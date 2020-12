Ve Dvoře Králové se líhnou pelikáni, dostávají rybky hlavou napřed

Bilance roku 2020 Safari park ve Dvoře Králové nad Labem bilancuje - v tomto roce se chlubí nejvyšší zaznamenanou návštěvností, mimořádnými přírůstky, a to i přes koronavirovou pandemii. Ta naopak zoo přinesla velké ztrátyi. Nucené uzávěry způsobily přímou škodu ve výši kolem 30 milionů korun, přičemž podpora Královéhradeckého kraje činila přes 13 milionů korun. V letních měsících přišly dva významné rekordy v návštěvnosti. Jen v průběhu července zavítalo do „české Afriky“ 152 tisíc lidí, nejvíc v historii. 5. srpen zase zaznamenal denní rekord v rámci přesného měření: africkou faunu přišlo obdivovat přes 9 700 lidí. Počítadla se zastavila na 450 722 návštěvnících, což znamená pokles asi o 90 tisíc lidí ve srovnání s rokem 2019. Cestovatelé z celého světa navíc safari park zařadili na portálu TripAdvisor mezi 10 procent nejlepších atrakcí planety. V roce 2021 oslaví safari park 75 let od založení. Návštěvníky čeká řada novinek, mimo jiné zrekonstruovaný pavilon hrošíků a letní expozice hrochů či most do safari, ale také zcela nová část areálu.