Hradecký mezinárodní divadelní festival Regiony slibuje 265 představení

To nej z programu Tipy MF DNES: Jiří Suchý - Ferdinand Havlík: Dr. Johann Faust, Praha II., Karlovo nám. 40 , Městská divadla pražská - Rokoko. Semaforská variace na faustovské téma v rozmáchlé režii Vladimíra Morávka s vynikající hudbou swingaře a hitmakera Ferdinanda Havlíka.

Zahradníček / Vše mé je tvé , JEDL. Ceněný spolek režiséra Jana Nebeského a herečky a autorky Lucie Trmíkové uvede inscenaci roku v Cenách divadelní kritiky 2020 věnovanou krutému osudu básníka Jana Zahradníčka a jeho ženy Marie.

Nikolaj Vasiljevič Gogol: Ženitba . Klicperovo divadlo. Další hradecké setkání dua SKUTR s nehynoucí ruskou klasikou. Hlavními aktéry vypráskaných námluv Podkolatova, Agáty a Kočkareva jsou Lucie Andělová, Martina Nováková, Zora Valchařová-Poulová, Jan Vápeník či Jiří Zapletal.

Kabaret Dynamit , Cirk La Putyka. Kabaretní koláž současných a tradičních cirkusových výstupů v režii Ethana Lawa, elektrizující show i souboj mladší a starší cirkusové generace. Smích střídá údiv a slzy úžas.

294 statečných , Divadlo pod Palmovkou Praha. Akční béčko o hrdinech operace Anthropoid aneb Doku-fikční hra podle skutečné události o zákulisí největšího hrdinského činu našich dějin.

Jakub Vašíček, Tomáš Jarkovský, Antonín Šilar a Karel Čapek: R. U. R.2.0 , Divadlo Drak. Autorská inscenace na motivy hry Karla Čapka. Co by se stalo, kdyby se podařilo zcela nahradit lidskou práci stroji? Jak by se to podepsalo na člověku samotném? Neztratilo by tím lidstvo jeden ze základních smyslů své existence?

Neviditelní . Bratislavské bábkové divadlo. Lochnesská příšera, elfové, Yetti, draci a permoníci. Hravá inscenace plná magických momentů a fantazie.

Euripides: Medea, Slovinské národní divadlo Maribor. Moderně pojaté antické drama v režii i v Čechách známého provokatéra Olivera Frljiće, proslulého radikální interpretací klasických her i hledáním kontroverzních, tabuizovaných a provokativních témat. Čeští katolíci by mohli vyprávět...