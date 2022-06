Britské hvězdy načaly Rock for People, muziku přerušila stížnost na hluk

Když angličtí Wolf Alice zahráli svůj největší hit Silk, který se objevil v soundtracku k druhému dílu kultovního filmu Trainspotting, bylo už zřejmé, že první večer přehlídky Rock for People bude patřit ostrovní scéně.

Při koncertě Wolf Alice, v jejichž zadumaném alternativním rocku rozpoznáte folk, hard rock i osmdesátkový punk, se fanoušci teprve rozehřívali. Chvílemi to byli The Cranberries, chvíli Guano Apes, nakonec však parta kolem blonďaté zpěvačky Ellie Rowsell bavila hlavně chytlavými melodiemi a ve skoro třicestistupňovém vedru ani tak nevadilo, že je to muzika spíš k poslechu než k tancovačce.

Na výborných posthardcorových Ghostkid a britskoirských punkáčích IDLES už se fanoušek skutečně zapotil, ale stejně pořád viselo ve vzduchu, že hvězda večera teprve přijde.

Teprve na skotské rockery Biffy Clyro byl areál u druhého největšího pódia konečně plný. Zpěvák a kytarista Simon Neil prokázal, že do živého vystoupení dává úplně všechno. Kapela sází na snadno zapamatovatelné melodie, dravé kytarové riffy a vypjaté emoce v dlouhých baladách a patří přesně mezi ty, na něž můžete vzít bez obav kamaráda i partnerku.

„Došlo k chybě, omlouváme se“

Jenže po zábavné svlékací show vycházející britské hvězdy, rapera slowthai, přišla první výrazná nepříjemnost letošního ročníku.

Byla přesně půlnoc a zrovna když se návštěvníci dostali do varu a těšili se na koncert českého rapera, který si říká Redzed, veškerá hudební produkce v areálu ztichla.

Kapela předstoupila před stovky lidí a oznámila, že se koncert ruší, protože na festival podle jejich slov přišla stížnost kvůli hluku. Více situaci neobjasnili, omluvili se, řekli, že zahrají až další den, že je to moc mrzí, a začali balit nástroje. Nevídaná věc ovlivnila zbytek večera a dav fanoušků nejdříve naštvaně pískal a pak většina z nich vyrazila pryč z areálu.

„Došlo k chybě na naší straně a čas vystoupení byl omylem nastaven do času, když už bylo domluveno, že nepoběží produkce na otevřené scéně. To bylo v hektice příprav přehlédnuto. Chyba nebyla na straně Redzeda, omlouváme se divákům. O Redzedovo vystoupení však nepřijdou, operativně jsme jej přesunuli na dnešek,“ uvedla mluvčí festivalu Anna Vašátková.

Co se týče dalších koncertů, dojde podle organizátorů pouze k malé změně v časech. „Na víkendové dny je již vše nastaveno správně. I pro nás toto byla výjimečná věc, další program není nijak ohrožen,“ ubezpečila mluvčí.

Ve čtvrtek jsou na programu například kapely Everyone You Know, Skillet, Enter Shikari, Royal Blood. V pátek vystoupí už ve 14 hodin Ivan Mládek a jeho Banjo Band, dále Kennyhoopla, Dope D.O.D. a hlavní hvězda Fallout Boy. Sobotní odpoledne odpálí Vypsaná fiXa s písněmi na přání a vrcholem celého ročníku bude trio večerních kapel Weezer, SUM 41 a Green Day.

Část pátečního programu bude patřit Ukrajině. Rock for People se domluvil s největším ukrajinským festivalem Atlas, který na letišti pomohl zorganizovat pět koncertů ukrajinských interpretů a několik debat včetně účasti ukrajinského velvyslance Jevhena Perebyjnise.

Cestou na letiště do Parku 360 je nejlepší počkat si na kyvadlovou dopravu. Festivalový autobus jezdí z Hradce Králové od Terminálu HD přes hlavní nádraží a zastávky Muzeum a Akademika Bedrny a z letiště zase zpět do města.

Covid změnil branži, spousta lidí odešla

O tom, že to pro pořadatele podobných akcí není v poslední době vůbec jednoduché, se před několika dny rozhovořil ředitel a zakladatel Rock for People Michal Thomes.

„Letošní ročník je z hlediska příprav výjimečný. Normálně Rock for People připravujeme hned po skončení předchozího a většinou máme lineup i základní produkční přípravu hotovou zhruba tři měsíce před začátkem. Zbývající měsíce už pracujeme hlavně na detailech stavby areálu. Máme však za sebou dva roky covidu, v té době jsme zorganizovali dva menší ročníky a ten jsme měli připravený už od roku 2020. Mysleli jsme si, že díky tomu budeme mít náskok a hlavní energii jsme si vyčlenili na vývoj areálu. Ještě před invazí Ruska na Ukrajinu jsme však začali zjišťovat, jak moc covid změnil naši branži,“ sdělil Thomes.

Velké letní festivaly se musejí vypořádat s mnoha organizačními výzvami. Po covidové pauze se snaží vrátit k původním představám a především fanouškům se stále platnými lístky servírovat už dříve nasmlouvané a slibované interprety.

Jenže úbytek lidí v kreativním průmyslu a letošní souběh akcí z posledních dvou let v celé Evropě zdražil podle Thomese několikanásobně produkční služby.

„Vše jsme dokázali vyřešit, vše bude, ale holt za cenu mnohem vyšších nákladů. Poslední týdny nám ale teprve ukázaly, jak se situace s covidem a invaze na Ukrajinu bytostně dotýká hudební scény. Začali nám volat agenti a manažeři kapel, že nejsou schopni dodržet dohody o vystoupení na festivalu. Zpočátku to byly spíše menší kapely, to se nám občas dělo i v minulých ročnících, jenže počet nepříjemných telefonátů strmě rostl. Ukázalo se, že nejen menší, ale i středně velké a velké kapely mají problémy se zajištěním logistiky a techniky pro tour po Evropě,“ popsal organizátor.

Několik bezesných nocí

Thomes řekl, že chybí tourbusy, kamiony, dodávky, technický personál: „Navíc spousta kapel měla naplánovaná turné i na Ukrajině a v Rusku a jejich zrušením se jim rozpadl plán. Výsledkem bylo, že některé z kapel evropské letní turné úplně zrušily, jiné se je doteď snaží přeplánovat tak, aby dávalo ekonomicky smysl.“

I Rock for People byl proto nucen v posledních třech týdnech hýbat s programem, některé kapely zmizely, další bylo nutné přesunout na jiný den.

„Změna času koncertů se týkala kolem 30 kapel. Do nejdramatičtější situace nás dostali SUM 41. Od managementu nám zčistajasna přišel e-mail, že vystoupení ruší. Připravili nám tím několik bezesných nocí, kdy jsme řešili různé scénáře, jak kapelu udržet včetně letu soukromým letadlem. Po vypjatém vyjednávání to dobře dopadlo. Udělali jsme opravdu maximum a nabídli nad rámec smlouvy pokrytí týdenního pobytu kapely a její crew v ČR, což nás sice stálo citelné extra výdaje, ale když už čekáme tak dlouho, tak se prostě pereme za každé slíbené jméno,“ řekl Thomes.

Podle něj podobné situace zažívají všechny velké festivaly v Evropě. „Festivaly jako Primavera, Rock am Ring i Nova Rock pár dní před konáním čelily podobným problémům. Jsem však rád, že i přes všechny nástrahy jsme dokázali připravit ten nejlepší a největší Rock for People. Čeká nás opravdu mimořádný ročník,“ dodal.

Před návštěvníky jsou další tři perné festivalové dny. Předpověď hlásí, že vedra nejspíš vystřídají bouřky, aby se třicítky na víkendy zase vrátily. Leckdo si při takových předpovědích vzpomene na léto 2012, kdy právě Rock for People zdemolovala mimořádně silná bouřka. Z velkých škod se tehdy festival vzpamatovával několik let.