Škoda Auto chce rozšířit závod v Kvasinách, koupila polovinu nové zóny

Stavební stroje na budování nové průmyslové zóny Solnice-Kvasiny stále ještě pracují, ale Královéhradecký kraj už má všechny pozemky téměř prodané. O místo v rozlehlé lukrativní lokalitě hned vedle závodu Škoda Auto měli zájem tři uchazeči. Nabídky nakonec podali dva a hlavní zájemce nepřekvapí. Větší polovinu zóny koupila od Královéhradeckého kraje automobilka Škoda Auto. Za 12 hektarů půdy ze 22 zaplatila 142,5 milionu korun bez daně.

„S druhým zájemcem kraj stále jedná. Uchází se o zbylých 45 procent nabízených pozemků,“ potvrdil krajský radní pro majetek a investice Zdeněk Praus (ANO).

Investorem průmyslové zóny je Královéhradecký kraj. Přestavbu území za zhruba 670 milionů korun bez daně v lokalitě Solnice-jih by měl dokončit v letošním roce. Na strategickou investici přispěje 410 miliony korun stát z osmimiliardového balíku na rozvoj území kolem závodu Škoda Auto v Kvasinách. Díky tomu může kraj čtvereční metr pozemků nabízet za 1200 korun.

„Hlavní práce jsou již hotové. V celé lokalitě jsme vybudovali inženýrské sítě, ještě zbývají některé přeložky a stavba komunikace k automobilce v Kvasinách. Začínáme také koordinovat výstavbu železniční stanice Lipovka, která na nás navazuje,“ popsala Jana Jiráňová z krajského inovačního centra CIRI, které projekty kolem Kvasin připravuje.

Stavaři postaví celkem 3,5 kilometru silnic, hotovy jsou silniční i železniční most, odvodnění a suchý poldr. Součástí projektu byla také modernizace čistírny odpadních vod pro Solnici.

Letos v lednu měly začít také práce na stavbě seřazovacího nádraží v Lipovce, které spolu s modernizací trati z Týniště nad Orlicí buduje Správa železnic. V těsném sousedství průmyslové zóny vznikne nádraží s desítkou kolejí, kde se budou sestavovat převážně vlaky s hotovými auty z automobilky. Ty se nyní mohou šikovat až v Týništi nad Orlicí. Součástí investice bude také elektrifikace trati, její zrychlení až na 120 kilometrů za hodinu či vybudování nové zastávky u průmyslové zóny. První dvě etapy přijdou železničáře na 2,7 miliardy korun a hotové mají být v roce 2027.

„Cílem je vedle zatraktivnění osobní dopravy také vyšší podíl železnice na zásobování výrobních závodů v průmyslové zóně Solnice–Kvasiny,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Automobilka plánuje novou halu

Škoda Auto nechtěla své plány s novými pozemky komentovat. Bez odpovědi nechala také dotazy na možné rozšíření výroby v Kvasinách.

„K budoucím plánům a programům výroby se nebudeme vyjadřovat,“ sdělila stručně mluvčí pro závody Kvasiny a Vrchlabí Nikola Franková.

Z registru smluv nicméně vyplývá, že na pozemcích od kraje chce postavit novou výrobní halu o rozloze 50,6 tisíce metrů čtverečních. K ní má náležet necelé 3 tisíce metrů velký přístřešek a zhruba stejně velké parkoviště. Náklady na stavbu se odhadují na 4 miliardy korun bez daně a dalších 7 miliard mají stát výrobní technologie.

„Záměrem je výroba a s ní spojené skladování komponent přímo montovaných do vozu, včetně potřebné dopravní a technické infrastruktury a zázemí pro zaměstnance,“ stojí v příloze kupní smlouvy.

Záměr počítá s tím, že do haly denně přijede 80 kamionů s díly a že expedici obstará dalších 30 nákladních vozů. V hale má pracovat asi 300 lidí. Stavba by mohla začít v roce 2031 a provoz se plánuje na rok 2034. Pokud by se do 10 let nepodařilo záměr realizovat, může kraj požádat o vrácení pozemků.

Opatrná reakce automobilky je pochopitelná. Celé odvětví v posledních měsících prochází velkou nejistotou, především kvůli přísným evropským limitům na snižování emisí a pomalému nástupu elektromobility. Zejména mateřský Volkswagen ohlásil výrazný propad zisku, na kterém mají velký podíl klesající prodeje v Asii. Německým odborům se sice teď podařilo odvrátit uzavírání tamních továren, ale Volkswagen chce do roku 2030 v Německu postupně zrušit přes 35 tisíc pracovních míst.

S obavami to sledují také ve Škodovce, která zatím celý koncern táhne. Nejistota se pomalu promítá i do Kvasin. Když firma před pár lety koupila pozemky severaně od závodu, spekulovalo se o jeho dalším rozšíření. Nyní tam automobilka buduje slíbený protihlukový val směrem k obci. Pokračovat měl i na straně k horám, ale podle zdrojů blízkých automobilce další etapa se odkládá na neurčito, protože závod na ni nedostal přidělené peníze. Obdobně se vytratil také záměr na přečerpávání užitkové vody z čistírny, který se ukázal jako nerentabilní.

„My jsme se v minulosti báli, že by se tam mohlo ještě něco zastavět, ale nakonec tam bude jen ten val, což nás těší,“ přiznal starosta Kvasin Jiří Tobiška (nestr.).