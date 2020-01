Obec zavřela část rozhledny na Velké Deštné, turisté lezou přes branku

Nová vyhlídková věž o výšce téměř 18 metrů stojí na nejvyšším vrcholu Orlických hor v nadmořské výšce 1 115 metrů. Když se prvně otevřela v říjnu, přitáhla davy a zájem nepolevuje ani přes zimu.

Na vyhlídku, kde není žádná obsluha, se stoupá napřed po technickém schodišti, dál po točitých schodech. V mrazivém počasí tu však hrozí pády. Obec proto z bezpečnostních důvodů uzavřela vršek rozhledny 31. prosince v 18 hodin, když zjistila, že se tam kdosi nejspíš chystá odpalovat ohňostroj.



„Nahoře na rozhledně je to nebezpečné. Klimatické podmínky se mění, schodiště namrzá, pak to roztaje, ale znovu se to opakuje. Staly se tam dva úrazy a je naše výsostné právo to uzavřít. Někdo na sebe musí vzít tu odpovědnost a obec je provozovatelem. A opravdu nebudeme denně běhat na kopec, abychom rozhlednu otvírali a zase zavírali,“ vysvětluje starostka Deštného Alena Křížová.

Podle starostky se na točitých schodech asi s patnácti stupni staly dva úrazy, když tam návštěvníkům uklouzly nohy.

Horští záchranáři potvrdili, že určitě zasahovali u jednoho úrazu na rozhledně. „Stalo se to o nynějších prázdninách, jednalo se o uklouznutí na zmrzlých schodech. Dotyčný utrpěl úraz hlavy, otřes mozku,“ říká náčelník Horské služby v Orlických horách Josef Hepnar.

Obec sice zamkla branku na podestě rozhledny, jenže neukáznění turisté lezou až nahoru.

„Vůbec nechápu, proč lidé přelézají zamčenou branku. Je to tam nebezpečné. Dokonce by mohli spadnout dolů. Přitom z podesty je vlastně stejný výhled jako z vrcholu. Vzhledem k tomu, že má chumelit, se teď rozmýšlíme, jestli by nebylo lepší zavřít celou rozhlednu,“ podotýká starostka, která místo dovolené už dva dny řeší, co se na rozhledně děje.



Obec zveřejnila informaci o částečném uzavření rozhledny ve čtvrtek na facebookovém profilu Moje Orlické hory a Podorlicko. „Přiznám se, i já jsem dnes přelezl branku a zdaleka jsem nebyl jediný. Vlastně přelezl ji každý, kdo se tam dnes ráno objevil. Možná by stačilo dole nebo nahoře vyvěsit upozornění, že je plošina z bezpečnostních důvodů uzavřena. Není tam vůbec nic a mezi dnešními návštěvníky rozhledny jsem zaslechl i takový názor, že zámek tam dal určitě nějaký ´vtipálek´,“ napsal v diskuzi návštěvník Rosťa Bartoň.

Přímo na Facebooku obce někteří potvrzovali, že branku přelézala ve čtvrtek naprostá většina turistů, včetně starších lidí i dětí, a riskovali pád dolů. Nikdo prý totiž nechápal, proč by zrovna v pěkném počasí, kdy schody namrzlé nebyly, nemohli návštěvníci až nahoru.

Architekta při návrhu rozhledny inspirovaly proudy deště ve větru, tedy živel, který dal kopci název. Vyhlídka na půdorysu nepravidelného pětiúhelníku je tvořena ocelovou konstrukcí, kterou zakrývá opláštění z modřínových hranolů.