Běžkaři berou Orlické hory útokem, na Šerlichu musíte parkovací místo „vyčekat“

Zatímco Hradec Králové se do prvního rána roku 2025 s liduprázdnými ulicemi teprve probouzí, s fotografem už míříme do Orlických hor. Netrpělivě vyhlížíme modrou oblohu a sluníčko, avšak azuro nepřichází ani při stoupání na hřebeny.

Místo efektu inverze s jasnou oblohou se před námi otevírá šedá pláň a našemu očekávání příliš neodpovídají ani špičky stromů zmítající se v silném větru. V Hradci ráno teplota spadla k pěti stupňům pod nulou, nahoře je sice o tři stupně víc, ale vinou větru se zdá vzduch o hodně mrazivější.

Jenže ani nepříznivé podmínky neodradily zástupy běžkařů. Když před devátou dopoledne přijíždíme na parkoviště pod Šerlichem, stojí tu už desítky aut. Letmo přejíždíme očima, kde se dá zaparkovat, a nakonec bereme hned první místo vedle policejní hlídky, která tu stejně jako v další prázdninové dny dohlíží na dodržování předpisů. Řidiči je tu pravidelně porušují. I proto jen o kus dál u odbočky k Masarykově chatě na Šerlichu stojí další policejní vůz.

„Byl jsem to projít, zbývá tam kolem patnácti parkovacích míst. Kdyby řidiči stáli víc u sebe, bylo by jich možná dvacet,“ pronese jeden z policistů, než zmizí v teple služebního vozu.

Podivujeme se nad tím, že tady nahoře nevyfasoval pořádného kulicha a parkoviště obchází jen v baretu. Ještě stačí mávnout rukou a pak za sebou zaklapne dveře. Když se otočíme, projíždí kolem nás jedno auto za druhým. Na téměř zaplněném parkovišti jsou značky ze všech koutů republiky i z Polska.

„Nechat auto dole je s dětmi nepředstavitelné“

„Vyjela jsem s dětmi brzy ráno. Sázela jsem na to, že po silvestru si hodně lidí přispí a bude tady místo k zaparkování,“ přiznává Ivana, která už krátce před desátou hodinou upíná dítě do autosedačky. Druhé pomáhá s nakládáním dětských bobů do kufru. Rodina už dnes jede domů připravovat oběd. Bydlí prý nedaleko.

„Na silvestra to tady prý bylo šílené, protože bylo krásné počasí. Nedovedu si představit, že bych se dvěma dětmi, boby a oblečením nechala auto dole a jela nahoru autobusem. Většinou chodíme na svoje místa dolů do údolí,“ podotýká žena, než se přesune k druhému dítěti.

O kousek dál právě vytahuje běžky další rodina. Děti si stěžují na zimu a vítr a navlékají teplé bundy. Na protější straně parkoviště mladý pár dorazil z hřebene zpět k autu.

Silvestrovský kempink

„My jsme sem přijeli už o silvestru a přespali jsme v dodávce. Zkusili jsme si takový silvestrovský kempink,“ popisuje Michal z vesnice u Rychnova nad Kněžnou.

Že nedaleká značka zakazuje stání na parkovišti mezi dvaadvacátou a šestou hodinou ráno, o tom raději mlčíme. Michal s partnerkou dorazili na Šerlich v úterý kolem poledne.

„To už se tady dalo najít místo, protože lidi touto dobou odjíždějí na oběd. Mám odpozorováno, že když sem člověk přijede a počká třeba 20 minut, většinou se místa dočká. Většina řidičů před vámi to totiž vzdá,“ vysvětluje Michal, který sem jezdí opakovaně.

Za chvíli se na parkovišti znovu objevuje policista. Tentokrát už v pořádné čepici. To už zbývá jen několik posledních volných míst, ale některá auta už odjíždějí, takže k dalšímu dopravnímu kolapsu se neschyluje. Zatím.

Policie dává pokuty

Mnohem hůře to prý na hřebeni Orlických hor vypadalo v minulých dnech. O posledním adventním víkendu, ale také od pátku do neděle před silvestrem bylo sedlo na Šerlichu v obležení turistů. Auta parkovala nejen na vyhrazené ploše, ale také v nedaleké křižovatce, kde se mají otáčet autobusy, nebo podél silnice přes hřeben.

Na obou místech jsou přitom zákazové značky. Když tu parkují vozidla, nemohou se na silnici vyhýbat protijedoucí auta a autobusům, silničářům či hasičům hrozí i zablokování.

„Před Vánoci to tady bylo už v devět ráno úplně plné, bez šance zaparkovat,“ vzpomíná další policista.

Situace se vyostřila natolik, že mezi svátky policie musela upustit od řešení přestupků pouhou domluvou a špatně parkujícím policistům začala rozdávat pokuty. Jen za poslední víkend jich pod Šerlichem padly na tři desítky.

„Parkování v místech, kde je to dopravními značkami zakázáno. Dále bezohledné parkování v místech, kde to neumožnilo výjezd z řady stojících vozidel. Jeden z řidičů nerespektoval hned dvě dopravní značky zákaz zastavení a zákaz odbočení vpravo – a s vozidlem zastavil v místě určeném pro otáčení autobusů,“ jmenuje nešvary neukázněných řidičů policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Policisté opět apelují na běžkaře, aby auta odstavovali už v Deštném a nahoru se nechali vyvézt autobusem. Parkovat mohou také v Orlickém Záhoří, kde je lanovka vyveze přímo na hřeben. Podle vlekařů je však zájem lyžařů o tuto nabídku zcela minimální.

Rozšíření parkoviště zkomplikovala pokuta

Vedle současného asfaltového parkoviště v sedle pod Šerlichem by mohlo vzniknout dalších až 250 parkovacích míst, zčásti na pozemcích obce Deštné a zčásti na soukromých pozemcích Jana Kolowrata Krakowského.

Před půldruhým rokem tam správci kolowratských lesů vykáceli stromy, Česká inspekce životního prostředí však za to udělila pokutu 900 tisíc korun za neoprávněné užití lesní půdy a hrozí, že majitel plochu bude muset zalesnit. Proti pokutě se odvolal a ministerstvo životního prostředí ji v prosinci zrušilo. Řízení se vrátilo do Hradce Králové k novému projednání.

Část parkoviště měla začít sloužit už loni, práce jsou však zastavené. Potíže kolem odlesnění pozemků snahu obce a kraje vybudovat větší parkoviště výrazně komplikují. Bez Kolowratových pozemků by se projekt zmenšil, což deštenští zastupitelé v prosinci odmítli.