Truhlář sbírá hokejové kartičky, nejvíc s Jágrem. Bylo by za ně auto

Hokejové karty začal sbírat na základní škole, už v té době se specializoval hlavně na Jaromíra Jágra a Pittsburgh Penguins, jeho první klub v zámořské NHL, s nímž vyhrál v letech 1991 a 1992 slavný Stanley Cup.

„Pittsburgh se mi líbil a hrál tam Jágr. Karty jsme nosili po kapsách a vyměňovali. Tehdy jsem měl jen jedno album, celkem asi sto karet Jaromíra Jágra,“ vzpomíná Jiří Ondejčík.

S klukovským koníčkem pak na dvě desetiletí přestal, ale před pár lety se k němu zase vrátil.

„Při uklízení jsem narazil na album, které jsem si nechal, a řekl jsem, že s tím zase začnu,“ uvádí vyučený truhlář, který pracuje jako hotelový údržbář.

Má přes tři tisíce karet, dvě třetiny tvoří ty s Jaromírem Jágrem. Sběratel je má chronologicky seřazeny v albech, hodnotnější jsou v plastovém boxu a uložené v kufříku. Nejstarší kousek pochází z roku 1991.

Nejdražší kartičky mají hodnotu několika tisíc a existují pouze v pár exemplářích. Jejich součástí je malý kousek dresu, puku i hokejky, ale také pamětní mince nebo malý Stanley Cup. Tyto karty jsou silné několik milimetrů. Jedna má v sobě dokonce zabudovanou malou obrazovku s USB konektorem a umožňuje spustit minutové video.

„Nikdy jsem to nepočítal, ale bylo by za to auto,“ říká majitel k hodnotě své sbírky.

Váží si karet osobně podepsaných Jágrem

Jiří Ondejčík má ve sbírce desítky podepsaných karet, jedenáct podpisů Jaromíra Jágra získal přímo od něj po zápasech v České republice.

„Karet, které mi osobně podepsal, si cením nejvíc,“ přiznává zanedlouho čtyřicetiletý sběratel.

Součástí dvojkarty z roku 2014, kdy slavná osmašedesátka válela za New Jersey Devils, je kromě podpisu i originální vstupenka ze zápasu proti týmu Carolina Hurricanes. Vyrobeno jich bylo pouhých jedenáct.

„Je to jedna z mých nejdražších karet,“ poznamenává.

Mezi nejcennější patří kartička zachycující pittsburghského brankáře Matta Murrayho, existuje totiž v jediném exempláři a nikdo jiný na světě ji nevlastní.

„Jeden Američan mi za ni nabídl pětkrát tolik, než za kolik jsem ji koupil, ale neprodal jsem ji,“ říká Ondejčík.

Když hrál Jágr jednou za Schalker

Kuriozitou je karta Jaromíra Jágra v dresu německého celku Schalker. Na podzim 1994, v době výluky NHL, v něm odehrál jediný, zato bodově nejplodnější zápas třicet let trvající kariéry. Na drtivém vítězství 20:2 se olympijský šampion z Nagana podílel jednou brankou a deseti gólovými asistencemi.

Populární Džegr odehrál v NHL poslední zápas v roce 2018, přesto neustále vycházejí nové karty.

„Jágr má aktuálně přes osm tisíc karet, takže mi jich chybí ještě spousta. Jsou ale i takové, kde je na nich s jiným hráčem. Rozhodl jsem se, že ty sbírat nebudu,“ vykládá Jiří Ondejčík.

Kartičky kupuje v internetových obchodech, ale hlavně od jiných sběratelů. Facebooková skupina, jejímž je členem, má několik tisíc nadšenců a obchod s hokejovými kartami se odehrává hlavně tam.

„Už to není jako dřív, kdy jsme se scházeli a karty si vyměňovali. Občas se ale uskuteční burza,“ uvádí. Zrovna 25. června se sběratelé sportovních karet a suvenýrů potkají v Pardubicích v Enteria aréně.

Získat další kousky stojí čím dál víc

Nové kousky, které mu ve sbírce chybí, hledá na internetu každý den. Přiznává, že pořídit si pěknou kartu s nejlepším českým hokejistou je čím dál nákladnější.

„Spousta lidí si myslí, že když má Jágra, tak má poklad, a chtějí za to čím dál víc. Dřív podepsaná karta přímo od výrobce začínala na patnácti stovkách, dneska na třech nebo čtyřech tisících,“ podotýká.

Jaromír Jágr odehrál v Pittsburghu jedenáct sezon. Týmu, který má v logu tučňáka, Jiří Ondejčík fandí dodnes. Jeho utkání vynechá jen málokdy. Kvůli přímým přenosům vstává brzo ráno nebo vůbec nejde spát. Donedávna na jeho domě ve Stračově visela klubová vlajka Penguins. Se začátkem mistrovství světa v ledním hokeji ve Finsku ji nahradila česká.

Jednu místnost sběratel proměnil v soukromou síň slávy. Kromě karet a odznaků visí na stěně Jágrovy dresy. Loni se hokejový nadšenec v dresu Pittsburghu vyfotil se Stanley Cupem, který do Prahy přivezl obránce Jan Rutta z Tampy Bay Lightning, a nechal si vyrobit vlastní kartu.