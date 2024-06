Na jubilejní ročník chceme světovou extraligu, říká šéf Rock for People

V jiných letech by šťastně vyčerpaný pořadatelský tým bez velkého stresu své mraveniště uklidil a třeba jako loni se odměnil výjezdem na konkurenční festival za hranice.

Letos je to však jiné. Sotva se spakoval Rock for People, začala příprava obrovské zkoušky areálu na hradeckém letišti i celého města – červencového dvoukoncertu Eda Sheerana pro 2 krát 50 tisíc lidí. Při festivalu se však ukázalo, že Park 360 ještě nenarazil na své limity.

„Areál by zvládl minimálně ještě o pět tisíc lidí více. Letos jsme rozšířili kempovací a parkovací plochy, znatelně posunuli linie plotu, ale ještě vidím další limity,“ tvrdí ředitel festivalu Michal Thomes.

Jaký byl váš nejsilnější zážitek 29. ročníku festivalu?

Bylo jich víc. Intenzita a energie, která se do toho musela vložit v přípravě, ale i na místě, byla opravdu enormní, ale odměněná. Vrcholem bylo vystoupení Bring Me the Horizon, které mělo parametry obrovské světové show. I s odstupem to hodnotím jako nejsilnější vystoupení, jaké jsme historicky měli. A to stále držím v paměti loňský koncert Muse a předloňský Green Day!

Existuje naopak nějaké minus, na které nebudete rád vzpomínat?

Spíš to byly provozní záseky, které se ale řešily. Například to, jak jsme měli namyšlené přístupy do Art Stage. Ukázalo se to jako nefunkční a museli jsme improvizovat. To se ale vyřešilo během prvního dne. Také nám došly žetony do sprch, ale to je snadno řešitelná drobnost. Velmi nás mrzelo to, že vystoupení několik hodin před svým finále zrušil nemocný Corey Taylor. Už se stěhovala jeho aparatura na pódium, on byl na hotelu, ale pak zavolala jeho agentka, že není schopen to odzpívat. To se nedá nic dělat.

Padl divácký rekord? Naplnili jsme kapacitu areálu ve stávajícím nastavení, tedy 40 tisíc lidí. Dotkli jste se už stropu?

Z hlediska kempu a parkování jsme se stropu již dotkli, ale v areálu by klidně mohlo být lidí víc. V pátek bylo na chvilku zavřené parkoviště, ale to se dotklo jen několika aut, která musela zaparkovat jinde a jejich posádky k nám přijely kyvadlovou dopravou.

Řekl jste, že už teď víte, že jubilejní 30. ročník bude ještě větší...

Ano, chystáme to jako třicáté narozeniny, což by z principu mělo oslavit a zhodnotit celou historii a existenci Rock for People. Ale řekl jsem to i kvůli tomu, co se nám rýsuje v oblasti programu. Přestože to ještě není oficiálně potvrzené, z různých indicií a informací to vypadá na opravdu velké věci.

Říkáte velké věci? Už několikrát jste zopakoval, že vaším snem jsou kapely Red Hot Chili Peppers a System of a Down. Splníte si jej?

Konkrétně o tato dvě jména nejde. Vím, že „redhoti“ v příštím roce festivaly nepojedou, takže u nich se to odkládá. Ale velké to bude. Jednoznačně extraliga.

Máte už některá jména pod smlouvou?

Mohli bychom mít, ale chceme začít headlinery, abychom nejdříve nepotvrdili nějaké menší kapely.

Je ještě místo pro další růst? A o kolik diváků se může zvětšit kapacita? Minimálně o pět tisíc lidí. Areál by to zvládl. Určitě to vymyslíme, začneme s tím na podzim.

Přijde mi, že festival přitvrdil. Je to dramaturgický záměr, nebo se to sešlo náhodou?

Rocková energie bude vždy základním prvkem, ale na druhou stranu děláme úkroky. Byla tu Police Symphony Orchestra, Pražská filharmonie, dechovka Božejáci, folkoví Lufťáci... Řekl bych, že hudební průřez znamenali i headlineři. Prodigy jsou elektronická kapela, Offspring zase klasický pop-punk, Bring Me the Horizon moderní rock a Youngblud rocková záležitost pro mladé. Ale máte pravdu, protože pak tu jsou tvrdší záležitosti jako Parkway Drive nebo Fit for a King. Jejich podíl možná trochu narůstá, potřebujeme se rozkročit dalšími směry, abychom dokázali naplnit areál.

A ještě jeden poznatek: odpadlo hledání optimálního zvuku. Od prvního dne to byl skvělý zážitek pro uši...

Však jsme také měli nejšpičkovější vybavení, které je dostupné. A naše béčkové pódium se téměř vyrovnalo tomu hlavnímu. Právě to umožnilo například vystoupení Parkway Drive. Hlavní scénu jsme srovnali, aby mohly hrát v módu cik-cak a na obou byla naprosto špičková světelná i zvuková technika. Doufám, že příští rok budeme mít k dispozici stejnou B Stage. Ostatně vrchol festivalu a skupina Pendulum se odehrál právě tam a bylo to opravdu bombastické zakončení.

Otázka pro šéfa festivalové asociace Festas: po covidu někteří pořadatelé předpovídali, že některé přehlídky zaniknou a byznys čekají těžké časy. Bezesporu jsou dražší služby, energie, lidská síla i startovné kapel. Dorazila festivalová krize?

Dorazila k pořadatelům, kteří jsou zaměřeni na českou scénu. Počet velkých českých kapel je omezen, akce se o ně přetahují a do toho promlouvají různé městské slavnosti. Já sám vím o několika akcích, které vůbec nebudou, protože to přestalo fungovat ekonomicky. Měl jsem tu mnoho kolegů z branže, kteří zdaleka nejsou spokojeni s prodejem a návštěvností jako my. Neřekl bych, že my reprezentujeme to, že se situace po covidu stabilizovala a vše je v pořádku. Mám pocit, že pro mnohé festivaly je letošní sezona obzvlášť těžká.

Vy jste obavy neměli?

My jsme si po covidu řekli, že do toho šlápneme, budeme to dělat ve velkém a není cesty zpět. Musíme být nejlepší, a to nejen v České republice, musíme hrát první ligu v Evropě. Věřím, že v tom dál pokračujeme. Ostatně i reakce od kapel a hostů z oboru tomu napovídají. Měli jsme tu třeba dodavatele naší největší stage, který dělá obrovské festivaly. Vyprávěl nám, že je z našeho festivalu unešený. Řekl i větu, že mnoho velkých německých festivalů by se k nám mělo přijet podívat, jak se to opravdu dělá. Naším letošním závěrečným headlinerem byl Youngblud. A víte, co udělal? Natočil spontánní video, ve kterém dojatě řekl, že se mu u nás dostalo historicky největší odezvy.

Cena kapel stále ještě roste, anebo se situace ustálila? Je porovnatelná meziroční investice do skupin Slipknot, která u vás byla loni, a letošních The Offspring?

Ceny stále rostou. Ale pro ilustraci: Green Day a Slipknot jsou dražší než Offspring, ale jejich cena oproti poslednímu vystoupení před osmi lety stoupla několikanásobně. Letos jsme měli ještě o něco vyšší rozpočet než loňský, kdy jsme měli dvě megahvězdy – Slipknot a Muse. Letos jsme ale měli o hodně víc řekněme vysoce drahých kapel.

Fanoušci se za svými oblíbenými rockovými hvězdami vypravili do Hradce Králové na 29. ročník festivalu Rock for People. (15. června 2024)

Už za měsíc je před vámi možná ještě větší výzva než čtyřdenní festival. Jaké jsou vaše pocity před dvěma koncerty Eda Sheerana pro 2 krát 50 tisíc lidí?

Tým jel nadoraz. Odvalili jsme velký balvan, obyčejně bychom si na chvilku vydechli, ale to se letos nestane a odpočinek bude jen několikadenní. Musíme ihned skočit do dalších příprav velké zkoušky nejen pro areál, ale i pro celou infrastrukturu Hradce Králové. Ale jdeme do toho trochu uklidněni tím, že se nám zúročila časová a energetická investice do příprav dopravního řešení. Při festivalu to bylo funkční, skvěle dopadla kooperace s městem, krajem i policií a nemám vůbec žádné ohlasy, že by něco drhlo. Například i po exponovaném vystoupení Prodigy všichni odjeli do hodiny. Žádná zdržení.

Co tedy podle vás udělali špatně pořadatelé Majálesu, na které se snesla kritika za dopravní potíže?

Je jejich věc, jak k tomu přistoupili, já to hodnotit nechci. Každopádně i pro nás z toho plyne poučení, že je potřeba mít víc odbavovacích koridorů a příjezdových cest. Nám se velmi osvědčila dopravní skupina a koordinace, hodnocení a řešení pro každý den festivalu.

Takže věříte, že areál zvládne obrovský nápor i při dvou červencových koncertech?

Ano, věřím, že to zvládneme.

Jak dlouho vlastně trvalo vyjednávání o dvoukoncertu Eda Sheerana? Zajímal se jeho tým o možnosti Parku 360?

Když jsme to začali domlouvat, přijeli se k nám podívat. Byli tu i letos a myslím, že odjížděli spokojení.

Uvažujete už o dalších sólových koncertech? Oslovili jste už potenciální interprety?

Teď je doba pro monitorování situace a zjišťování, kdo nebo co příští sezonu pojede a jaké jsou naše možnosti. Realizace Eda Sheerana bude vlastně definitivním potvrzením toho, že náš areál snese tak velkou show. Rock for People má dlouholetou tradici, dosáhli jsme další mety, ale jen vylepšujeme to, co děláme mnoho let. Tohle je jiný formát a zkušenost. Třeba to dopadne tak, že si řekneme, že to tady dělat nejde. Doufám však, že to bude naopak.