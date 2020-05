Firma chce zavézt cihelnu tunami zeminy, lidé se bojí znečištění vody

Kdo nezná historii Stěžer, ani by ho nenapadlo, že malý lesík mezi místními částmi Charbuzice, Stěžírky a Stěžery býval kdysi prostorem, kde se těžila sprašová hlína na výrobu cihel. Od silnice není po těžbě ani památky, avšak kdo se vydá mezi stromy, toho udiví výrazný terénní propad hned za okrajem lesa.

V příštích letech by se však lokalita měla výrazně proměnit. Společnost Navoz.to, která se zabývá uskladněním a recyklací zeminy a kamení, plánuje les vykácet, těžební prostor zavézt výkopovou zeminou ze staveb v okolí a nakonec lokalitu proměnit ve stavební parcely.

Ze současného lesa tak zůstane jen pruh stromů a keřů, který má lokalitu odclonit od sousedního průmyslového areálu kamenické firmy.



„Pozemky jsou v dnešní době nevyužívány. Rekultivací dojde k modelaci terénu a následné revitalizaci lokality výsadbou původních druhů dřevin a osetí travním semenem. Na danou lokalitu byla a bude dovážena pouze zemina, která bude použita k modelaci terénu, bude prováděn přesun zeminy, následné rozprostírání a hutnění vrstev. Vrchní vrstvu násypů bude tvořit ornice v minimální tloušťce 250 milimetrů,“ píše se v projektové dokumentaci.

Firma chce na pozemky, které patří zemědělskému družstvu a potomkům majitelů někdejší cihelny, navézt zhruba 72 tisíc tun zeminy. Rozloha revitalizovaného prostoru je téměř 12 tisíc metrů čtverečních, v průměru tak bude výška zásypu kolem 3,5 metru.



„Někteří občané se obávají toho, že papír snese všechno, ale že tam nebudou ukládat jen čistou zeminu, takže se jim znečistí podzemní vody,“ upozorňuje starostka Stěžer Dagmar Smetiprachová.



Zástupce firmy Vojtěch Satrapa to však odmítá: „Půjde jen o zeminu a kamenivo, žádný bordel. Investoři tam nechtějí mít skládku, jako tomu je dnes. Lidé tam vozí lednice, pneumatiky, asfalt a vše možné. Takové věci na pozemku nikdo nechce. Pokud tam budou nějaké velké příměsi, musí se to vytřídit. Pokud tam nežádoucí příměsi budou, odvezeme je na skládku.“

Krajský úřad požaduje posudek EIA

Firma se s majiteli na revitalizaci lokality dohodla už před více než rokem. Letos na jaře jí však plány zkomplikoval krajský úřad, který rozhodl, že projekt musí projít posudkem vlivů na životní prostředí. To může záměr odsunout až o rok.

Úředníci tak vyhověli námitkám hradeckého magistrátu, obce, silničářů i sousedů, kterým vadí likvidace zeleně, ale i zvýšený hluk, prašnost a hlavně doprava. Denně se počítá s příjezdem až 15 nákladních aut se zeminou.

„Krajský úřad dospěl k závěru, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí. Dokumentaci podle zákona EIA je nutné zpracovat především s důrazem na ochranu veřejného zdraví,“ stojí v usnesení.

Součástí projektu má být také prostor pro dočasné uskladnění a třídění materiálu, který má být zpevněný panely. Ten firma plánuje zřídit v zadní části sousedního průmyslového areálu. Obec i silničáři mají obavy o poškození komunikací, které nejsou na těžkou dopravu uzpůsobené.

„Obec upozornila na možné poškození komunikace, která byla v nedávné době rekonstruována, a to v souvislosti se zvýšeným provozem těžké nákladní techniky. Se zvýšenou dopravou také souvisí ohrožení bezpečnosti a zdraví obyvatel. Dále obec požaduje zachování remízku, který je součástí obecní krajiny a poskytuje přirozený úkryt drobným živočichům,“ píše v rozhodnutí krajského úřadu vedoucí oddělení EIA Richard Veselý.

Revitalizace jako byznys. Zavážení potrvá pět let

Revitalizace pozemku znamená pro firmu i majitele slušný byznys. Jen za uložení zeminy si může firma vzhledem k cenám v okolí naúčtovat kolem 10 milionů korun.

Pokud přijme zeminu znečištěnou a následně ji sama vytřídí, její zisk může stoupnout i dvojnásobně. V obci proto zaznívají i hlasy, aby firma za souhlas zastupitelů přispěla do obecního rozpočtu.

„Koncem měsíce máme schůzku, sama jsem zvědavá, s čím přijdou. Když nám tu komunikaci zničí, mohli bychom ji z těch peněz opravit. Za pět let budeme těžko dokazovat, jestli to zničili oni, nebo někdo jiný,“ míní starostka.

Firma v dokumentaci uvádí, že zavážení lokality by mělo trvat zhruba pět let. Už dříve si připravila přes 10 tisíc tun materiálu. Od června do srpna loňského roku navezla zeminu, odpad a kamení na nedaleký pozemek bývalé cihelny, který patří stejným majitelům jako někdejší těžebna. Za to letos v březnu dostala pokutu 150 tisíc korun od České inspekce životního prostředí, protože pozemek nebyl určený k uložení odpadu.

„My jsme si to tam deponovali a přímo na místě se to i třídilo. Je to stejné, jako když s předstihem nakoupíte cihly na stavbu domu. Věděli jsme, že záměr (rekultivace lesíku) projde, jelikož jsme v souladu s územním plánem a máme několik biologických zpráv, které nám říkají, že tam z hlediska ochrany přírody nic není,“ vysvětluje Satrapa.

Až bude prohlubeň po těžbě zavezena, měla by firma v zadní části vysadit asi 20 metrů široký pruh zeleně, má jít o více než 200 stromů a kolem 550 keřů. Přední část pozemku jen zatravní. Majitelé chtějí vzniklé parcely prodat jako stavební pozemky. Vzhledem k blízkosti krajského města i dálnice D11 mají hodnotu přes 20 milionů korun.