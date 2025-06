Středa

12:15: Vladimir 518 & 7krát3, 13:05: Normandie, 13:55: Trophy Eyes, 14:45: Bad Nerves, 15:35: Survive Said the Prophet, 16:25: Polaris, 17:15: Poppy, 18:30: Grandson, 20:00: Shinedown, 21:20 Avenged Sevenfold, 23:00: Kneecap.

Čtvrtek

11.45: Static Dress, 12.30: Superheaven, 13.25: Vypsaná fiXa, 14.15: Dead Poet Society, 15.05: Kim Dracula, 15.55: Dayseeker, 17.05: The Ghost Inside, 18.20: Idles, 19.50: Lorna Shore, 21.20: Slipknot.

Pátek

12.15: Hentai Corporation, 13:05 Seven Hours After, 13:55. Horkýže Slíže, 14:30 Marie Rottrová, 14:45: Nothing More, 15:40: Imminence, 16:35: Ewa Farna, 17:40: Jerry Cantrell, 19:10: In Flames, 20:40: Skillet, 22:10: Sex Pistols, 23:45: While She Sleeps.

Sobota

11:30: David Koller a Prague Philharmonia, 12:30: Lovejoy, 13:20: Creeper, 14:15: Zillakami, 15:10: Stray From the Path, 16:05: Sigrid, 17:15: Wunderhorse, 18:45: Biffy Clyro, 20:10: Motionless In White, 21:25: Linkin Park, 23:20: Fontaines D. C.

Neděle

14:25: Self Deception, 15:20: Dirty Honey, 16:15: Adept, 17:10: Rival Sons, 18:25 The Waring, 19:40: Guns N’ Roses.