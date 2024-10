Koleta: Místo dominance cítím zodpovědnost, hejtmana i starostu zvládnu

„Jsem živnostník do morku kosti. Nehodlám se smířit s politiky, kteří myslí více na prospěch vlastní než občanů,“ stojí v medailonku Petra Kolety, který chce představit programové prohlášení krajské koalice do tří měsíců. Jeho hnutí ANO nakonec vládu sestavilo s uskupením Hlas samospráv (SOCDEM, Společně pro kraj, Rozvíjíme Hradec) a s koalicí SPD, PRO, Trikolory a Svobodných.

„Cítím spíš zodpovědnost než dominanci,“ řekl po vyjednávání, po němž ANO obsadí sedm míst v devítičlenné krajské radě.

Platí i pro Královéhradecký kraj heslo hnutí ANO „Zase bude líp“? V čem?

Žijeme v celosvětově zvláštní době. Ale záleží na každém z nás, jak se budeme chovat, jak budeme žít. Tedy ne, co každý čeká od kraje, ale spíš co by mu chtěl dát.

V devítičlenné radě máte sedm křesel včetně hejtmana. Takovou dominanci jste bezprostředně po volbách asi nečekal...

Vyjednávání dopadlo tak, jak dopadlo. Každý včetně mě, koalice i opozice jsme měli nějaké představy. Ano, máme sedm křesel a po jednom Hlas a Svobodní s SPD, Trikolorou a PRO. Další možnost by bylo hledání dohody ve formátu 5-2-2, aby to pro partnery bylo stejné. Ale zpět k té dominanci: já cítím spíš zodpovědnost.

Při vyjednávání se Silnými lídry byla ve hře varianta rozdělení křesel v radě po čtyřech postech pro ANO a Silné lídry a jeden pro Hlas samospráv...

A ta varianta byla odmítnuta.

Chtěl jsem zeptat spíš na to, jestli jste neměl pocit, že Silní lídři se ve skutečnosti dohodnout ani nechtějí?

To je spíš otázka na ně. Já si na pocity hrát nemůžu, a to ani při sestavování koalice. Ve chvíli, kdy je nabídka, opakuje se a je odmítnuta? Nevím, jaké pocity měli Silní lídři nebo co hráli. Řekl bych, že nabídka 4-4-1 byla férová.

Dostali jste se při vyjednávání se Silnými lídry i k programovým otázkám?

Všechny strany, které kandidovaly, mají program obdobný. Každý z nás chce posunout zdravotnictví na vyšší úroveň. Každý z nás chce totéž i pro sociální služby, školství nebo dopravu. Shoda je i pokračovat v tom, co tu bylo za čtyři roky nastoleno. To znamená investice. Můžeme se podívat na to, jestli jsou projektové dokumentace v takovém stavu, který odpovídá i našemu pohledu. To je prostě běžná analýza. Ale jinak jsou naše programy opravdu stejné.

Nakonec jste se velmi rychle dohodli s koalicí vedenou SPD...

A byly i jiné možnosti, když byla odmítnuta až velmi vstřícná nabídka 4-4-1?

Chci se zeptat na něco jiného: Panovala uvnitř hnutí ANO jednota, že strana SPD je tím správným partnerem?

To je hrozně složité. Pro někoho není partnerem ANO, pro druhého SPD a pro třetího Svobodní, Trikolora anebo Starostové. Každý člen naší kandidátky může mít trochu jiný názor a nikdy se nemůže líbit všem. Ani to, že bychom šli se Silnými lídry. Žijeme v demokracii a já to respektuji. Důležité je, abychom našli shodu a začali pracovat.

Ve 45členném zastupitelstvu máte převahu 24 hlasů, což není moc. To asi bude vyžadovat disciplínu...

To určitě, ale neplatí to jen pro nás. I my jsme se myslím chovali výrazně pro kraj a věřím, že stejně se bude chovat i případná opozice. Všichni v zastupitelstvu by měli mít na srdci náš kraj a já věřím, že všichni to budou brát ve stejném duchu jako my. Pokud už jsme něco napadali, nebo na něco upozorňovali, určitě to nebyly zásadní věci jako rozpočty nebo investice.

Čili v zastupitelstvu očekáváte přátelskou atmosféru?

Nemyslím si, že politika je nějaké velké přátelství jako spíš zdravý rozum. Ostatně zastupitelé jsou zvoleni pro to, aby při hlasování používali zdravý rozum. Musíme dokázat slušně komunikovat i přes opačný názor.

Tři členové krajské rady jsou zároveň poslanci a další čtyři včetně vás jsou starosty. Myslíte si, že dovedete skloubit funkci hejtmana a starosty Hronova?

Pokud bych si to nemyslel, nekandidoval bych jako lídr kandidátky ANO. Pokud bych měl sebemenší pochybnost, kandidovat ani nebudu.

Jde mi hlavně o to, abychom lidem vrátili důvěru v politiky. Petr Koleta

Prý se chystáte převést 80 procent starostovské práce na nově uvolněného místostarostu...

Hronov je moje město a moje srdeční záležitost. Nechci nic počítat na procenta. My máme připravené investice a byl bych rád, kdyby se všechny dokončily. Tomu budu pomáhat, seč mi budou síly stačit. Starostou jste 24 hodin, to samé hejtmanem. Jedničku kandidátky jsem odmítl dělat před čtyřmi lety, protože jsem věděl, že bych to nezvládl. Město se rozjíždělo a nyní už máme připravené další projektové dokumentace na investice za 300 až 400 milionů. Mám dva zkušené místostarosty. Spíš se ptám: Chce tu práci někdo dělat? A nejen u nás na městě, ale i v jiných? Jsou tu takoví lidé? Mě práce baví a mám ji rád. Ale moji pozici nikdo nechce dělat. Zkrátka nemám pocit, že by měl někdo zájem dělat politiku nejen na městech, ale i na kraji.

Programové prohlášení chcete představit do tří měsíců. Přesto: V kterých oblastech byste rádi postupovali jinak než současné vedení kraje?

Počkejte si, nechci předbíhat. Nebylo by to férové ani k našim partnerům, kteří jsou s námi v koalici. Každý máme svou představu.

Krajem křižovaly autobusy s vaší tváří a heslem Vrátíme lidem, co jim Fialova vláda vzala. Na co se tedy můžeme těšit?

Na co byste se těšil vy? Zkuste mi to říct.

Nemyslím si, že by mi vláda něco vzala...

Jde mi hlavně o to, abychom lidem vrátili důvěru v politiky. Vy asi máte pocit, že splnili vše, co slíbili. S tím ale nemůžu souhlasit. To, co jsem slíbil v Hronově, snažím se splnit. Pokud si vezmete náš program, zjistíte, že se jej snažíme postupně plnit. V předminulých komunálních volbách jsme měli těsně nad 20 procent hlasů a po čtyřech letech, kdy lidé viděli, že program plníme, už to bylo téměř 40 procent. Možná mě někdo neměl rád, ale už se to obrací. To znamená, že pro mě je důležité, aby lidé věřili v politiky. Když řeknu, že to či to chci udělat, chci to i splnit. Když se to nepodaří, je to špatné. Proto počkejte na programové prohlášení, které musíme mít ve shodě s partnery, to se budu snažit plnit. A nejde jen o peníze. Můžeme se bavit například o veřejné dopravě. I tam je spousta věcí, které nás nemusí tolik stát, a přesto mohou přinést důchodcům i studentům úlevy. Je to ale lepší ve spolupráci s Pardubickým krajem.