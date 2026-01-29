Běžná kontrola se zvrhla. Agresivní řidič najížděl na celníka, pak ujížděl

Hlídka chtěla zkontrolovat vůz značky Renault na silnici I/33 v Náchodské ulici na okraji Hradce Králové. Řidič sice zastavil, ale záhy se pustil do slovní přestřelky s celníkem.
„Přestaň mě obviňovat z něčeho,“ obořil se muž na hlídku ve zveřejněném videu. „My si vykáme, to za prvé,“ řekl celník. „Kolik ti je? A je ti do toho h*vno,“ zlobil se muž. „Uklidněte se, dejte mi doklady,“ odpovídal celník.
Na to řidič zacouval a pak vyrazil dvakrát proti celníkovi. Vozem ho nabral do nohou. „Přestože si incident nevyžádal lékařské ošetření, jednalo se o nebezpečné jednání vedené snahou ovlivnit výkon pravomoci úřední osoby,“ uvedla mluvčí Celního úřadu v Liberci Jitka Fajstavrová.
Ani na opakované výzvy, aby vystoupil, muž nereagoval. Naopak ujížděl po staré silnici směrem na Jaroměř, zrychlil až na 130 kilometrů v hodině. Hlídka ho stíhala se zapnutými majáky, vyzývala k zastavení, ale marně. Šofér tam rychlou jízdou ohrožoval jiné řidiče.
Po necelých deseti kilometrech na něj v Holohlavech čekal zátaras ze služebního vozu, protože naproti stíhanému autu dorazila také přivolaná policejní hlídka z Jaroměře. Policisté museli použít donucovací prostředky. Ven z vozu se muži nechtělo, s rukama v kapsách ještě naštvaně nohou zabouchl dveře. Pak si neochotně lehl na zem.
„Já jsem nikoho neohrožoval, jen jsem nedodržoval padesátku,“ odmítl výhrady policistů.
Policisté řidiče ztotožnili a eskortovali na jaroměřskou služebnu. Zadrželi ho a vyšetřovatel zahájil ještě ten den úkony trestního řízení.
„Na základě shromážděných důkazních prostředků dospěl policejní komisař k závěru, že jsou splněny podmínky pro zahájení trestního stíhání. Muž je obviněn ze spáchání zločinu násilí proti úřední osobě, za který mu hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až šest let,“ sdělila mluvčí náchodské policie Martina Jandová.
Alkohol u muže nezjistili. Proč se řidič choval agresivně, se zatím neví. „Je to zatím v šetření. Nevíme, proč muž tak reagoval. Měla to být běžná silniční kontrola,“ doplnila mluvčí.
