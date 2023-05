Mám právo se bránit, říká náměstek hejtmana. Rychlou jízdu v obci rozporuje

Rudolf Cogan, původní profesí advokát, se odvolával proti verdiktům Městského úřadu v Trutnově, ministerstva dopravy i pardubického magistrátu tak dlouho, až se případ promlčel. A přestože Nejvyšší správní soud ČR kauzu znovu oživil, Cogan dál odmítá, že skutek v roce 2020 spáchal.

„Mám sofistikovanou argumentaci ke skutku samému. Vůbec nevíte, jak to na místě vypadalo. Mám tři námitky, ale nebudu se k tomu vyjadřovat do médií. Rozporovat ho budu u správních orgánů nebo i u soudu,“ nehodlá se s uznáním viny smířit.

Úřady Coganovi vyměřily pokutu čtyři tisíce korun, tu prý zaplatil, ale odmítá komentovat, v jaké fázi sporu se tak stalo: „Pokuta je zaplacená.“

Jeho počínání udivilo krajskou opozici i koaliční partnery. Ti ho sice přímo nekritizují, ale sami by prý podobný přístup nezvolili.

„Nemám o tom žádné informace, ale kdyby se to stalo mně, pokutu zaplatím a jdu dál,“ říká první náměstek hejtmana Pavel Bulíček (Piráti), jehož stranický kolega Aleš Dohnal musel před lety po podobné kauze řízení bez řidičáku odstoupit z lukrativní funkce předsedy dopravního výboru kraje.

„Za mě je to špatně. Pokud by se to stalo v našem klubu, asi bych se nedokázal ztotožnit s tím, že by se to někdo snažil obejít. Měl by tu vinu nést a přijmout i potrestání,“ míní předseda opozičního klubu ANO Petr Koleta. Podle něj není problém samotný skutek, ale přístup k jeho řešení.

Je to běžný přestupek, hájí ho hejtman

Za Coganem stojí hejtman Martin Červíček (ODS). Podle něj se Rudolf Cogan cítí v právu a snaží se očistit: „Mám pocit, že kolega reagoval na z jeho pohledu nesrovnalosti a ty chtěl řešit v dalších stupních správního řízení. Beru to jako běžný přestupek, který je na silnicích páchán denně, to by se nemělo srovnávat s věcmi, které by mohly být společensky škodlivé.“

V podobné situaci byl před čtyřmi lety i šéf krajské ODS a poslanec Ivan Adamec, kterému hlídka naměřila 92 kilometrů. Událost se mimochodem stala na stejné silnici jen o vesnici vedle. Adamec tehdy zaplatil pět tisíc a na půl roku přišel o řidičský průkaz.

„Rozhodně jsem kolem toho nechtěl dělat nějaké ofuky. Rychlost jsem uznal, vše podepsal, zaplatil. Divím se, že kolega to tak řeší. Stát se to může každému. Ale každý má právo se hájit všemi dostupnými prostředky, jak se říká. Akorát politici jsou na tomto hůř, neměli by hledat kličky, ale jít příkladem a okamžitě zaplatit, pokud je to v souladu s právem,“ říká Adamec.

Cogan však tvrdí, že je zvyklý dotahovat věci do konce: „Každý má jiný přístup.“