Přes počáteční třenice jsem optimista, říká Holásek o koalici v Hradci

Na úvod se musím zeptat na vaše pocity, když jste opouštěl tiskovou konferenci u příležitosti podpisu předkoaliční spolupráce. Tehdy vás ještě potenciální koaliční partneři nařkli, že kladete stále nové požadavky a v podstatě zdržujete vznik koalice.

Ten výrok neodpovídal skutečnosti. Když jsme od partnerů nedostali od počátku námi požadovaný podíl na výkonné gesci rozvoje v žádné z navrhovaných variant, navrhli jsme, abychom se kromě již dojednaným oblastem kultury a cestovního ruchu mohli věnovat také sportu, a měli tak na starosti logicky ucelenou gesci. Když ani to – pro mne poněkud nepochopitelně – neprošlo, požadovali jsme alespoň naše podstatnější zapojení ve výborech a komisích. Moji kolegové z Rozvíjíme Hradec o tomto diskutovali s některými zástupci potenciálních koaličních stran nejméně dva dny před inkriminovanou konferencí. Proto musím říct, že mě tvrzení o novém požadavku zejména u některých kolegů velmi překvapilo.

Pavlína Springerová (HDK), nynější primátorka, dokonce tehdy citovala článek z předkoaliční smlouvy aby – jak sama řekla – bylo jasno, kdo tady lže a nelže. Kdo tedy lhal?

Pokud to mělo mířit na nás, bylo to zbytečné a velmi nešťastné vyjádření, které by na počátku koaliční spolupráce vůbec nemělo zaznít. Vyplynulo zřejmě ze situace, kdy se jednání blížila do finále a naši potenciální koaliční partneři už chtěli mít věc uzavřenou.

Požádal jste o zvýšení zastoupení ve výborech, komisích a městských organizacích a říkáte, že partneři o tom požadavku věděli. Proč ale všichni unisono tvrdili, že se to dozvěděli až v ten okamžik na tiskové konferenci?

To je spíš otázka na ně. My jsme o tom s některými zástupci našich partnerů diskutovali minimálně dva dny před tiskovou konferencí.

Co se dělo po vašem odchodu z tiskové konference? Vypadalo to, že vy jste si vrátka do koalice zabouchl...

Měli jsme rozpracované návrhy na obsazení výborů a komisí, které jsme chtěli dokončit. Odpoledne jsme naše návrhy poslali koaličním partnerům, kteří je prošli, a poté jsme obdrželi vcelku pozitivní odpověď. Beru to jako základ pro další diskuze.

Předtím však Ilona Dvořáková a Petr Nebeský oznámili, že oni dva za hnutí Rozvíjíme Hradec předkoaliční smlouvu podepíší, čímž by koalice měla 20 hlasů z celkových 37 mandátů.

Já jsem považoval za nutné jednání dokončit a poté podepisovat dohodnutá ujednání. Jako právník jsem zkrátka nechtěl podepsat něco, na čem není dojednaná shoda. Nešťastná pro průběh jednání byla i časová ultimáta, která bohužel v jejich průběhu padala. Já jsem vždy postupoval v souladu s tím, co jsme si dohodli se členy našeho hnutí a naší kandidátky. Kolegové zastupitelé byli v tak ostrých jednáních poprvé a možná bych některé věci přičetl i určité politické nezkušenosti. Opravdu to leckdy bylo velmi tvrdé a někdy i nepříjemné, protože jednáte s někým, koho znáte už velmi dlouho a je vaším kamarádem či dobrým přítelem. Dostáváte se pak do těžkých momentů. Zároveň moji kolegové v zastupitelstvu mohli mít obavu, že by veškerá jednání v této sestavě skončila a začala by s jinými stranami. Někteří koaliční zastupitelé nakonec takovou možnost otevřeně naznačovali.

Neměl jste obavy o budoucnost hnutí, které jste založil?

Tu situaci bylo třeba řešit způsobem, který byl zejména pro město, ale i pro naše kandidáty, podporovatele a vůbec celou partu kolem co nejvhodnější. I to byl jeden z důvodů, proč jsme tu dohodu podepsali, přestože celkové uspořádání neodpovídalo našim představám a podle mého názoru ve věci rozdělení výkonných gescí nereflektuje výsledky voleb.

Takže vnitřní rozkol hnutí Rozvíjíme Hradec podle vás nehrozil?

Rozvíjíme Hradec šlo do voleb jako občanská kandidátka a budoucnost ukáže, jak je tento model funkční. Já jsem vždy vystupoval tak, že jsem prezentoval názory většiny našich kandidátů tak, jak byly předem prodiskutovány. Nikdy jsem neargumentoval moje vlastní názory, které by byly v rozporu s názorem většinovým. Rozkol naší kandidátky jako takové tedy nepředpokládám.

Od té doby si určitě nejen já říkám, jak dlouho pětikoalice může vydržet, když hned na začátku přišly takové komplikace. Vy takové obavy nemáte?

Možnost dobrého společného fungování pětikoalice tu rozhodně je. Už zaznělo, že je dobré si určité rozporné věci prodiskutovat na začátku, i když může dojít k různým vypjatým situacím. Uvidíme, co přinesou budoucí měsíce a roky. My do pětikoaliční spolupráce jdeme s důvěrou, že fungovat může.

Lídři všech ostatních partnerů v koalici získali náměstkovský post. Proč nezbyl na vás? Měl byste vůbec při práci senátora čas?

Naše hnutí získalo pozici uvolněného náměstka pro kulturu a cestovní ruch, já jsem usiloval o možnost výkonné gesce v oblasti rozvoje. Její rozsah i status byl předmětem jednání, netrval jsem na jednom konkrétním řešení. Čas bych na to měl. Senátu, právničině i městu se určitě věnuji mnohem více než osm hodin denně. Optimální zapojení by bylo jako neuvolněný náměstek pro oblast rozvoje. Pozice neuvolněného předjímá i možnost jeho jiné pracovní aktivity a nese s sebou také výrazně nižší finanční ohodnocení, tedy úsporu pro městský rozpočet. Tato pozice nebyla ostatními partnery akceptována, že bychom neměli dělit tradičně zorganizované gesce, tedy například rozvoj a investice. Žádný jiný smysluplný argument nepadl. Přitom ale bylo později dohodnuto, že pro kolegy ze Změny a Zelených byl z gesce rozvoje a investic vyňat úsek územního plánování a hlavního architekta. Proto si myslím, že by to bývalo mohlo jít.

V kampani jste uváděl, že vaše pozice senátora za Královéhradecko může být pro výkon funkce ve vedení města přínosná. Můžete uvést příklady?

Je jich řada. Namátkou jsem již za minulého vedení města zprostředkoval setkání s ministerstvem obrany, které napomohlo postoupit v přípravě územního plánu. V současnosti připravuji v senátu setkání s prezidentem Rozvojové banky Rady Evropy, která financuje za velmi výhodných podmínek sociální projekty, a budu moc rád, pokud ve spolupráci s Pavlem Vrbickým, náměstkem pro sociální problematiku, najdeme vhodný projekt i u nás v Hradci.

Jste s rozvrstvením gescí, výborů, komisí a zastoupením v městských organizacích spokojený?

Sám za sebe úplně nejsem a myslím, že pokud se podíváte na rozdělení výkonných gescí, každý musí vidět, že není proporciální k výsledkům voleb a rozdělení výkonných gescí ostatním koaličním partnerům. Naše hnutí má tři zastupitele a gesci kultury a cestovního ruchu, pod které na magistrátu spadá do deseti lidí. Například kolegové ze Změny a Zelených mají dva zastupitele a mají na starosti současně životní prostředí, územní plánování, úřad hlavního architekta a památky, pod které spadá na magistrátu přes padesát lidí. Což nic nemění na tom, že například s náměstkem za Změnu a Zelené Adamem Zárubou rád spolupracuji. Uvádím to jen jako příklad pro srovnání.

Máte náměstkyni pro kulturu a cestovní ruch. I to se dostane v programovém prohlášení koalice, přesto máte nové nápady?

Je jich celá řada, od jednotlivých po koncepční a systémové úvahy. Mezi ty konkrétní patří například definitivní podoba vánočních trhů na Velkém náměstí. Do budoucna by myslím stálo za to, kdyby si tam Hradečáci mohli přijít zabruslit na veřejné kluziště. Dalším námětem je, aby se na Stříbrném rybníce dalo celou sezonu plnohodnotně koupat a byl ještě atraktivnější pro rodiny s dětmi, které na Stříbrňáku tvoří většinu mimohradeckých návštěvníků. Další projekty přinesou své výsledky až za několik let. Jde třeba o užití brownfieldových ploch, například bývalých jatek, pro moderní umění a kulturu. Nebo splavnění Labe z Pardubic do Hradce pro turistickou plavbu. Chtěli bychom začít připravovat menší obdobu Baťova kanálu, která může velmi přispět k turistickému ruchu. Dál se můžeme bavit i o prodloužení do Jaroměře.

Kde vidíte největší sílu a naopak slabinu hradecké pětikoalice?

Nevím, zda to pokládat za slabinu, ale zásadním úkolem bude zorganizovat a nastavit systém spolupráce pěti subjektů. Jsem i přes počáteční třenice optimista. Největší silou je, že se lídři stran a hnutí dlouhodobě znají, věřím, že mají upřímný zájem se věnovat městu a přinášet odbornost ze svých profesí.