Lyže i rozhledna lákají až moc, v sedle Šerlichu auta parkují v zákazu

Zákazové značky jako by neexistovaly. Je všední den dvě hodiny po poledni a od značky se zákazem zastavení směrem k Deštnému parkuje na okraji silnice štrúdl více než padesáti aut. Další desítky vozů se mačkají před chatou Hájenka, tam stojí značka zákaz vjezdu.

Další kolona stojí podél silnice do Orlického Záhoří, beznadějně plná jsou dvě legální parkoviště, na nichž zuří nervózní boj o každé, třeba jen zdánlivě volné místo. Řidiči se hádají, někteří jsou i agresivní.



Mezi 11. a 14. hodinou policie patrně pod Šerlichem nezasahovala, žádné z aut nemá za stěračem pokutový lístek. Údajně však prý kritické místo nejen monitoruje, ale v rámci možností se snaží i pokutovat.

Na Šerlichu teď odstavují auta běžkaři, sjezdaři i návštěvníci nedávno otevřené rozhledny. Sněhové podmínky jsou přitom stále mizerné. Až nachumelí doopravdy, bude ještě hůř.



„Když je na místě hlídka, opravdu nemá kapacitu na to, aby obsáhla celý prostor. Jen botiček bychom potřebovali desítky. Situaci známe a víme, že největší nápor, který se poslední dobou ještě zvýšil, je o víkendu,“ popisuje policejní mluvčí Alena Kacálková.

S rozhlednou je situace ještě horší. Každý chce do sedla autem

„Dříve tu parkovali jen běžkaři, pak se přidali sjezdaři mířící do Polska, ale nyní přibyli i turisté, které láká rozhledna na Velké Deštné. Trasa je téměř dálnicí a kapacita parkování je nedostačující. I přes naše výzvy, aby se návštěvníci na Šerlich dopravovali skibusem, téměř každý to zkouší autem a stává se, že ve špatných podmínkách nevyjede až nahoru,“ dodala mluvčí.

Situace se opakuje už čtvrtým rokem v řadě. Zhoršila se hlavně od doby, kdy provozovatel polského skiareálu v Zielenieci investoval do velkého boomu přeshraničního střediska a jedna z osvětlených sjezdovek začíná jen pár kroků od Šerlichu.

To nejhorší přitom pro sedlo v tisíci metrech nad mořem nastává, když napadne sníh. To někteří řidiči přestávají jízdu na zaváté silnici zvládat, zastavují, aby nasadili řetězy a za nimi se tvoří dlouhé kolony. Kvůli vozům parkujícím na okraji silnice je obousměrný provoz nemožný, stává se, že se nahoru nedostane ani sypač.

Někdo se vymlouvá na ubytování. Autobusem jedou desítky lidí

Podle Kacálkové však policie řidičům zakazovat cestu na Šerlich nemůže: „Nevíme, jestli jede na parkoviště, nebo jen projíždí.“

Dopravní kalamita v sedle komplikuje život nejen silničářům nebo řidičům autobusů, ale také týmu, který se stará o Masarykovu chatu.

„Je to stále horší. Nemůže se k nám dostat zásobování, personál a často ani já. Také naši hosté někdy uvíznou, protože se stává, že cestu i naše parkoviště zablokují lidé, kteří si vymýšlejí, že jsou u nás ubytovaní,“ říká provozovatel Masarykovy chaty Radek Souček.

Objevují se hlasy, podle kterých by nově otevřená rozhledna na Velké Deštné měla mít v zimě raději zavřeno.

„Podívejte se na to procesí. Přede mnou jelo nejméně pět aut turistů, kteří tu teď vystoupili a pěšky půjdou na rozhlednu. Kdyby aspoň desetina všech lidí raději jela skibusem, hned by tu bylo volněji. Ale byl bych pro, aby se rozhledna na zimu zavřela,“ rozhlíží se po přeplněném parkovišti řidič autobusu, který do sedla dovezl sedm lidí.

V pracovní dny jezdí mezi Deštným a Šerlichem pět párů skibusů, o víkendech dokonce čtrnáct, v nejexponovanějších časech jezdí i třikrát za hodinu. Zatímco na Silvestra vyvezly skibusy na Šerlich 318 cestujících, 28. prosince se nahoru svezlo pouze 76 lidí.

Obec by ráda rozšířila parkoviště, je to ale velké sousto

Je zřejmé, že i v budoucnosti většina lidí mířících na Šerlich dojede spíš auty. Uvědomuje si to rovněž Deštné, které chce v horském sedle rozšířit parkoviště. S větší plochou počítá územní plán, obec má ve svém majetku i potřebné pozemky a o financování chce jednat s hejtmanstvím.

Podle obce by minimálně finanční spoluúčast kraje byla vhodná, neboť dopravní kolaps pod Masarykovou chatou je problém regionální, podobně jako situace v okolí Adršpašsko-teplických skal, kde doprava kolabuje naopak v létě kvůli návalu polských turistů.

„Sami na to nestačíme. Musíme vyřešit, kdo to bude spolufinancovat,“ říká deštenská starostka Alena Křížová (Sdružení nezávislých Dešteňáků), která možnost uzavření rozhledny na nejvyšším vrcholu Orlických hor dosud odmítá.

Podle hejtmanství nestačí nové parkoviště. Konat má policie

Podstatné rozšíření parkoviště je mimořádně silné téma rovněž pro náčelníka Horské služby Orlické hory Josefa Hepnara:

„Už aby to bylo. Současný stav nám velmi komplikuje situaci. Nejvíc to pociťujeme, když pro úraz jedeme z Deštného na sjezdovku v Orlickém Záhoří. Přes Šerlich samozřejmě musíme, ale probíjíme se tudy opravdu jen s velkými obtížemi. S otevřením rozhledny je to ještě horší.“

Hejtmanství se sice jednání s Deštným o rozšíření parkoviště nebrání, avšak na zklidnění v sedle navrhuje trochu jiné řešení než svůj finanční příspěvek. Má totiž za to, že větší parkovací plocha spásou nebude.

„Rozšíření stávajícího parkoviště by určitě pomohlo, je však otázkou, kolik dalších vozidel by sem nově začalo zajíždět. Není vyloučené, že se situace s nedostatečnou kapacitou parkovišť bude opakovat s rozšiřováním sjezdovek v polském Zielenieci,“ upozorňuje mluvčí kraje Michal Friček.

„Podle našeho názoru je potřeba, aby policie nevhodně parkující řidiče důsledně pokutovala, situace by se určitě zlepšila. Obec Orlické Záhoří zprovoznila záchytné parkoviště, a tak se nabízí možnost, aby na Šerlich zajížděla autobusová kyvadlová doprava. Totéž řešení by bylo vhodné i ze strany od Deštného v Orlických horách,“ říká Michal Friček. Podle něj hejtmanství v lokalitě nemá žádný pozemek pro parkování.

Vize počítá s vybudováním záchytných parkovišť v Horní Rokytnici a v Deštném a se zavedením zimního skibusu na trase Rokytnice – Mezivrší – Orlické Záhoří – Šerlich – Deštné. Třetí parkovací plocha, která již existuje u osvětleného běžkařského okruhu v Orlickém Záhoří, je většinou poloprázdná.

Ostatně stejná slova platí o autobusových spojích, které na Šerlich jezdí například z Rokytnice, Náchoda, Rychnova, Lanškrouna nebo Olešnice.



Tak to vypadalo v Šerlišském sedle v lednu 2019:

VIDEO: Navzdory zákazům řidiči odstavují auta na Šerlichu