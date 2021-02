Musíme zrychlit očkování a testování, apeluje na vládu hejtman Červíček

Vláda neschválila nouzový stav, jak velký je to podle vás problém v organizaci těch opatření?

Budeme si muset počkat, co udělá vláda a jednotlivá ministerstva, protože jsou tady různé zákony, podle kterých mohou některá opatření nadále platit. Bude záležet na rozhodnutí ministerstev. Myslím, že se budeme muset sejít s hygienou a v rámci krizového řízení a štábu vyhodnotit stávající situaci v Královéhradeckém kraji a říci si, jestli jsou některá opatření, která by bylo vhodné v našem regionu ponechat. Na základě takovéto diskuse a vyhodnocení situace se můžeme bavit o tom, co udělá Královéhradecký kraj. Je snaha sjednotit to i v rámci jednotlivých krajů. My teď v asociaci krajů máme poradu, budeme se bavit, jaké přístupy by mohly být zvolené. Ta diskuse teď jede velmi intenzivně.

Pokud by se otevřela horská střediska, bude to jistě nápor i na blízké nemocnice. Jednáte o možnosti další pomoci, aby takové pacienty zvládli?

Upozorňoval jsem na to, že když budou otevřená horská střediska, lze očekávat další problémy, jako jsou úrazy na sjezdovkách. Každý rok v únoru máme 40 hospitalizací pacientů s úrazy, kteří vyžadují péči. Velmi často skončí na intenzivních lůžkách. Proto jsem už před asi třemi týdny upozorňoval ministerstvo zdravotnictví, že je potřeba s tím počítat, koordinovat péči o pacienty s tím, že je budeme převážet i mimo Královéhradecký kraj. Nakonec to se dnes děje jen kvůli covidu.

Očkování by se mělo v rizikových oblastech zintenzivnit, takže můj požadavek na vládu bude, aby zvážila v rámci dodávek, které nejsou dostatečné, jestli nelze některé objemy zvýšit. Martin Červíček hejtman Královéhradeckého kraje

Máte informace, že by se chystal nějaký další převoz pacientů z krajských nemocnic?

Zatím jsem informovaný, že situace se stabilizovala, že lůžka, která jsou k dispozici, prozatím stačí. Nemám teď informace o tom, že by se plánoval nějaký další převoz.

Která část trutnovského okresu je nejpostiženější?

Společně s hygienou už od začátku roku upozorňujeme, že vývoj epidemie na Trutnovsku je určitě něčím ovlivňován. Proto jsme poslali i první vzorky, které jsme vytipovali, že měly určité znaky mutace, a chtěli po ministerstvu, aby nám co nejdříve řeklo na základě jasných dat, jestli vývoj epidemie je ovlivněn britskou mutací. Dnes po měsíci se dozvídáme ze Státního zdravotního ústavu, že 60 procent vybraných vzorků, které jsme poslali, potvrdilo britskou mutaci, a že epidemie je tím ovlivněná, že šíření je rychlejší, možná se to odráží i na hospitalizovaných pacientech. Z toho důvodu si myslíme, že náš region zaznamenává vysoká čísla zejména kvůli komunitnímu šíření, které je ovlivněno britskou mutací. Když jsme měsíc zpátky požadovali bližší údaje, musím přiznat, že dodnes jsem nedostal vysvětlení, jestli na základě vzorků lze říci něco konkrétnějšího, jestli lze hodnotit konkrétní lokality.

Budou opatření na Trutnovsku fungovat, budou je lidé dodržovat?

Když o tom dva dny diskutuji s ministrem zdravotnictví a hlavní hygieničkou, upozorňuji na to, že jakékoliv opatření, které vláda přijme, by mělo být odůvodněno a mělo by vycházet z nějaké analýzy a z dat. Čtvrteční rozhodnutí, které konstatovalo, že ministerstvo zdravotnictví to zvážilo, označilo rizikovou oblast Trutnovsko. A snaží se dalšími opatřeními, jako je omezení mobility, pokusit vše zpomalit. Jestli to zafunguje, uvidí se v dalších dnech. Osobně jsem přesvědčen, že se máme víc soustředit spíš na věci, jako je testování, a to v co nejvyšší míře. Proto jsem oslovil armádu a požádal ji o dva mobilní týmy, které nám jezdí na Trutnovsku. Opakovaně jsem žádal o zvýšení, máme přísliby, že by týmů mohlo být více. Testování pro širší veřejnost na území Trutnovska, myslím, může mít vliv na zpomalení epidemie, protože včas budeme schopni diagnostikovat lokality, kde výskyt koronaviru je větší. Zároveň jsem přesvědčen, a byl jsem ujištěn krajskou hygienou, že budeme více trasovat případy, které mají rizikovost, například jsou spojené s britskou mutací nebo lokalitami, kde se objevila. Trasování by mohlo označit nejen lokality, ale i poskytnout informaci pro veřejnost, aby byla obezřetnější a snažila se více zachovávat pravidla sociálního kontaktu. Ale k tomu potřebujeme mít data z testů a co nejrychlejší trasování. V neposlední řadě budeme muset pokračovat v intenzivním očkování. My jsme od začátku roku očkování nastavili tak, že co dostaneme, do týdne vyočkujeme. Bohužel ani dnes nemáme proočkovanou rizikovou kategorii 1A, tedy zdravotníky, seniory v domovech a seniory 80+. Dostali jsme kolem 20 tisíc vakcín a ty máme vyočkované a čekáme na další závoz. Očkování by se mělo v těch rizikových oblastech zintenzivnit, takže můj požadavek na vládu bude, aby zvážila v rámci dodávek, které nejsou dostatečné, jestli nelze některé objemy zvýšit.

Jak dlouho dopředu jste o navrhovaných opatřeních věděl?

Jsem už druhý den (ve čtvrtek, pozn. red.) v kontaktu s policií, nejen s krajským ředitelem, ale i s policejním prezidentem. Domlouvali jsme se, jakým způsobem by měla policie zajišťovat opatření, pokud by došlo k omezení pohybu v okrese Trutnov. Chtěl bych podotknout, že jde o opatření, která mají pomoci snížit mobilitu. Lidé, kteří nemají vztah k okresu Trutnov, nemají tam jezdit. Není to prosím hermetické uzavření okresu. Podle vyjádření ministerstva jde především o to, odradit od cesty na Trutnovsko lidi, kteří tam nutně jet nepotřebují, tedy především zredukovat cesty na hory. Co se týče těch, kteří tam žijí a pracují, existuje celá řada výjimek. Může se třeba vycestovat do školy, za zdravotnickou péčí a pokud se o někoho starají. To jsou všechno věci, které by policie měla respektovat a umožnit cestování z okresu a zpátky na okres Trutnov.

Kraj v minulosti nakoupil ochranné prostředky, budete je ze svých zásob do okresu dodávat, nebo počkáte na centrální slíbené dodávky?

Mám informaci, že nejenom ministerstvo vnitra už nabídlo ze svých skladů zdravotnické ústenky, které budeme postupně distribuovat na jednotlivá místa v okrese Trutnov, ale i ministerstvo školství dostalo za úkol vybavit příslušná školská zařízení ochrannými prostředky.

Víte, kdy se tam dostanou?

Z vyjádření pana ministra jsem pochopil, že by se s distribucí mělo začít neprodleně.

Vy sám jste nyní v karanténě, ve čtvrtek jste měl jít na kontrolní PCR test, už máte výsledek?

Asi před půl hodinou mi přišla zpráva, že jsem negativní. Jsem však v karanténě kvůli pozitivnímu testu manželky, která je zdravotní sestrou v náchodské nemocnici. Budu se muset domluvit s hygienou, jak dál postupovat. Podle jednoho z výkladů jsem součástí takzvané kritické infrastruktury, kde je povoleno pracovat i při nařízené karanténě, pokud se dodržují určitá opatření.