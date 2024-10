Hradecká hvězdárna omládne, multifunkční foyer ji propojí se zahradou

Celková rekonstrukce 70 let staré budovy na Novém Hradci Králové přijde přesně deset let po otevření sousedního digitálního planetária. Původní dispozice hvězdárny už neodpovídá moderním badatelským a vzdělávacím potřebám. Stavět by se mělo začít v příštím roce. Kraj už v architektonické soutěži vybral projekční firmu, které zadá vypracování dokumentace za 12,7 milionu včetně daně.

„Hvězdárna má zejména ve vzdělávací oblasti nezastupitelnou roli. V sousedním planetáriu sice návštěvníkům můžeme spustit digitální projekci, ale samotná pozorování, která jsou velmi vyhledávaná, se odehrávají právě zde,“ sdělil ředitel hvězdárny a planetária Miroslav Krejčí.

„Architektonická soutěž nejlépe odpovídá nárokům na podrobné prověření nejširšího možného spektra návrhů, a to s ohledem na charakter budovy i specifické potřeby pro výzkum vesmíru a pozorování hvězd,“ uvedl první náměstek hejtmana pro investice a inovace Pavel Bulíček (Piráti).

Do architektonické soutěže dorazilo 11 návrhů, pět nejlépe hodnocených postoupilo do druhé fáze, kde autoři mohli reagovat na připomínky a podněty. První místo a odměnu 550 tisíc korun získal návrh ateliéru Neuvirt Novotná architekti, který přesunul původní vstup ze zvýšeného přízemí do suterénu a zcela přepracoval prostranství před budovou hvězdárny.

Propojení se zahradou

„Hlavním motivem návrhu je vztah budovy k veřejnému prostoru a okolnímu terénu. Návrh využívá potenciálu stávajícího polozapuštěného suterénu a jeho přímé návaznosti na úroveň zahrady. Vytvořením mírně svažité piazzetty vzniká v rámci stávající hmoty nová vstupní hala, která se velkorysým prosklením otevírá jak do vstupního předprostoru, tak do zahrady a oba venkovní prostory tak přímo propojuje. Aktivity se mohou prostřednictvím převýšené vstupní haly přelévat mezi exteriérem a interiérem,“ uvedli architekti v popisu návrhu.

Vstupní hala bude sloužit také pro přednášky. Zásadní proměnou projde zadní část budovy včetně zahrady. Stávající kupole na střeše se má přesunout, což umožní rozšířit alternativní prostory pro pozorování a vzdělávání na střešní terasu.

„Královéhradecká hvězdárna a planetárium dlouhodobě přitahuje a edukuje velké množství návštěvníků z řad laické veřejnosti. Naším cílem je nabídnout jim ještě atraktivnější prostředí. Za dobu své existence se budova hvězdárny stala jednou z dominant jižního okraje města Hradce Králové. Modernizace bude z této skutečnosti vycházet a respektovat ji,“ podotkla náměstkyně hejtmana pro kulturu a cestovní ruch Martina Berdychová (Východočeši).

Královéhradecký kraj získal historickou budovu hvězdárny od města před několika lety. Do té doby ji měl pronajatou. I proto se v minulosti do objektu příliš neinvestovalo. To se má nyní velkou modernizací napravit. Kraj si od investice slibuje zvýšení atraktivity hvězdárny, která se stavěla postupně v letech 1947 až 1961. Součástí změn má být i modernizace technologií.

Na velkorysý vstup do budovy navazuje hala s moderní pokladnou, posezením, hledištěm a ochozem.

„Technologické a přístrojové vybavení sloužící veřejnosti již přes 60 let je potřeba postupně modernizovat, abychom mohli našim návštěvníkům nabídnout kvalitní pozorování zajímavých objektů denní i noční oblohy a významných astronomických i jiných pozorovatelných jevů,“ uvedl již dříve ředitel Krejčí.

V objektu sídlí také pobočka Českého hydrometeorologického ústavu, solární a ozonová observatoř.

„Chceme podpořit vnímání a zájem o přírodní vědy pomocí názorné expozice i poutavého programu. Pracoviště hvězdárny a planetária dokáže zaznamenat zajímavý jev a projekcí či výstavou jej se zřetelem na věk pozorovatele zprostředkovat, a tím přilákat veřejnost k dalšímu zájmu o vědu,“ doplnila Berdychová.