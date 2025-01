Vězeň na vycházce stihl s kumpány čtyři vloupání, benzinka už jim nevyšla

Podle kriminalistů muži přijeli k benzince na Rychnovsku v pondělí 27. ledna před druhou hodinou ranní a vůz značky Peugeot odstavili nedaleko.

Obešli napřed budovu a poškodili světla s pohybovými čidly. Měli na sobě rukavice a kukly. Páčidly se snažili otevřít zamčené vstupní dveře. Dovnitř se však nedostali, protože je vyrušil zaměstnanec, který byl uvnitř.

„Zaměstnanec slyšel hluk tříštícího se skla, uviděl na kamerách provozovny trojici mužů a celou událost okamžitě oznámil na linku 158. Když trojice mužů zjistila, že na ně někdo křičí, přerušili páčení vstupních dveří, otočili se a všichni tři z místa odjeli,“ uvedla mluvčí rychnovské policie Andrea Muzikantová.

Policie už v té době rozjela pátrání po podezřelém autě. Vůz záhy zastavili kostelečtí policisté na obchvatu Opočna. Tři muže odpovídající popisu ztotožnili, zadrželi a eskortovali na obvodní oddělení, aby podali vysvětlení. Pak už zůstali v celách.

Sedmatřicetiletý muž je ve výkonu nepodmíněného trestu do března 2026 za předchozí majetkovou trestnou činnost, ale právě měl povolenou vycházku. Pětadvacetiletý muž byl také již dříve za majetkovou trestnou činnost nepodmíněně odsouzen.

„V rámci prověřování dále vyšlo najevo, že se obvinění od 24. ledna, tedy od prvního dne ´vycházky´ nejstaršího z nich, měli dopustit ještě dalších tří skutků, a to dvou vloupání do stavebnin v Jihočeském a Středočeském kraji a ke vloupání do hotelové recepce v Libereckém kraji. Zajímali se především o finanční hotovost, na všech odcizených věcech měli způsobit škodu ve výši přes 160 tisíc korun a na poškozeném zařízení se částka vyšplhala na více než 400 tisíc korun,“ sdělila mluvčí.

Rychnovští kriminalisté v úterý 28. ledna zahájili trestní stíhání všech tří mužů. Obvinili je ze spáchání trestných činů krádeže a poškození cizí věci spáchaných ve spolupachatelství a dílem ukončených ve stadiu pokusu.

Oba muži ve věku 25 a 26 let jsou stíhaní na svobodě, sedmatřicetiletého muže policisté eskortovali do královéhradecké vazební věznice. Hrozí jim až pětiletý trest nebo peněžitá sankce.