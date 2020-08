Krajská radní podala trestní oznámení kvůli spornému výběru ředitele školy

Pokračuje tím spor o konkurz na funkci ředitele, který se rozhořel už minulý týden.

„Trestní oznámení jsem podala hlavně kvůli spekulacím zpochybňujícím regulérnost konkurzního řízení, které se objevily v médiích. Pochybnosti jsou hodně velké, vnímám tam i pomluvu a další okolnosti,“ vysvětlila Martina Berdychová (STAN a Východočeši).

Dvaašedesátiletá Jitka Kočišová vedla řemeslnou školu jedenáct let. Když jí skončil šestiletý mandát, neuspěla v květnovém konkurzním řízení, kam se přihlásil ještě jeden uchazeč. Podle komise nebyl vhodný ani jeden ze zájemců.

Kraj později vypsal druhý konkurz. Ředitelka se do něj sice přihlásila, ale nakonec účast kvůli nedůvěře v regulérnost vzdala. Tvrdí, že ji komise diskriminovala kvůli věku. Stížnost poslala královéhradeckému hejtmanovi a úřadu ombudsmana.

Řešení sporu však naráží na povinnost mlčenlivosti členů výběrové komise při rozhodování. Kdo se stane ředitelem krajských škol, rozhodují radní, kteří mohou zbavit komisi mlčenlivosti.

Žádosti veřejného ochránce práv však v pátek nevyhověli. „Navrhl jsem radě, aby členy komise zbavila mlčenlivosti. Jen tak se podle mě mohou pochybnosti rozptýlit,“ řekl hejtman Jiří Štěpán (ČSSD). Pro jeho návrh však hlasovali jen dva radní, šest žádost ombudsmana odmítlo s odkazem, že mu nepřísluší zasahovat do samosprávy.



„Jeden z radních podal protinávrh, neboť dle zákona se působnost veřejného ochránce práv vztahuje na orgány územních samosprávných celků jen při výkonu státní správy,“ vysvětlila mluvčí kraje Sylvie Adamcová.

Autorem protinávrhu byl radní Rudolf Cogan (STAN a Východočeši), koaliční kolega radní Berdychové. Ta se hlasování zdržela, protože se jí přímo týká. Byla členkou komise.

U paní Kočišové jsem vnímala únavu, říká radní

„Ombudsman se na nás obrátil, abychom se zabývali diskriminací z důvodu věku. To absolutně odmítám. Myslím si, že orgány činné v trestním řízení nám dají jasnou odpověď a pojmou to šířeji než úřad ombudsmana. Od policejního vyšetřování očekávám objasnění situace. Pokud má paní Kočišová informaci, že dochází k diskriminaci, chci, aby se ukázalo, odkud ji má a kdo to řekl. Pokud bude podle policie třeba členy komise zbavit mlčenlivosti, nebudu proti,“ prohlásila Berdychová.

Proč byla proti pokračování Kočišové ve vedení školy? „Osobně jsem se rozhodla v zájmu dobrého fungování školy. V paní ředitelce nevidím osobu, která by školu vedla dalších šest let tak, jak si představuje zřizovatel. Školu samozřejmě znám jako gestorka velmi detailně. Nebyla špičková, neměla až takový kredit, přijímala žáky, kteří neměli odpovídající studijní předpoklady. Byla tam i zjištění školní inspekce, přišli jsme o realizaci několika evropských projektů, a to kvůli liknavosti vedení školy,“ prohlásila náměstkyně.

Dále řekla, že na pozici šéfa školy potřebuje mít kraj partnera, který školou žije, jde mu o její rozvoj a nemyslí jenom na svou osobu.



„Toho jsem v paní ředitelce neviděla. Máme málo ředitelů, kteří po dovršení důchodového věku chtějí pokračovat, protože je to velmi náročná funkce a většina z nich je již velmi unavená. Ale máme i takové, kteří jsou vyššího věku, fungují bezvadně a mají mladistvé uvažování, takže v tom nevidím problém. U paní Kočišové jsem osobně vnímala únavu,“ pokračovala Berdychová.

Kočišová její tvrzení razantně odmítla. A také ona mluví o pomluvě. „Jsem z těchto vyjádření špatná a nešťastná. Za celé čtyři roky, co paní Berdychová byla v pozici radní pro školství a členkou naší školské rady, jsem od ní neslyšela jedinou výhradu k mé práci a činnosti školy. Ty se dozvídám až z médií a teprve nyní, kdy jsem se ohradila proti výsledku konkurzního řízení kvůli mému věku,“ řekla.

Vyjádření Berdychové je pro ni naprosto nepřijatelné. „Veškerou kritiku vnímám jako pomluvu, kterou byla snížena moje důstojnost v očích veřejnosti a očerněny výsledky mé práce i práce všech zaměstnanců školy,“ řekla MF DNES Kočišová.



A reagovala i na slova o únavě: „To v žádném případě nejsem. Co se týká práce ve škole, byla jsem naopak vždy srdcařka. Na otázku paní Berdychové při konkurzu, proč jsem si podala přihlášku, jsem odpověděla, že se cítím zdravá a po psychické stránce jsem spokojená, a proto si myslím, že bych školu mohla řídit dál.“

Konkurzní turisté? Je čas na změnu

Podle radního Cogana by se v budoucnu mohl systém výběru ředitelů škol radikálně změnit.

„V rámci daných pravidel jsem byl pro to, aby se mlčenlivost neprolamovala. Bylo by nešťastné se nyní pustit do nějakých právních sporů, co kde kdo řekl. Pokud se však dohodneme, že výběrová řízení budou zcela otevřená, a že může kdokoli přijít a ‚grilovat‘ kandidáty, nebránil bych se tomu. Mělo by to klady jednak kvůli veřejné kontrole, a také by byl velký tlak na připravenost kandidátů. Troufnu si tvrdit, že neschopní a hloupí lidé by se takových řízení neúčastnili, protože by se báli,“ řekl Cogan.



Sám připustil, že dosud se konkurzů účastnili i zcela nevhodní kandidáti. „Ano, jsou tam. Občas se nějaký konkurzní turista, tragéd, zúčastní. Jsou to lidé, kteří chodí na hodně konkurzů. Pokud se systém výběru změní, bude to daleko ostřejší, ale zároveň možná i produktivnější,“ řekl Cogan.