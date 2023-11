Autobus a sypač se stěží vyhnou. Nově opravená horská silnice je příliš úzká

Zkouška prokázala, že v některých úsecích silnice neposkytuje dostatek prostoru, aby se proti sobě vyhnul autobus a sypač. A to ještě nezačala zima a podél vozovky nejsou vysoké bílé mantinely.

„Jakmile se na konci října silnice otevřela, vrátily se tam linkové autobusy. Naši řidiči nám ihned dávali zpětnou vazbu, že tam jsou problematická místa. Tyto informace jsme proto předali investorovi, tedy kraji,“ potvrzuje Milan Kovář ze společnosti Audisbus, která na Rychnovsku zajišťuje veřejnou dopravu.

Na parametry silnice už dříve upozornil také starosta Orlického Záhoří, kam cesta ze Šerlichu pokračuje. Říká, že vozovka bude hlavně v zimě příliš úzká pro vyhýbání větších vozidel, hlavně autobusů a sypačů. Už na jaře se nechal slyšet, že by bylo vhodné vozovku rozšířit.

„Dříve tam byl asfalt skoro až ke stromům, teď je udělaná možná normová komunikace, ale pak je štěrk a příkop, nebo svodidla. Až se tam potká autobus se sypačem, budou mít velké problémy,“ upozorňuje Vojtěch Špinler (nez.), starosta a dobrovolný hasič, jenž v loňské zimě na silnici osmkrát zasahoval s vyprošťovacím vozem.

„Projekt měl počítat se směrovými oblouky a rozhledovými trojúhelníky pro vozidla, která tam reálně jezdí. Je to jednoznačná chyba,“ tvrdí starosta.

Hejtman: Silnice je stejná

Kraj, který je investorem rekonstrukce, však kritiku odmítá. Podle hejtmana Martina Červíčka (ODS) má silnice přesně stejné šířkové parametry jako před opravou.

„Nezmenšila se ani o centimetr. Ještě jsem to nechal prověřit, ale odmítám, že by byla užší. Přibyla svodidla, vykácely se některé stromy a obnovily příkopy, takže to opticky možná tak vypadá. Je to horská silnice. Kdybychom ji nechali rozšířit, byly by náklady násobně vyšší.“

Kvůli obnově příkopů a instalaci nových svodidel nicméně z horské cesty zmizela místa, kde se dříve mohla objemnější vozidla vyhýbat. Kraj si proto nakonec u zhotovitele objednal další úpravy, hlavně zpevnění krajnic na kritických místech a dodláždění některých oblouků.

Další dva týdny prací

Práce se tím však značně zpozdily. Původně měla být silnice hotová na začátku října, nový termín byl 14. listopadu a nyní se hovoří o dalších zhruba dvou týdnech stavby. Dočasný provoz na téměř čtyřkilometrovém úseku funguje od posledního říjnového víkendu.

„Chtěli jsme to otevřít co nejdříve, protože řidiči museli přes dlouhou objížďku,“ říká technicko-obchodní náměstek ředitele Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Koutník.

Silnice byla uzavřená od května. Už dříve se silničáři rozhodli zpevnit některé příkopy, aby v náročném horském prostředí více vydržely.

„Silnice vede v prudkém svahu a je tam při deštích a tání velký průtok vody, takže jsme se rozhodli změnit úpravu krajnic na některých úsecích z původní štěrkodrtě na dláždění,“ popisuje Koutník.

Silnice je klíčová hlavně pro zimní sezonu, kdy do sedla míří běžkaři vyrážející na hřebeny, i lyžaři, kteří cílí na sjezdovky na české i polské straně Šerlichu. Právě v zimě je tam situace nejkritičtější, protože k množství aut se přidává ještě kyvadlová autobusová doprava z odstavných parkovišť v Deštném a právě sypače, které vozovku udržují.

Dispečinky cestářů a dopravců si dají vědět

Silničáři už se dohodli se Správou Chráněné krajinné oblasti Orlické hory, že na úseku budou moci nově používat chemický posyp. Vznikla však také dohoda s dopravním dispečinkem, že se budou vzájemně informovat, když na kritickou silnici pojedou jejich vozy.

„Sypač se pod kopcem spojí s dispečinkem autobusů, abychom se zbytečně v kopci nepotkali. Je to jedno z opatření, které tam chystáme,“ potvrzuje Jiří Koutník.

Dopravní situaci na Šerlichu by mohlo pozitivně ovlivnit také budování nového skiareálu v nedalekém Orlickém Záhoří. Pod druhým nejvyšším vrcholem pohoří vznikla čtyřsedačková lanovka, kterou chce obec spustit začátkem zimy.

„Cílíme na sjezdové lyžování i na běžkaře. Zaparkovat lze na našem parkovišti, které je dostatečně velké, a nechat se vyvézt lanovkou na hřebeny. Na výběr je několik okruhů,“ říká starosta Záhoří Špinler.

Na to, že nové nástupní místo hřebenovky odlehčí Šerlichu, sází nyní i kraj „Mohlo by to tamní situaci významně pomoci,“ připouští Červíček.