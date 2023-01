Rokytnice znovu mrznout už nebude. Město má novou smlouvu na teplo

Ve městě se tak nebude opakovat scénář ze začátku listopadu, kdy radnice odmítla novou smlouvu a teplárna zastavila výrobu. Bez tepla a teplé vody byli v Rokytnici čtyři dny.

Radnice se s firmou v listopadu dohodla na dočasných podmínkách do konce roku. Do té doby měla vyjednat novou smlouvu pro městskou firmu Centep, která teplo odebírá a distribuuje k zákazníkům. K osobnímu jednání však došlo až 19. prosince v Brně, kde se strany dohodly na parametrech smlouvy. Tu firma poslala městu 22. prosince.

„Ještě jsme ji konzultovali s naším právníkem, aby bylo jasné, co se bude dít, když jedna ze stran nesplní, co má,“ podotkl šéf tepláren Luděk Koch.

Parametry v nové smlouvě jsou stejné jako v provizorní dohodě – pelety na výrobu tepla bude dál zajišťovat Centep a teplárně bude platit bez daně 386 korun za gigajoule tepla. Smlouva bude platná 1,5 roku, pak chce radnice technologii odkoupit a teplo vyrábět sama.

„Stávající dodavatel bude dodávky tepla zajišťovat do 31. května 2024. Od 1. června 2024 bude dodávky v plném rozsahu zajišťovat městská společnost Centep,“ uvedl starosta Rokytnice Luboš Michalec.

Smlouva jako kompromis

Smlouva na 1,5 roku vznikla jako kompromis, při němž na dodávku tepla město nemusí vypsat novou veřejnou soutěž. Firma Ekoenergy Moravia před lety po získání zakázky vybudovala nové kotelny na úvěr, který bude splácet ještě 3 roky. Cenu za odkup technologie by měl určit nezávislý znalec. Michalec očekává, že by tak radnice mohla ušetřit až 9,8 milionu korun oproti podmínkám, které v říjnu požadoval Koch.

Podle starosty kvůli nové smlouvě nedojde ke zvýšení ceny tepla. To však není přesné. Rokytnice totiž za poslední měsíc zvedla cenu tepla a teplé vody už dvakrát. Poprvé od 1. prosince z 909 na 1485 korun za gigajoule a podruhé od 1. ledna na 1760 korun.

Situaci v městské firmě Centep opakovaně řešilo také rokytnické zastupitelstvo. V listopadu totiž vyšlo najevo, že firma se kvůli dodávkám paliva pro topení dostává do ztráty a nemá peníze na nákup pelet pro druhou polovinu prosince. Finanční výbor zastupitelstva po kontrole hospodaření firmy upozornil, že dlouhodobě vykazuje minimální zisk a samotné středisko tepelného hospodářství je ve ztrátě již od roku 2018.

Radnice v prosinci Centepu schválila mimořádnou pomoc ve výši půl milionu korun, kterou by městská firma měla v budoucnu do rozpočtu vrátit. Současně jedná o kontokorentním úvěru, který by umožnil reagovat na náhlé změny cen paliva.