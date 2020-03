Mezi Náchodem a Prahou by mohl jezdit rychlík, uvažuje se i o Wroclawi

Nasednout v Náchodě do rychlíku a už za zhruba dvě a čtvrt hodiny stát na pražském hlavním nádraží? Dnes se to zdá jako fikce, jejíž realizace by si nejspíš vyžádala miliardové investice do modernizace kolejí. Jenže už za pár let to může být realitou. A navíc téměř bez investic.



„Probírali jsme hlavně navýšení dálkové dopravy pro náš kraj. Málokdo si to uvědomuje, ale ta u nás je podhodnocená. Předběžně jsme se s panem ministrem domluvili, že toto spojení dává logiku. Navrhovali jsme, že by tady jezdily čtyři nové motorové soupravy,“ sdělil starosta Hronova Petr Koleta (ANO).



Dálková doprava ve státem objednávaných rychlících se v současnosti v kraji týká dvou tratí. Jde o devět párů denně na trase Pardubice – Liberec, které jezdí přes Hradec Králové, Jaroměř a Starou Paku, a také o osm párů rychlíků z Trutnova do Prahy přes Hradec Králové.

Jenže tam stát neplatí všechny spoje. Ministerstvo dopravy hradí jen rychlík z Prahy do Hradce, dál si objednává už jen šest párů denně. Zbytek musí doplácet kraj.



„Dva roky se snažíme o zvýšení počtu rychlíkových spojů. V tuto chvíli to dává smysl na trati do Trutnova. Chceme, aby tam stát platil všech osm párů. Peníze, které nyní doplácíme, bychom dali jinam, například na to spojit spěšnými vlaky Pardubice, Hradec Králové, Náchod a Broumov. Chceme na této trati více přímých spěšných vlaků,“ řekl první náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Martin Červíček (ODS).

Kraj má tedy stejnou prioritu: napojit Náchod na Hradec a hlavní železniční koridor bez přestupů. To se mu povedlo už v minulosti objednávkou rychlíku, dnes spěšného vlaku Dobrošov z Meziměstí do Hradce Králové.

Jde však o jediný pár denně. Přímé spojení na koridor od prosince umožňuje také spěšný vlak na trase Náchod – Choceň, který jede pětkrát za den a slouží hlavně k cestám na Moravu.

Rychlík s přestupem?

Jízda do Chocně trvá hodinu, do Pardubic je nyní se dvěma přestupy zhruba o 20 minut pomalejší, přesto se při jízdě na Prahu vyplatí. Je zřejmé, že starosta Hronova Koleta či náchodský zastupitel předseda místní organizace ANO Jiří Prokop těží při jednáních s ministerstvem hlavně ze stranické příslušnosti.

Tento týden se mají sejít i s Červíčkem, aby své kroky koordinovali, protože zatímco politici ANO preferují nové rychlíky na Náchod, Červíček chce hlavně upevnit spojení do Krkonoš.

„Pokud podporu, aby kraj měl možnost navýšit rychlíkové spoje, na ministerstvu dopravy získá kdokoliv, budu na tom úzce spolupracovat, byť to není systémové. Ale dosud ministerstvo tvrdilo, že na to nemá peníze,“ tvrdí Červíček.

Zavedení nového rychlíku totiž Praha podmiňuje rozdělením současné linky z Prahy do Trutnova v Hradci Králové. Argumentuje tím, že přestup v krajském městě by umožnil nasadit vhodnější vlakové soupravy a stát by na objednávce ušetřil.

Kraj však preferuje přímé spojení bez přestupu. Navíc může mít přirozeně obavy, že bude-li chtít ministerstvo v budoucnu šetřit, může to pokračování rychlíku na Trutnov ohrozit.



„My bychom třeba přišli o jeden přímý rychlík Trutnov - Praha, ale následně bychom získali rychlíky Pardubice - Hradec – Trutnov a Pardubice – Hradec – Náchod. Získali bychom jich víc a lidé, pokud by měli možnost jezdit pravidelně a rychleji, tak by tím jezdili,“ usuzuje Koleta.

Až do polské Wroclawi

Na trati do Náchoda je však ještě jeden problém. Stanice v Meziměstí není vybavená pro moderní motorové soupravy. Uvažovaný rychlík by tak měl končit v Náchodě či Hronově.

„Domluvili jsme s panem Havlíčkem, že by to byla linka nová. Náš požadavek je osm párů denně. Ministerstvo uznává, že jsme na tom v porovnání s ostatními kraji špatně, ale úředníci do roku 2030 nechtějí dálkovou dopravu navýšit. Budeme dál jednat, co bude reálné. Toto je náš cílový stav, k němu budeme muset nějak dojít,“ uvedl Jiří Prokop (ANO).

Domnívá se, že současné spojení Hradce Králové a Pardubic, kdy rychlíky mezi krajskými městy jezdí v hodinovém taktu, neodpovídá standardu. Napojení na Liberec je totiž jen jednou za dvě hodiny. Nový vložený rychlík by tak deficit dorovnal a kraj by mohl uspořené peníze použít jinde.

Politici uvažují také o tom, že by některé rychlíkové spoje mohly v budoucnu pokračovat až do polské Wroclawi. Nápad se líbí i ministerstvu, avšak s podmínkou, že by se nejprve zrychlila trať, a to hlavně vybudováním Vysokovské spojky, která má cestu do Náchoda zkrátit o 20 minut.

Její přínos má definitivně potvrdit studie železniční dopravy v oblasti, která už měla být v březnu hotová, ale nakonec bude až na podzim.



„Možnost realizace spojení Praha – Wroclaw přes Náchod je závislá na rozsahu modernizačních prací nejen v oblasti Královéhradeckého kraje, ale i v Polsku. Rozhodnutí (o modernizaci) učiní ministerstvo dopravy na základě předložené studie proveditelnosti s ohledem na ekonomickou efektivitu. Vzhledem k tomu, že současná dopravní infrastruktura neumožňuje zavedení konkurenceschopných vlaků přes Hradec Králové a Náchod, jednáme s Polskem o jejich vedení v relaci Praha – Pardubice – Lichkov – Wroclaw. Zahájení provozu těchto vlaků se předpokládá od jízdního řádu 2022/2023 v počtu čtyř párů vlaků,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Do Wroclawi se lze nyní po kolejích z Prahy dostat přes Drážďany, Harrachov nebo právě Lichkov, ale vždy s přestupem a na polské straně jen osobními vlaky. Nejrychlejší cesta přes Lichkov zabere nejméně 5,5 hodiny. Po modernizaci trati na Náchodsku by doba jízdy přes Náchod, Meziměstí a Valbřich klesla na 3,5 hodiny.

Radost by měl i náchodský starosta

A to už je pro ministerstvo zajímavé. Jenže kromě Vysokovské spojky by bylo potřeba dostavět druhou kolej z Velkého Oseku do Hradce Králové, zrychlit polskou trať od hranic do Valbřichu a modernizovat úsek mezi Policí a Teplicemi nad Metují.

„Na tom úseku se jezdí maximálně sedmdesátkou, v zimě tam praskají kolejnice, je to nejzanedbanější úsek trati. Hned o 15 minut by se jízda zkrátila. Jakmile bude studie proveditelnosti, chceme, aby se to hned začalo řešit. Další je výhybna v České Metuji, která brání v zavedení dalších vlaků,“ vyjmenoval příklady úprav Prokop.

Z možného zrychlení železniční dopravy by měl radost i náchodský starosta Jan Birke (ČSSD). „Jakékoliv spojení s Prahou nad rámec autobusové dopravy přivítám. V minulosti jsem se snažil prosadit rychlík Meziměstí – Praha,“ připomněl Birke ranní spoj, který kvůli nedostatku cestujících v prosinci po třech letech skončil. Dost možná je odrazoval právě dlouhou jízdní dobou.

„Určitě by tomu Vysokovská spojka pomohla, ale byl by to jen první krok, protože infrastruktura by se musela změnit i na zbývajících částech trati, ale také na polské straně, o čemž s Poláky jednáme,“ míní Červíček.