšit. Napojení severní tangenty kolem areálu ČKD už získalo územní rozhodnutí a s razítky pokračuje na stavebním povolení. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánovalo začít stavět v roce 2027 a napojení dokončit o dva roky později. Ve stejném období – tedy v roce 2029 – má začít i budování 14kilometrové přípojky.

„Děláme maximum, ale nesmí se zastavit to, co jsme udělali dosud. Aby to sloužilo co nejlépe, není možné zásadně měnit přípravu, protože je za tím 15 let práce včetně vyjadřování různých vedení radnice. Město dostalo úkol, že pokud v tom chce něco změnit, ať si zpracuje oponentní studii, se kterou předstoupíme před centrální komisi ministerstva dopravy,“ popsal další postup Marek Novotný, ředitel hradecké správy ŘSD.

Tři varianty napojení

Dosud živý návrh ŘSD s napojením na D11 přes Plotiště by podle vlny odporu znamenal vysokou koncentraci tranzitní dopravy přímo do hustě obydlené čtvrti a nevratné znehodnocení úrodné zemědělské půdy. Viní také pozemkovou lobby, která má vazby na politiky včetně vedení města. Odpor byl silný tak, že město nakonec kývlo na studii takového napojení tangenty, které by se Plotištím vyhnulo.

Sudop Praha prověří možnost napojení obchvatu na dálnici D11 výstavbou mimoúrovňové křižovatky na D11 u obce Světí. Druhou variantou je napojení do velké mimoúrovňové křižovatky u ČKD o další rampy a pruhy. Třetí možnost dává zpracovateli volnou ruku, když může navrhnout své vlastní řešení.

Kritici ze spolku Zdravé Plotiště by uvítali přímé napojení obou komunikací severně od areálu ČKD. Existuje však názor, že křižovatka u ČKD už nesnese další dopravní napojení, tedy další zátěž.

I na to by měla odpovědět studie. „Stačí, když ji budeme mít do konce roku. Odpoví, jestli bude potřeba upravit křižovatku nad ČKD. Jde o to, aby nebyla naprojektovaná takovým způsobem, aby se v případě přímého napojení nemusela bourat a předělávat znovu. Je to prověřovací studie, která bude podkladem pro budoucí změnu územního plánu a jednání s ŘSD a ministerstvem dopravy. Je to věc, kterou využijeme na několika frontách a rozhodně to není zbytečná investice,“ obhajoval investici za 437 tisíc korun náměstek primátorky pro oblast územního plánování Adam Záruba (Změna).

„Hasíme velký požár“

Pozoruhodné je, že o pořízení studie se kromě Sudopu přihlásily tři firmy s velmi rozdílnou představou o ceně. Sudop byl nejlevnější, další nabídka činila 800 tisíc korun a další dva uchazeči si už svou práci cenili na dva miliony korun.

„Hasíme docela velký požár, probírali jsme to i na výboru pro územní plánování. Když do toho investujeme přes milion, máme šanci to současné rozkreslení ještě změnit? “ ptal se zastupitel Jan Groh (ANO).

Martin Kupka ubezpečil, že město má v jeho ministerstvu dál oporu: „Město si ten úkol se studií vzalo samo a je v jeho zájmu, aby tangenta vznikla. Za ministerstvo můžu říct, že pokud se ukáže řešení, které nenarazí na konflikt s územním plánem a celým územím, podpoříme jej. Pokud vznikne životaschopná a projednatelná varianta, také pro nás je to jedině dobře. Máme zájem najít dobré řešení, které uspokojí řadu připomínek a zároveň neoddálí stavbu tangenty.“