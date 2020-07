Za zmanipulování tendru na nemocnici v Náchodě dostal šéf odboru pět let

Obžaloba vinila Lubomíra Červinského, externího poradce tehdejšího hradeckého hejtmana Lubomíra France z ČSSD, z toho, že upravil podmínky veřejné soutěže na přestavbu Oblastní nemocnice Náchod, aby je splnila jen stavební firma Metrostav.

Druhý obžalovaný, někdejší vedoucí odboru investic Královéhradeckého kraje Emil Kmoníček, měl dokumenty podepsat bez kontroly a navíc parametry tendru přednostně poskytnout právě Metrostavu. Za zneužití pravomoci úřední osoby a zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky oběma hrozilo až dvanáct let vězení.



Zatímco Kmoníček dostal pět let ve věznici s ostrahou a zákaz činnosti v nevolených orgánech územních samospráv, Červinského soud osvobodil, neboť podle něj nebylo prokázáno, že skutky uvedené v obžalobě spáchal.

„Mohlo to být, jak uvádí obžaloba, ale stejně tak to mohlo být, jak popisuje obžalovaný Červinský. Za takových okolností nemáme možnost rozhodnout jinak. On byl pouze poradce, ale odpovědnost za rozhodování je na úřednících a radě kraje,“ zdůvodnil rozhodnutí předseda senátu Miroslav Mjartan.



Podle obžaloby muži záměrně nastavili podmínky dvou tendrů tak, aby zúžili okruh firem, které se mohly o zakázku za více než miliardu korun ucházet.

Podle závěrů vyšetřování vše řídil poradce hejtmana Červinský. Zajistil, aby kvalifikační předpoklady zvýhodňovaly firmu Metrostav, která se o zakázku ucházela ve sdružení se společností VCES.

„Kvalifikační podmínky zahrnovaly reference v podobě jedné přestavby zdravotnického zařízení za provozu za nejméně 550 milionů korun a dvou staveb za nejméně 250 milionů bez DPH, vše s třídou energetické náročnosti B,“ stojí ve spisu.

Takové reference má podle obžaloby v Česku jen Metrostav ze zakázek v Motole, Kladně a Příbrami. Konkurence je mít nemohla.

V zemi vznikly v požadovaném období už jen tři zdravotnické stavby nad 550 milionů, ale žádná z nich v třídě B. Firmy navíc musely mít řadu osvědčení a odborníky, kterých je v Česku naprosté minimum.

Podle soudu však Červinský upravoval kritéria na základě pokynů, které požadoval hejtman Lubomír Franc. Právě ten podle předsedy senátu požadoval přísnější kritéria.