Díky rozvolnění bude mezinárodní divadelní festival v Hradci v plném rozsahu

Regiony - Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové, pokračovatel pětadvacetileté tradice živelné fiesty v Klicperově činohře, loutkovém Draku, mnoha šapitó i zákoutích historického města, spustil na Den dětí předprodej vstupenek.

Termín je letos od 18. do 25. června. Nynější 26. ročník někdejšího festivalu Divadlo evropských regionů, který založil dlouholetý ředitel hradecké činohry Ladislav Zeman, má už jako Regiony novou vizuální identitu, jejímž autorem je grafik Přemysl Zajíček.

Program bude opět zahrnovat stovky činoherních, alternativních, loutkových či pohybových představení, tanečních performancí, nebudou chybět ani pohádky, improvizace či koncerty. To garantují hlavní organizátoři: Klicperovo divadlo, Divadlo Drak a kulturní neziskovka s názvem kontrapunkt.

Úzká spolupráca s hygieniky

„Většina festivalu se odehrává – jak jsou všichni jeho návštěvníci po léta zvyklí – v samotném historickém centru Hradce Králové. Organizace se proto děje v úzké koordinaci s Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje. Všechny akce se uskuteční podle aktuálně platných nařízení, což u vnitřních představení znamená mimo jiné 50procentní kapacitu sálu a dodržování rozestupů v hledišti,“ říká ředitel Divadla Drak Tomáš Jarkovský.

Výběr z programu 8 dní, 265 představení, performancí, koncertů či projekcí .

. 12 souborů z Francie, Litvy, Německa, Polska, Slovenska, Slovinska či Španělska

z Francie, Litvy, Německa, Polska, Slovenska, Slovinska či Španělska Medea z Národního divadla Maribor v režii Olivera Frljiče.

Sbohem a Moc z Loutkového divadla Lublaň.

Vojcek z Litevského národní divadla ve Vilniusu.

Jak veliký je tento svět - režie dua SKUTR v Loutkovém divadle Wroclaw.

Soubor La Muett/e z Nancy, katalánské Tombs Creatius a Animal Religion, Nové divadlo Nitra, Bratislavského bábkové divadlo, Felix Baumann (Německo) a Sean Henderson (USA) - Jak věci fungují, Maps Letters Projects berlínské umělkyně Neitah Janzing....

Městská divadla pražská uvedou Fausta a Divadlo Pod Palmovkou inscenaci 294 statečných.

Cirk La Putyka (Kabaret Dynamit), Bratři v tricku, Squadra Sua, Divadlo DISK.

Zrní, Terne Čhave, Hm, JH Big Band, Jazz Police.... Celý program je na www.festivalregiony.cz.

Areál Žižkových sadů, kde se uskuteční významná část venkovního programu, nebo Letní scéna Klicperova divadla, uvyklá na pohádky a muziku, budou kvůli zajištění maximální bezpečnosti mobility návštěvníků oploceny.

Přístup do těchto míst zůstane tradičně zdarma, ale diváci se podle platných nařízení musí prokázat antigenním nebo PCR testem či dokladem o absolvovaném očkování nebo prodělaném onemocnění covid-19.

Co nejjednodušší

„Celý proces chceme divákům co nejvíce zjednodušit. Vytvořili jsme proto systém, kdy se návštěvníci prokáží a akreditují jednou při prvním vstupu na jakékoliv představení nebo u vchodu do areálu a poté až v případě, že jim vyprší platnost testu. Dále se již budou prokazovat jen vydanou akreditační kartičkou, která bude platit pro přístup na všechna místa v oficiálním i doprovodném programu,“ popisuje systém akreditací ředitelka kulturní neziskovky kontrapunkt Barbora Hodonická.

„Nastavená opatření nebereme na lehkou váhu, budeme vůbec prvním festivalem tohoto rozsahu, který se po více než roční kulturní odmlce uskuteční. Uděláme vše pro to, abychom si společně s Hradečáky všech 8 festivalových dní užili co nejvíce a přitom co nejbezpečněji. Vládní opatření se mohou v současné době měnit skutečně ze dne na den. Jsme připraveni pružně reagovat na veškeré změny a v případě rozvolnění aktuálně uvolňovat i pravidla, která máme v rámci festivalu nastavena,” uvádí ředitelka Klicperova divadla Eva Mikulková.

Vstupenky lze zakoupit online nebo v kamenných předprodejích Klicperova divadla a Divadla Drak, v informačním centru a v průběhu festivalu také v Žižkových sadech. Na všech prodejních místech budou k dostání vstupenky na všechna festivalová představení. Předplatitelské nebo bonusové kupony je nutné uplatnit přímo na pokladnách konkrétních divadel.